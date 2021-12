Campanhas, o jeito da Câmara foi menos mal

Se vingar, será menos mal essa de os partidos pagarem a campanha com o dinheiro dos horários na televisão, algo em torno de R$ 1,7 bilhão. Dois aspectos principais a pontuar:

1 – Ficou claro para a sociedade que quem paga a conta da tevê dos políticos somos nós, e ela é cara. A sociedade paga para estar em casa e de repente ver um ilustre desconhecido que foi ao cartório e legalizou um partido pregando a salvação do Brasil, discurso meramente marqueteiro, fabricado. Talvez isso contribua para melhorar a qualidade do voto, facilitar o contato direto com o eleitor. E derrubar a falácia de que o povo não sabe votar. Sabe, sim. Apenas é ludibriado, vítima dessa propaganda enganosa.

2 – Fazer campanha é caro, o Brasil imenso, só a Bahia quase do tamanho da França. Como um candidato a presidente, governador ou deputado pode ir e vir e dizer a que veio sem dinheiro? Não há mágica. Quando fluía das empresas, apodreceu o jogo político no Brasil. Tirar mais do bolso do povo seria algo nem imoral, mas amoral. Pelo menos tiraram de um lugar para outro.

Na emergência, foi o menos pior.

Custo do deputado — Em Brasília avalia-se que o custo de uma campanha competitiva para deputado federal é alto: R$ 3 milhões para quem tem mandato, R$ 6 milhões para quem não tem.

Praia de dois

A briga entre Salvador e Lauro de Freitas por terras ganhou um ingrediente novo. A prefeita Moema Gramacho (PT) agora quer de volta também a praia de Ipitanga, que já foi alvo de um acordo com o Ministério Público:

– Temos uma situação esdrúxula. Eu nunca vi uma praia como a de Ipitanga, que começa num município e acaba no outro.

SOS Cedeca

Aparentemente superada a crise do Projeto Viver, ação do governo estadual que acolhe crianças vítimas de abuso sexual e familiares, uma entidade que é referência na defesa da infância passa por maus momentos pela falta de recursos.

Desde julho não pinga um centavo de apoiadores governamentais para manter as atividades do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (Cedeca-BA). E a situação por lá está complicada.

Ironia do destino — O advogado Valdemar Oliveira, um dos dirigentes da ONG, diz que está cada vez mais difícil manter as diversas atividades de atendimento às crianças e as ações preventivas.

Parece até uma ironia, mas a situação se agrava justo na Semana da Criança.

Último ato

O jornalista Antônio Jorge Moura, que ontem partiu, estava tentando convencer os colegas da diretoria da Associação Bahiana de Imprensa (ABI) que a entidade deveria mudar o foco da Casa de Ruy Barbosa, que é da ABI, administrada pela Faculdade Ruy Barbosa.

A Casa de Ruy Barbosa fica na rua do mesmo nome, no Centro Histórico, onde o jurista morou até os 16 anos (1849 a 1865).

A documentação disponibilizada tem o foco centrado no jurista e no político. Segundo Agostinho Muniz, secretário-geral da ABI, Antônio Jorge queria dar ênfase ao jornalista.

– Estávamos avaliando. Mas o melhor seria que passasse ao controle do estado.

POUCAS & BOAS

O vereador David Salomão Lima (PTC), de Vitória da Conquista, espalhou outdoors pela cidade fazendo apologia a uma intervenção militar do país. Ganhou a ira de estudantes da UFSB, que saíram pelas ruas rasgando todos.

Livramento de Nossa Senhora, no sudeste baiano, faz aniversário hoje, mas sem festa. O José Ricardo Ribeiro, o Ricardinho (Rede), se embaraçou com uma decisão judicial que o proibiu de contratar artistas e bandas a partir de uma ação do Ministério Público, segundo a qual o município está em emergência por causa da seca e deve priorizar o interesse público.

O jornalista José de Jesus Barreto faz amanhã (16h) na Flica, em Cachoeira, o pré-lançamento de Treze Contos Reais, ilustrado pelo designer Enéas Guerra.

Duas correções sobre a nota de Iaçu, ontem publicada. O prefeito lá, Adelson Oliveira, não é médico, como foi dito. É empresário. E a vereadora Amiralva Gomes, a Mira, que sofreu um AVC e cedeu vaga a Cezar do Carvão, não morreu. Apenas deixou de exercer o mandato.

