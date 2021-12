Calero, o herói que a Globo quer inventar

Que Marcelo Calero, o desafeto de Geddel, agiu de caso pensado é líquido e certo. Mas, ao que parece, bem mais articulado do que se supõe, a começar pelo ostensivo esforço da Globo em abrir espaço para ele mesmo após a demissão de Geddel.

Calero deu a entrevista à Folha de S.Paulo, que estourou o caso, depois foi à PF espontaneamente depor e lá revelou que gravou conversas com Geddel, Eliseu Padilha e Temer. Note bem: foi a PF quem comunicou que ele gravou conversa com o presidente.

Percebeu que pisou na bola ao gravar conversa reservada com o presidente da República que o nomeou para um cargo de alta confiança, diz que foi uma conversa protocolar, mas não revela o teor das conversas com Padilha e Geddel.

Ou seja, a história não acabou. Será que a Globo está querendo converter Calero em herói? Se não é, parece. Convenhamos, é muito chumbo para pouca caça.

Baiano cubano

Velho amigo de Cuba, onde já gastou muito sapato indo e vindo, o jornalista Valter de Jesus, ou Valter Xéu, santo-amarense de nascimento, feirense por adoção, foi um dos poucos convidados no Brasil a ir a Cuba assistir aos funerais de Fidel Castro.

Embarcou domingo e chegou ontem.

Aprendiz de prefeito

Antônio Elinaldo (DEM), prefeito eleito de Camaçari, se empolgou ontem na coletiva em que apresentou a reforma administrativa, a ser votada na Câmara em dezembro.

Viu chegar o vereador eleito Dilson Magalhães, apresentou:

– Aqui está o Dilson, que vai nos ajudar a aprovar esse projeto.

O vice José Tude corrigiu:

– Não, prefeito. Ele ainda vai tomar posse.

Dizer que não há preocupação eu estaria sendo ingênuo. Claro que, quando se fala que vai alcançar 150 pessoas da classe política, claro que há uma preocupação Dizer que não há preocupação eu estaria sendo ingênuo. Claro que, quando se fala que vai alcançar 150 pessoas da classe política, claro que há uma preocupação

E fiz algumas gravações telefônicas E fiz algumas gravações telefônicas

Disputa na UPB

Maria Quitéria (PSB), prefeita de Cardeal da Silva e presidente da UPB, está tentando costurar um acordo para forjar candidatura única à sucessão dela. 'Numa crise é o melhor caminho'.

É, mas o histórico na entidade, que congrega os 417 prefeitos baianos, é o de seguir os humores da política estadual. Em 2009, Roberto Maia (PMDB), com apoio de Geddel, peitou Luiz Caetano (PT), de Camaçari, e ganhou.

Caetano venceu em 2011, saiu e apoiou Quitéria, que lá está até hoje.

Candidatos —Pelo menos oito prefeitos já externaram vontade de disputar. O mais articulado deles é Eures Ribeiro (PSD), de Bom Jesus da Lapa.

– Já recebi o OK de Otto (Alencar).

Os da oposição aguardam a palavra de ordem de ACM Neto.

Moral na cesta

Na concorrida missa pelos 80 anos do professor Fernando da Rocha Peres, domingo pela manhã no Mosteiro de São Bento, o homenageado surpreendeu os que foram homenageá-lo ao tomar para si a tarefa de recolher, durante a oferenda, os óbolos.

A cestinha encheu-se de cédulas.

O abade dom Emanuel d'Able do Amaral, que oficiou a missa, lembrou na homilia que há mais de 60 anos Fernando é oblato da Ordem Beneditina, e foi isso que o distinguiu para escrever parte do livro sobre o mosteiro, publicado em 2011 pela Odebrecht.

POUCAS & BOAS

Luís Roberto Barroso, ministro do STF, será a estrela principal do seminário Direito, Desenvolvimento e Políticas Públicas, que a Procuradoria Geral do Estado realiza depois de amanhã e sexta no Hotel Deville. O evento integra a programação dos 50 anos da PGE.

A Associação de Usuários dos Portos da Bahia realiza hoje na Fieb o 12º Encontro Anual de Usuários, tido como o mais importante evento de logística da Bahia.

Paulo Villa, diretor da associação, dará o balanço do ano, mas estão programadas várias palestras, como a de Fernando Figueiredo, presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), com moderação de Marcos Mesquita Mendes, do Ministério dos Transportes e Portos.

O médium José Medrado (fundador da Cidade da Luz) recebe amanhã em Brasília a Medalha Mérito Legislativo 2016. A indicação foi do deputado Antônio Imbassahy (PSDB); 34 outras personalidades do país também receberão, mas da Bahia Medrado é o único.

Colaboraram: Hilcélia Falcão e Luan Santos

