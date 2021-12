Cadastro objetiva incentivar adoção

Assumir uma criança como filho não é um processo fácil no Brasil, mas o Cadastro Nacional de Adoção pode tornar-se instrumento para remover dificuldades de quem deseja viver esta experiência. Os tribunais de justiça estaduais, entre os quais o da Bahia, intensificaram uma campanha para incentivar as pessoas a inscrever-se no site do Cadastro Nacional de Adoção.

O apelo é comovente: “Acolher, de forma espontânea, uma pessoa como integrante da sua família é ato de amor... a pecinha que faltava para a vida ficar mais feliz. Já pensou em adotar ou conhece alguém que deseja passar por esse processo transformador?”.

Embora a campanha não faça referência à questão das características da criança a ser adotada, sabe-se que o perfil prevalecente é branco, preferencialmente menino, sem irmãos, e saudável, ou seja, é mais difícil a adoção de quem porta necessidade especial. Aumentar o número de meninas negras adotadas pode ser interpretado como um dos desafios da campanha.

Instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a campanha de ampliação do cadastro visa evitar que os pequenos candidatos tornem-se grandes por passarem mais tempo à espera de um lar. Quanto mais o tempo passa, menores são as chances de uma adoção. A média é em torno de 80% de pretendentes para acolher crianças abaixo de cinco anos. Passou desta idade, vai ficando mais difícil.

Ampliação - Segundo dados mais recentes divulgados pelo CNJ, no período entre 2009 e 2018 cerca de 250 crianças e jovens foram adotados em Salvador através do Cadastro Nacional de Adoção. A meta, agora, é ampliar esta média, considerada baixa, de 25 adoções por ano.

Mercado de São Cristóvão

Será assinada hoje pelo prefeito ACM Neto a ordem de serviço para construção, por cinco meses, do Mercado de São Cristóvão, com projeto da Fundação Mário Leal Ferreira e investimento de R$ 2.209.290,81.

Festa Literária de Barreiras

Em Barreiras já é grande a movimentação em torno da organização da 3ª edição da Festa Literária de Barreiras (Flib), que acontece de 23 a 25 de maio em diversos espaços no Centro Histórico da cidade. Com o tema central “Cultura dos Gerais Desaguando nas Literaturas”, o evento faz parte da programação alusiva aos 128 anos de emancipação política do município, comemorados dia 26 de maio.

Novo parque na Chapada

Uma área de 150 mil hectares, na trilha das Águas Claras, na região do Vale do Capão, vai passar a ser oficialmente Parque Natural Municipal do Boqueirão, conforme acordo firmado entre a prefeitura de Palmeiras, na Chapada Diamantina, e o Ministério Público estadual. No local, repleto de cachoeiras e corredeiras, fica o Riachinho do Mel, o Córrego da Conceição e outras belezas naturais que fazem divisa com o Parque Nacional da Chapada Diamantina criado em 1985, por iniciativa do botânico Roy Funch.

A unidade foi criada por decreto municipal da prefeitura de Palmeiras, em 2015, mas ainda estava para ser implementada. O Ministério Público identificou danos ambientais como resultado da ação ilegal de pessoas que tomaram posse de áreas dentro do parque. O promotor Augusto César verificou a degradação e vem realizando uma série de reuniões e audiências com representantes da sociedade civil, Instituto Chico Mendes e autoridades policiais. Segundo o Ministério Público, uma audiência pública será realizada no dia 6 de junho, no Vale do Capão, para apresentar à comunidade os termos do acordo e as razões e justificativas técnicas sobre a importância da criação e efetivação do parque. A esperança é que com a criação do parque seja fortalecida a luta para evitar os danos ambientais provocados por posseiros, grileiros e até caçadores.

POUCAS & BOAS

O II Festival Mimoso de Cinema reúne até o dia 5 de maio no Centro Cultural de Luís Eduardo Magalhães, mais de 40 filmes divididos nas categorias Mostra Competitiva Nacional, Infantojuvenil e Paralela. O evento, aberto ontem, foi concebido pela produtora audiovisual Dois4dois e é organizado pela Secretaria municipal de Cultura e Turismo.

Miriam Hermes e Redação

