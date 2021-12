Câmara quer ampliar agravantes de crimes

Uma das primeiras pautas previstas para análise pela Câmara, tão logo voltem os trabalhos legislativos, será a proposta de agravante para qualquer crime, caso inclua algum tipo de discriminação.

A tentativa de tornar mais dura e ampla a legislação tem como objetivo evitar a repetição de crimes por motivo torpe, acrescentado preconceitos de etnia, religião, país de origem e orientação sexual.

Embora o texto da lei não explique com precisão o entendimento dos parlamentares em relação aos conceitos de raça e cor, estes também fazem parte da relação de circunstâncias agravantes da pena para todo tipo de crime e não apenas assassinato.

A medida passaria a integrar o Código Penal Civil, acrescentando ao texto, de um modo geral, a discriminação das vítimas como item capaz de ampliar o tempo de detenção dos apenados. O acréscimo foi aprovado pelo Senado, depois da morte de João Alberto Silveira Freitas, em espancamento atribuído a trabalhadores de segurança de um supermercado de Porto Alegre.

Coronel e a vacinação

O senador Ângelo Coronel (PSD) apresentou projeto de lei para tornar crime disseminar notícias falsas sobre vacinas, não se vacinar ou não vacinar os filhos em situação de emergência de saúde pública. No entanto, ao ser perguntado se tomaria a vacina contra a Covid-19, o parlamentar respondeu que, por ter contraído o coronavírus, não teria necessidade de se vacinar, já que possuiria anticorpos. Terminou apanhando tanto dos “antivacinas” quanto daqueles que compreendem a importância da imunização por todos. Especialistas apontam a necessidade de vacinação mesmo daqueles que já foram infectados.

Indústria prevê crescimento

A indústria baiana começa o ano-bom com a expectativa de crescimento de 5% para 2021, ao ritmo da expansão nacional, com possibilidade de aumento se o controle da pandemia permitir maior otimismo. Outro viés apontado pelas lideranças da indústria refere-se à importância de aprovação das reformas administrativa e tributária, como já vêm sendo debatidas em videoconferências, por conta da necessidade de evitar encontros presenciais. O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Alban, é uma destas lideranças sempre prontas a reivindicar estas alterações na legislação, por considerá-las urgentes.

- Esta é uma necessidade imperativa diante do impacto que a pandemia causou, vem afirmando o presidente da Fieb.

Parque sob disputa

Deputados da oposição e da base do governo Rui Costa reivindicam que o Estado mantenha uma área de 100 mil metros quadrados no Parque de Exposições de Salvador, na Paralela, para as entidades da agropecuária baiana, mesmo com a venda do espaço. O deputado Eduardo Salles, líder do PP, é um dos defensores. Ele lembra que o setor agropecuário é responsável por 25% do PIB baiano, e diz que entidades do segmento defendem a manutenção do espaço.

- O Parque de Exposições na capital é vital para que esses números continuem positivo, afirmou Salles.

O líder governista, deputado Rosemberg Pinto (PT), disse que está tratando da questão com integrantes do governo, mas que ela ainda não está definida.

Leilões na Mineração

Até o dia 1º de março deste ano estará aberta a segunda Rodada de Disponibilidade de Áreas lançada no final de 2020 pela Agência Nacional de Mineração (ANM), somando 7.027 áreas para pesquisa e lavra através da concessão à iniciativa privada em todo país. A Bahia tem 19,43% deste total, somando 1.340 locais para pesquisa e 17 para lavra, distribuídos em cerca de 60% dos municípios do estado, principalmente para areia, argila e o charnoquito, uma espécie de granito, bem como para mármore e sienito, dentre outros. Conforme o Ministério da Economia o processo visa dar continuidade a projetos minerários já outorgados a terceiros, mas que retornaram à ANM por algum motivo. Os interessados devem elaborar projetos técnicos e fazer ofertas em dinheiro. O leilão para desempate de casos está previsto para ocorrer entre 08 e 15 de março, quando houver igual oferta para uma mesma mina.

Miriam Hermes, Divo Araújo e Rodrigo Aguiar

