Câmara reforça luta contra conteúdo falso

Um reforço ao processo de checagem dos boatos que se espalham feito rastilho de pólvora principalmente por redes sociais e aplicativos de mensagens vem de iniciativa da Câmara dos Deputados, que ontem lançou ferramenta para receber demandas de cidadãos e parlamentares e apurar fatos disseminados como verdadeiros. O projeto, batizado de Comprove, foi apresentado no seminário Fake News, Redes Sociais e Democracia, realizado em parceria com os institutos E se fosse você? e Palavra Aberta. Utilizando um número de WhatsApp, cidadãos poderão encaminhar dúvidas ou conteúdos para verificar a veracidade das informações. A equipe que abastece a ferramenta ficará encarregada de conferir a autenticidade e responder a demanda, classificando o material como fato, falso ou impreciso. Por meio de uma página no portal da Câmara dos Deputados serão disponibilizadas as checagens, que poderão ser replicadas. O serviço também apresenta dicas e orientações sobre como evitar, não acreditar ou reproduzir esses conteúdos.

– É um instrumento que a Câmara vai oferecer à sociedade em defesa da democracia e contra notícias falsas. Para enfrentar este fenômeno é necessário redobrar a confiança na liberdade de expressão e ter mais educação midiática – aponta o secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, o deputado baiano Orlando Silva (PCdoB).

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) recebe hoje o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da Fonseca, que lançará livro e será homenageado com a Medalha do Mérito Eleitoral com Palma.

De cada 100 reais das folhas de pagamento da indústria brasileira, 13 são para custeio de plano de saúde das família dos trabalhadores, conforme pesquisa divulgada ontem, com base em dados de 2018. O trabalho, desenvolvido pela empresa FSP Pesquisa, tem como objetivo dimensionar o desafio enfrentado pelo setor com a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, considerado necessário para a tranquilidade do empregado. O reajuste médio anual do benefício tem ficado em aproximadamente 10%, quase duas vezes e meio superior ao percentual registrado no Índice de Preço ao Consumidor Amplo, fechado em 3,75%. Em 61% das empresas ausentes com o plano de saúde suplementar ao trabalhador, o custo é o principal motivo para decidirem não oferecer o benefício.

O Ministério Público estadual (MP-BA) ajuizou uma ação civil pública que tramita na Vara da Fazenda Pública do município de Feira de Santana, onde solicita da Prefeitura Municipal e da Associação dos Vendedores Ambulantes a readequação do espaço público conhecido como Feiraguai. A iniciativa foi do promotor Anselmo Lima, sob a alegação de que o espaço público não deve ser ocupado para fins particulares sem a realização de licitação. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Antônio Carlos Borges Junior, o município ainda não foi notificado desta ação. Ele afirmou ainda que todos os proprietários dos 438 boxes estão legalizados desde fevereiro deste ano, através de um procedimento administrativo “em conformidade com a Lei orgânica do Município”, argumentou.

O projeto ‘UFRB, é pra lá que eu vou’ recebe hoje na biblioteca do campus de Cruz das Almas, estudantes secundaristas das escolas da região do Recôncavo para que conheçam a estrutura da universidade e os cursos oferecidos. Na oportunidade os visitantes vão participar de um momento de reflexão, com debates sobre as dificuldades e a capacidade de superação de todos para chegar na universidade pública.

Em Juazeiro acontece hoje, no Centro de Excelência em Fruticultura, uma palestra sobre Rastreabilidade de Alimentos Vegetais, com o coordenador de fiscalização do Ministério da Agricultura, Cid Alexandre Rozo. O evento é resultado de uma parceria firmada entre a Autarquia Municipal de Abastecimento (Ama) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

