Candidato do PSDB deve sair da AL-BA

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) deve lançar um nome para disputar o cargo máximo do executivo soteropolitano. Resta saber se o nome será do deputado estadual Paulo Câmara ou do deputado estadual David Rios. A análise de Paulo Câmara é de que uma eventual ausência no pleito de 2020 poderá causar uma redução no número de vereadores da sigla, que atualmente conta com quatro nomes na Câmara Municipal de Salvador.

- Eu sempre defendi que o PSDB tenha candidato, e essa foi a decisão na última reunião da executiva do partido. É imperioso que o partido tenha candidato, até por questão de sobrevivência. Hoje, nós temos quatro vereadores e o mesmo número de deputados estaduais. O PSDB poderá reduzir se não tiver uma candidatura ao Executivo - avaliou Câmara.

Ritmo - Câmara afirma que a legenda vem crescendo nas últimas três eleições, e para manter o ritmo é necessário ter candidatura majoritária própria, "até para dar sustentação à base legislativa, aos pré-candidatos”. Em relação ao nome, o deputado estadual pontuou que deve mesmo sair da Alba. Entretanto, o martelo ainda não foi batido sobre quem será o escolhido em caso de uma “candidatura pura".

Comenda para procuradora

A Comenda Maria Quitéria será concedida à procuradora-chefe da Procuradoria Federal no Estado da Bahia, Ivana Roberta Couto Reis de Souza, em sessão solene no Plenário Cosme de Farias, nesta quarta-feira, 20, às 9h. A iniciativa é do presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Geraldo Júnior (SD).

“É inaceitável, é desonroso que um deputado federal não tenha tolerância, não respeite a história dos negros, não perceba a gravidade do genocídio contra a juventude negra e pobre do Brasil”

Centenário de Deraldo Motta

No dia 30 de novembro o empresário Deraldo Motta – que presidiu o Sistema Fecomércio-BA durante 31 anos (1956/1987) – faria 100 anos. Para marcar o centenário, no dia 27, às 18h, será aberta exposição fotográfica sobre a trajetória de Deraldo, no foyer do Teatro Sesc Casa do Comércio, seguida de lançamento de livro com depoimentos de personalidades baianas que conviveram com o homenageado, além de familiares, como o presidente do Sindilojas, Paulo Motta, um dos seus filhos. Considerado um líder visionário, Deraldo inaugurou o complexo Sesc Senac Pelourinho, um dos equipamentos que revitalizaram aquela região nos anos 70, além de idealizar o edifício Casa do Comércio, obra vanguardista na Avenida Tancredo Neves e que leva o seu nome.

Reserva de vagas

Com o propósito de assegurar a promoção prioritária da participação da população negra em condições de igualdade de oportunidades, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) deu início a uma auditoria para verificar o atendimento da reserva de vagas para negros nos concursos públicos e processos seletivos do Estado. Os trabalhos abrangem os editais e processos seletivos publicados nos últimos dois anos, avaliando não apenas o que foi previsto nos documentos que deflagraram as seleções, como também o cumprimento do percentual de 30% no momento da efetivação da posse ou contratação dos servidores.

POUCAS & BOAS

O fortalecimento das cooperativas de produção de leite, como forma de distribuição de renda e atendimento aos consumidores, ganhou impulso com a assinatura simultânea de uma série de convênios com o Governo do Estado. As parcerias foram firmadas na abertura do II Encontro da Cadeia Produtiva do Leite do Oeste da Bahia, realizada ontem, com a participação de representantes de diversas associações representativas de produtores do setor. O encontro termina nesta quarta-feira no auditório da Uneb, em Barreiras. A segunda parte das atividades começa amanhã, no Parque de Exposições de Salvador, com o XVII Fórum de Pecuária. Com encerramento dia 24 de novembro, estão previstos minicursos, palestras e leilões.

Em Bom Jesus da Lapa prossegue até o dia 21 de novembro o II Encontro Internacional dos Afrorurais da América Latina e Caribe.

