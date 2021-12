Cancelamento gera prejuízo a Salvador

– A forma como o governo federal enxerga a sustentabilidade parece ser do século XIX, e não do século XXI.

A avaliação do secretário de Cidade Sustentável, Inovação e Resiliência de Salvador, André Fraga, de um atraso de 200 anos no olhar das autoridades sobre o problema do clima, dá bem uma ideia do desapontamento em relação à desistência do Brasil em sediar a Conferência do Clima, que as Nações Unidas agora realizarão no Chile, e na sequência o cancelamento, pelo governo federal, da Semana do Clima, que aconteceria em Salvador em agosto. Em sua justificativa, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, citou um patrimônio imaterial da humanidade que é um dos principais aspectos do perfil identitário do soteropolitano: o acarajé, cuja degustação seria o motivo principal do encontro, na visão do titular da pasta, ao anunciar o cancelamento.

– A gente batalhou tanto por esta conferência, que traria a Salvador 30 mil visitantes, e destes muitos milhares voltariam. Agora, não há como substituir um evento deste em agosto, um mês de baixa estação – lamentou o secretário André Fraga.

Havia até mesmo a possibilidade de alguns gestores de outros países esticarem a estada em Salvador, o que seria muito bom para a rede hoteleira e o reposicionamento da cidade em escala mundial. Salvador já foi a principal metrópole do hemisfério Sul, e traz em seu rastro histórico a vocação de ponto de encontro internacional.

Aquecimento – Como político filiado ao PV, André Fraga criticou o pouco caso do governo federal com um tema que é central hoje para o planeta: o aquecimento capaz de gerar um aumento na temperatura de até dois graus centígrados nos próximos dez anos.

Vou manter um encontro que vai preparar um outro, que não vai acontecer mais no Brasil, por quê? Vou fazer uma reunião para a turma ter oportunidade de fazer turismo em Salvador? Comer acarajé?

Chuva enche reservatórios

A temporada de chuvas registrada em toda a Bahia não tem servido apenas para gerar transtornos e levar municípios a decretar situação de emergência. O aguaceiro trouxe também um alívio: a recuperação dos bons níveis de reservatórios importantes para garantir a segurança hídrica da população. É o caso, por exemplo, da barragem de Ponto Novo, da de Pedras Altas (Capim Grosso), e também a de Sobradinho, a maior da Bahia, que já se encontra em situação confortável, registrando atualmente 48,76% do seu volume útil. Acredita-se que o novo cenário garante à Bahia atravessar bem o restante do ano. O secretário de Infraestrutura Hídrica, Leonardo Góes, alerta, entretanto, que é importante que a população baiana “continue economizando e usando a água de modo sustentável”.

Em busca de voos

Estancar os efeitos da redução da oferta de voos devido à saída da Avianca é o objetivo emergencial do secretário de Turismo do Estado, Fausto Franco, ao apresentar seus planos de trabalho à Federação do Comércio (Fecomércio-Ba). O secretário disse que o governo está trabalhando para ampliar o número de voos regulares, bem como os charters, e admitiu estudos visando a oferta de incentivos fiscais para as companhias aéreas. Entre as medidas já em andamento, Franco citou um protocolo de intenções assinado com a companhia aérea de origem portuguesa TAP, com o objetivo de implantar um programa chamado stopover na Bahia. O sistema beneficiaria o passageiro que viaja para mais destinos com redução de preço, tornando mais atrativa a vinda para a Bahia.

O secretário foi recebido pelo presidente da Fecomércio, Carlos Andrade, e pelo coordenador da Câmara Especializada de Turismo, José Manoel Garrido, que conduziu o encontro com a presença de lideranças de entidades do setor. Sobre o plano de ações, o secretário enfatizou o trabalho para promoção de zonas turísticas baianas, com a presença da Bahia em feiras nacionais e internacionais, lembrando que este ano a Secretaria incorporou a Diretoria de Promoções. Franco disse que pretende fortalecer novos produtos em segmentos como turismo cultural religioso, náutico e de mergulho.

adblock ativo