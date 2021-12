Café da Bahia estará no II Fórum Mundial

Com pouco menos de um mês de antecedência, os produtores de café da Bahia já podem preparar-se para o II Fórum Mundial programado para os dias 10 e 11 de julho, em Campinas, São Paulo.

No encontro, os produtores vão trocar ideias e experiências sobre o melhor manejo do plantio e as boas surpresas em forma de resultados no paladar e nas colheitas da rubiácea de valor psicoativo reconhecido mundialmente.

Na Bahia, a agricultura familiar vem se destacando graças ao investimento do governo do estado na organização e no investimento da cadeia produtiva. Somente nos primeiros quatro meses do ano, mais de R$ 3 milhões foram destinados a agregar valor e fortalecer a comercialização do produto.

O projeto de fortalecimento da produção de café está integrado ao Bahia Produtiva, dotado de recursos do Banco Mundial e visa a qualificação do bom negócio agrícola baiano, desde o plantio até o acesso ao mercado.

Exemplo – A Chapada Diamantina é um bom exemplo do resultado positivo deste incentivo. O objetivo é orientar as cooperativas de agricultura familiar na produção de tipos especiais de café, chamados gourmet, que vêm colecionando títulos de campeões em concursos nacionais e internacionais.

O mais laureado café baiano está em Piatã, na Chapada Diamantina, onde a Cooperativa de Cafés Especiais e Agropecuária (Coopiatã) vem se mantendo no TOP 10 dos melhores sabores escolhidos na Copa de Excelência.

Apesar da relevância do profissionalismo envolvido na organização da rede produtiva, o mais importante no sistema incentivado pelo governo é o aspecto social, representado na distribuição dos lucros, pois cada cooperativa chega a reunir 150 agricultores familiares.

“Telefone só serve para marcar reunião em lugar errado. Sigo esse ensinamento do ex-presidente Tancredo Neves quando tenho de tratar de algo pessoal ou delicado”

João Roma,deputado pelo PRB-BA e vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, sobre os efeitos do vazamento de diálogos envolvendo autoridades do Judiciário. Para ele, não se deve usar o telefone para passar informações “quentes”, mas para despistar possíveis tentativas de grampo.

Café da Bahia estará no II Fórum Mundial | Foto: Divulgação/ATarde

Novas rotas do turismo

A diversificação da oferta de roteiros turísticos baianos, como forma de evitar os efeitos da sazonalidade e desconcentrar a presença de visitantes em determinadas regiões já largamente divulgadas, esteve na pauta do curso de planejamento e gestão organizado pela Secretaria de Turismo do Governo do Estado.

O curso terá sua próxima etapa na Ilha de Itaparica, Recôncavo baiano, e em Simões Filho, região metropolitana de Salvador.

Entre as alternativas debatidas pelos gestores, destacaram-se um roteiro pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos, um circuito por casas de farinha, que têm forte influência cultural e podem despertar o interesse turístico, além do fortalecimento do receptivo e da infraestrutura do município de Cachoeira.

Sessão Especial

Será realizada amanhã às 8h30, no auditório do Colégio Estadual Sesquicentenário – CISO, a Sessão Especial da Câmara de Vereadores de Itabuna comemorativa do cinquentenário de Taurino Araújo, com debate sobre a sua Hermenêutica da Desigualdade e reflexos na universidade pública e gratuita. Autor de uma das poucas teorias mundiais, Taurino fará palestra e lançamento da segunda tiragem de sua obra Hermenêutica da Desigualdade: uma Introdução às Ciências Jurídicas e também Sociais, cuja primeira edição já está indexada pelo Google Books e disponível na plataforma internacional do site Amazon.com. O livro do professor Taurino propõe uma nova Teoria Geral do Direito ao inserir a desigualdade entre os conceitos jurídicos fundamentais.

POUCAS & BOAS

A exposição ‘Antônio querido! História e Religiosidade Popular’, aberta no dia 13 de junho no Museu Casa do Sertão, em Feira de Santana, pode ser visitada até amanhã. A mostra apresenta detalhes sobre a religiosidade popular com imagens, oratórios, orações e curiosidades acerca da devoção dedicada a Santo Antônio, que abre a programação das festas juninas. A mostra fica em cartaz até o dia 17 de julho.

Em Itaberaba, o Lions Club está realizando a Campanha do Agasalho 2019, cujas doações serão distribuídas entre as famílias que necessitam de cobertores e casacos para enfrentar o período de inverno. Na cidade diversos postos de coleta estão instalados em pontos comerciais de vários segmentos da economia local.

adblock ativo