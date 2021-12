Câmara aprova projeto de combate à violência contra as mulheres

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5000/16, que cria uma Política Nacional de Dados e Informações relacionadas à Violência contra as Mulheres (Pnainfo). O objetivo é integrar os sistemas de informação de instituições que atendem mulheres vítimas de violência em todo o Brasil. O texto aprovado pela Câmara substitui a proposta feita pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O objetivo do Pnainfo é reunir, organizar, sistematizar e disponibilizar dados e informações sobre todos os tipos de violência contra as mulheres.

De acordo com o PL, violência contra a mulher é todo e qualquer ato ou conduta praticado por razões relacionadas à condição de sexo feminino que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada. A proposta define a criação de um Registro Unificado de Dados e Informações sobre a Violência Contra as Mulheres, que vai servir como uma base de dados para a criação de políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres; produzir informações; padronizar e integrar indicadores das bases de dados dos organismos de políticas para as mulheres – com dados dos órgãos da saúde, assistência social, segurança pública e do sistema de justiça.

Tramitação – Após aprovação na Câmara, o texto volta para o Senado. Isso porque a matéria foi alterada pelos deputados durante os debates na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e precisa ser apreciada novamente pelos senadores. Para implantação do projeto, será criado um comitê federal formado por representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Guilherme Boulos, pré-candidato à presidência da República pelo PSol, esteve ontem na Câmara dos Deputados, em Brasília, e defendeu a busca por “alternativas novas” para o Brasil.

Para ele, o país encontra-se num “abismo profundo”, numa crise econômica, política, ética e social, e num momento de muita desesperança.

Questionado sobre os motivos de ter se lançado candidato a presidente, e não a funções como a de deputado federal, por exemplo, respondeu que não encara a política como carreira:

– Não se trata de uma escada que você vai galgando até chegar ao andar mais alto, eu encaro a política como um desafio – registrou ele.

Fechamento da Fafen

A decisão da direção da Petrobras de fechar a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia – Fafen, localizada no Polo Petroquímico de Camaçari, gerou reação do governador Rui Costa, que se diz preocupado e indignado com a notícia. Rui pretende integrar uma mobilização, junto com a bancada baiana de parlamentares no Congresso Nacional e o governador de Sergipe, para repudiar o posicionamento do governo federal em relação ao desmonte da unidade e também da situada em Aracaju, ações que segundo ele afetam diretamente a indústria brasileira.

– A resolução segue na contramão dos interesses não apenas da Bahia e de Sergipe, mas de toda a cadeia do Agronegócio do País, na medida em que estará contribuindo para o desmonte do fornecimento dos principais fertilizantes empregados no campo, levando o segmento a tornar-se cada vez mais dependente de grupos multinacionais e, consequentemente, dos preços cotados na moeda americana – prevê o governador.

A Fafen é responsável pela fabricação de dois dos principais fertilizantes empregados na produção agropecuária, a ureia e a amônia. Os dois itens são essenciais na produção de milho, feijão e cana-de-açúcar, dentre outros artigos, assim como na ração animal.

O Mutirão do Primeiro Emprego atende hoje, das 8h às 14h no Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde, em Feira de Santana, jovens e adultos que terminaram cursos técnicos de nível médio entre 2015 e 2017 na rede estadual da educação profissional e tecnológica. Moradores de municípios próximos também serão atendidos.

