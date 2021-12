Cairu lança roteiro de turismo religioso

A Secretaria de Turismo do município de Cairu, no baixo sul do estado, lança nesta quinta-feira, dia 1º de abril, às 10 horas, o Roteiros de Fé, um guia de turismo religioso pelo município, um dos mais longevos da Bahia.

O lançamento pode ser acompanhado no canal de YouTube da secretaria – basta buscar “seturcairu” na plataforma de vídeos – por todos os apreciadores da arte católica e da devoção originadas da colonização portuguesa, com marcada influência do cristianismo.

Como é impossível de pensar um turismo sem aglomeração, o trabalho agora fica por conta de fortalecer projetos atrativos, para serem oferecidos aos visitantes, se a Covid for controlada.

Exemplo desta perspectiva de planejamento, tendo em vista um horizonte menos nublado, é este roteiro de fé pela cidade de Cairu, situada em uma região conhecida por Costa do Dendê, na categoria criada pelos órgãos de fomento ao turismo.

Conservação – A favor de Cairu está a conservação do centro histórico da cidade, destacando-se a igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário, de 1610, e o Convento Franciscano de Santo Antônio, fundado em 1654 e tombado como patrimônio nacional em 1941.

Igrejas nos estilos barroco e neoclássico caracterizam a arquitetura, superdotada de belíssima arte sacra nos altares e capelas, frontões, alfaias e mobiliário de jacarandá dos séculos XVIII e XIX.

Cairu vai oferecer também aos olhos do visitante, tão logo seja possível, a experiência estética da apreciação de um conjunto de azulejaria portuguesa, além do casario formado por sobrados de estilo colonial.

Otto Alencar, senador e presidente do PSD, sobre as mudanças nos comandos das Forças Armadas

Informatização da Saeb

A Secretaria de Administração do Estado da Bahia anunciou para o próximo dia 7 de abril, às 10 horas, uma videoconferência pela internet com o tema “Em dia com o SEI: novas ferramentas e funcionalidades”. O SEI é o sistema eletrônico de informação criado para favorecer a gestão de processos e documentos administrativos digitais do poder Executivo estadual, com o objetivo de facilitar o atendimento às demandas da cidadania.

No encontro em ambiente virtual, na plataforma Microsoft Teams, os servidores estaduais poderão atualizar informações em relação ao melhor aproveitamento do SEI em cada uma das áreas do governo. A abertura ficará por conta do secretário da Administração, Edelvino Góes.

POUCAS & BOAS

Começa hoje o Festival Fluxo-Fixo de Cinema, que deve exibir 25 filmes divididos nas três linhas curatoriais: Afluências, Influências e Confluências e contará com uma mostra especial, programas de continuidade e estudos de caso de circulação de filmes. Promovido pelo pesquisador Fabio Rodrigues Filho e a produtora Thamires Vieira, ambos egressos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). A programação, que é 100% virtual, prossegue até 10 de abril com a meta de debater a produção, distribuição e a realização de cinema independente na Bahia e no Brasil.

Com previsão de beneficiar mais de cinco mil famílias, o lançamento do projeto ‘Barreiras para Todos – acolher pessoas é promover cidadania’ ainda repercute na cidade, principalmente entre trabalhadores de diversos segmentos impactados com a pandemia. A meta inicial é distribuir quatro parcelas de R$ 200 a partir de abril para famílias já cadastradas nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), somando mais de R$ 4 milhões. Uma comissão especial foi criada para coordenar o trabalho social que vai atingir feirantes, mototaxistas, produtores culturais, garçons, ambulantes, taxistas, recicladores, motoristas de van escolar e famílias vulneráveis.

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, entregou ontem na Câmara Municipal um projeto de lei para a reimplantação da Zona Azul na região central da cidade. Resultado de pesquisas prévias, o projeto prevê a ampliação no número de vagas para estacionamento, de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU).

