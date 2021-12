Campanha replica equívoco de músico

O PRTB, partido do general Hamilton Mourão, que concorre como vice na chapa presidenciável com Jair Bolsonaro (PSL), soltou uma nota contra declarações equivocadas do cantor e compositor Geraldo Azevedo, de que o general teria sido um de seus torturadores durante a ditadura militar no Brasil. A afirmação do cantor foi feita durante um show no município baiano de Jacobina, no último sábado, 21. Depois da repercussão, o cantor registrou que se tratou de um engano, mas a fala foi replicada ainda na manhã de ontem pelo concorrente de Bolsonaro, o candidato Fernando Haddad (PT).

Questionado mais tarde sobre a confusão, Haddad reiterou que lamenta que Azevedo tenha sido torturado, ressaltou que o próprio artista já havia se retratado e reforçou que tanto Mourão quanto Bolsonaro são apoiadores abertos do coronel Brilhante Ustra, que atuou no regime de exceção.

Difamação

Ainda assim, o presidente nacional do PRTB, Levy Fidélix, e o próprio Mourão garantiram no documento assinado por ambos que tomarão as providências jurídicas quanto ao que consideraram uma “declaração difamatória”.

– É incongruente a afirmação de Geraldo Azevedo que diz que foi torturado pelo aqui declarante, por volta de 1969. O atual candidato a vice-presidente nem sequer havia entrado no Exército neste ano. E, sim, era aluno do Colégio Militar, em Porto Alegre, com apenas 16 anos – explica o texto.

Azevedo, por sua vez, pediu desculpas pelo transtorno, mas ponderou:

– Não há espaço, no Brasil de hoje, para a volta de um regime que tem a tortura como política de Estado e que cerceia as liberdades individuais e de imprensa.

Manifestação sem medo

Uma nota pública conjunta defendendo a liberdade de expressão e o direito à manifestação sem medo foi divulgada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, Ministério Público da Bahia e a Ordem dos Advogados da Brasil – Seção Bahia. No documento, o defensor público geral, Clériston Cavalcante de Macêdo, a procuradora-geral de justiça, Ediene Lousado, e o presidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz, anunciam que suas instituições defenderão os direitos previstos na Constituição Federal, para que todos, indistintamente, possam exercê-los integralmente, de forma pacífica e sem obstáculos, e também sem temer preconceito, discriminação ou violência:

– Com o atual momento, não coadunam atitudes desproporcionais e de brutalidade em virtude de divergências de pensamento.

Ministro garante urnas

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, disse ontem que o sistema de urnas eletrônicas representa um avanço no processo de escolha dos candidatos a cargos eletivos e descartou o risco de fraudes em votos digitais. Ele informou que tem acompanhado o trabalho de auditores e participado de reuniões no Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

– Não há nenhum elemento de urnas fraudadas – disse, em palestra no Sindicato da Habitação (Secovi).

Prisões suspensas

Desde ontem e até 48 horas após o término da votação do segundo turno, no próximo domingo, nenhum eleitor pode ser preso ou detido. A proibição de prisão cinco dias antes da eleição é determinada pelo Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), que permite a detenção nos casos de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto.

