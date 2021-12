Cacau, um tempo novo nas terras dos coronéis

A região do cacau, que já representou 60% do PIB baiano e mergulhou no abismo 29 anos atrás, quando a vassoura de bruxa fulminou os cacauais, como a fênix ressurge das cinzas também puxada pelo cacau.

Óbvio que nada nos moldes de antes. Quem pensa num revival do tempo da pujança que tinha como emblema os coronéis, vai ter que se contentar em ler os livros de Jorge Amado.

Os novos horizontes se descortinam pelo oposto, a finess. A produção de chocolate de primeiríssima linhagem. Marcos Lessa, o criador do Festival do Chocolate, contabiliza mais de 40 marcas. No embalo dos novos tempos, a Dengo Chocolate, empresa do grupo de Guilherme Leal, um dos donos da Natura, está pagando bônus aos produtores que variam de 70 a 100% do valor de mercado, se a qualidade for vip.

Lá se fala que Guilherme cogita abrir uma loja na Quinta Avenida, em Nova Iorque, só para vender chocolate baiano.

Disso resulta que a região vê uma enxurrada de investidores chegando ou netos e bisnetos de coronéis querendo garantir vaga no filão.

Parque Tecnológico — A ancoragem científica vem do Centro de Inovação do Cacau, inaugurado semana passada em Ilhéus, abrindo os trabalhos do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia, fundado em 2015 e que reúne uma série de associações, puxados pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFRB) e Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

Qualidade — É o CIC que vai certificar a qualidade que a Dengo vai bancar, assegurando a qualidade das amêndoas.

Isso se completa com a remodelação da Ceplac, que vem sendo gestada pelo diretor geral da instituição, Juvenal Maynart. As alternativas serão anunciadas em setembro.

A responsabilidade é solidária, de todos os órgãos públicos e entidades, mas acima de tudo do proprietário da embarcação, que gera o serviço, é o responsável maior, porque presta um serviço inadequado

Nova onda

Almir Pereira, aposentado do Banco do Brasil que tornou-se uma das lideranças comunitárias da ilha, diz que Mar Grande bateu palmas para a decisão do Ministério Público de responsabilizar órgãos públicos e empresários pela tragédia de quinta-feira. E ironizou:

— Culpar uma onda é muita onda.

Meia sola

Com mais de 800 projetos em tramitação, a quase totalidade inconstitucionais, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia virou um núcleo de rejeição das iniciativas legislativas dos nossos deputados.

Esta semana apreciou um de Bobô (PCdoB) que obriga hospitais a ter geradores. Alertou-se sobre a inconstitucionalidade por gerar despesas. Para não perder a viagem, tiraram os públicos e deixaram só os privados.

Morte anunciada

Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, o deputado Fábio Souto (DEM) se diz desencantado com o tratamento que o governo federal dispensa à revitalização do Rio São Francisco:

— Lula nada fez, Dilma também não e agora Temer nada faz. Se continuar assim, dentro de dez anos as obras da transposição serão ruínas, por falta de água para transportar. O rio está morrendo a olho nu.

Ele ressalva que a revitalização do Velho Chico deveria ser uma causa para toda a Bahia abraçar, com determinação e sem picuinhas partidárias.

POUCAS & BOAS

Moradores da Pituba pedem providências a ACM Neto sobre a Praça Wilson Lins, no antigo Clube Português. Se disse que lá seria instalada uma das piscinas das Olimpíadas do Rio. Nada aconteceu. O que se vê lá hoje é o abandono.

POLÍTICA COM VATAPÁ

O petróleo e os caranguejinhos

Essa vem da lavra de Cristovão Rodrigues, radialista, presente no ato.

1971. O general Ernesto Geisel, então presidente da Petrobras (três anos mais tarde se tornaria presidente da República), visitou a Refinaria Landulpho Alves, em São Francisco do Conde.

Fim da inspeção, a imprensa se aproximou, Geisel atendeu. Nilton Moura Costa, radialista da Rádio Sociedade da Bahia (que em 1974 se elegeria deputado estadual), aproximou-se:

— Presidente, de vez em quando a Petrobras derrama óleo aí e causa um grande estrago. O senhor pensa em fazer alguma coisa sobre isso?

E Geisel:

— Penso. Eu vou fechar a Petrobras para salvar os seus caranguejinhos.

