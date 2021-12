Campanha valoriza baianas de acarajé

Reconhecida formalmente como profissão apenas no ano passado, quando inclusa na Classificação Brasileira de Ocupações, do Ministério do Trabalho, a baiana de acarajé vai ser alvo de uma nova campanha em Salvador, que busca valorizar o ofício, isto é, exaltar a arte laboral da atividade. A ação será apresentada na próxima segunda-feira, 17, às 14 horas, no Espaço Cultural da Barroquinha.

Celebridades, fotógrafos, artistas, produtoras, agência de publicidade e empresas de diversos ramos, incluindo de mídia e de comunicação, participaram da campanha – de forma gratuita, tudo em prol deste que é também um Patrimônio Cultural do Brasil.

Sabores e habilidades – Afinal, são as baianas do acarajé as responsáveis pelo inconfundível cheiro do bolinho de massa de feijão-fradinho, frito e crocante, banhado em azeite de dendê. Essa sensação degustativa vai nortear a campanha que, após o dia 17, será estampada no telão do aeroporto, nos ônibus que circulam pela cidade, elevadores de hotéis, restaurantes, bares, nos mais de 200 mobiliários urbanos espalhados por Salvador, além de jornais locais.

É boato

Em viagem fora do País, a presidente do PSB da Bahia, senadora Lídice da Mata, desmentiu ontem um boato de que o partido teria aberto negociação para comandar a Secretaria Estadual da Educação.

– Estou em Katowice, na Polônia, onde participo da Conferência do Clima da ONU, e não tratei, em momento algum, da ocupação dessa ou de outra secretaria com o governador Rui Costa – disse, em nota.

“Enquanto presidente deste Poder eu for, não vou permitir que ninguém venha usurpar o Poder que é do Congresso Nacional. Quem faz leis é o Congresso e tem um ritual para fazer isso”

Demandas populares

Os números da prefeitura sobre a própria ouvidoria chamam a atenção. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) de Salvador, a Ouvidoria Geral do Município (OGM) foi responsável pela solução de 86,57% das solicitações apresentadas pela população de janeiro a novembro deste ano. A principal demanda da população, que representa a fatia de 80,87% dos registros, é referente a pedido de serviços; seguida de solicitações de informação (15,79%), enquanto os outros 3,34% englobam de elogios a reclamações. Neste período, as secretarias municipais que mais trabalharam para atender a população foram a de Saúde (SMS), da Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) e Ordem Pública (Semop).

CEPs novos em Camaçari

Todos os códigos de endereçamento postal (CEPs) de Camaçari foram atualizados pelos Correios e podem ser consultados na internet. A mudança é o resultado do projeto de ampliação e melhoria da codificação postal do município, em que os logradouros fornecidos pela prefeitura foram cadastrados no diretório nacional de endereços (DNE) com CEP específico, atualizando os cadastros dos centros operacionais, caixas postais comunitárias e grandes usuários. O levantamento aponta 3.280 logradouros cadastrados com novo CEP, invalidando os antigos.

