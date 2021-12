BRT vai indo. Só falta a parte do governo

A Câmara de Salvador aprovou nesta terça-feira, 24, autorização para ACM Neto contrair empréstimo de R$ 550 milhões na Caixa. É dinheiro para o BRT, R$ 250 milhões, a título de contrapartida, e outros para financiamento da infraestrutura.



Neto fica aguardando R$ 300 milhões do Ministério das Cidades por conta do PAC da Mobilidade (aquele da Copa, lembra?). Ele está na espera, mas diz que, mesmo assim, vai licitar a obra:



- Faço a licitação, mas não homologo. Só faremos a homologação quando tudo tiver OK. Com isso ganharemos três meses.



Ou seja, deixa tudo no gatilho. Quando o dinheiro sair, bota as mãos na obra.



Visita a São Paulo



Rui Costa vai a São Paulo nesta terça em busca de investimentos para a Bahia. Tem alvos definidos. Vai se encontrar com empresários de diversos setores, mas não revela quais.

Os próprios investidores preferem manter o anonimato até que o negócio seja fechado, até porque outros estados também disputam tais empreendimentos.

Visita a Zezéu



Rui aproveita a ida a São Paulo para visitar o conselheiro do TCE Zezéu Ribeiro, que está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde antes do Carnaval, com o estado de saúde bastante delicado.



Zezéu está tratando uma infecção para depois fazer os transplantes dos rins e do fígado. A situação é grave, mas a família diz que está otimista.

No fogo cruzado



Moradores de Águas Claras, bairro situado nas margens da BR-324, estão apavorados. Nos últimos dois finais de semana, gangues rivais travaram tiroteios, deixando-os, literalmente, no meio do fogo cruzado.



Sem falar que o toque de recolher já é um constrangimento, ainda correm o risco de levar as chamadas balas perdidas.



Mais: dizem que dia seguinte os atiradores pagam R$ 50 para os meninos apanharem as cápsulas das balas. Quando a polícia chega, está tudo limpo.

Bem na fita

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) divulgou documento chamado A Radiografia do Novo Congresso no qual destaca a senadora baiana Lídice da Mata (PSB), classificando-a como uma das mais influentes da casa.



O Diap informa os índices de reeleição e renovação do Senado e da Câmara, partidos que ganharam e perderam e os parlamentares com potencial para exercer influência nas decisões. Antecipa também a agenda prioritária do governo.

Gatos escaldados



A visita da presidente Dilma a Feira nesta quarta, para inaugurar ao lado de Rui Costa conjuntos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, tem provocado reações diversas na base aliada na Bahia.



Alguns deputados se queixam da falta de espaço para partilhar o lançamento da obra. Não terão, dizem eles, lugar 'ao sol'.



É o tal do gato escaldado. Na última visita de Dilma a Feira, ano passado, alguns deputados estaduais, como Rosemberg Pinto (PT) e Ivana Bastos (PSD), foram barrados.

Conjugação de interesses - Zé Neto (PT), líder da bancada governista na Assembleia, que é de Feira, diz que não é nada disso e 'a festa vai ser bonita'.

Pode ser. Zé Neto quer viabilizar-se como candidato a prefeito e Dilma corre atrás do prejuízo do desgaste em que vive.

Questão de tempo

O ano começou de fato nesta segunda na Assembleia, mas de direito, desde fevereiro. Na semana do Carnaval, todos os dias teve sessão, a maioria delas foi aberta e logo terminou por falta de quórum.



Até a quinta do Carnaval foi assim. Os funcionários diziam entender a situação: eram os novos deputados - 21 dos 63 eram estreantes e deram show de presença.

É consenso lá: em 2016, isso jamais se repetirá. Os velhos contaminam os novos.



SOS Aline



O SAC de Jequié pegou fogo mês passado. Na emergência, o governo mandou, para tapar o buraco, um SAC Móvel a fim de atender a população. Agora tomou outra decisão: até o prédio ser recuperado, o serviço vai funcionar no Centro de Cultura a partir de hoje A população está irada. O centro é o único polo cultural da cidade.



Aliás, a primeira-dama do estado, Aline Costa, é de Jequié. Tem gente ligada ao meio artístico pensando em pedir socorro a ela.



POUCAS & BOAS



Por iniciativa dos vereadores Vânia Galvão (PT) e Henrique Carballal (PT), a Câmara de Salvador vai instalar uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar a suspeita de irregularidades no metrô de Salvador. Já era tempo.

O ex-deputado J. Carlos, que deixou o PT após ter perdido a eleição para tornar-se assessor especial de ACM Neto, circulou ontem de manhã pela Assembleia. Um governista que o viu passando comentou com jornalistas: 'Se a questão dele era emprego, aqui também tem'.



Rui Costa vai a Mulungu do Morro no próximo sábado dar a ordem de serviço para a construção do sistema de abastecimento da cidade e também da vizinha Souto Soares. Lá, região de Irecê, a Barragem do Tijuco está pronta desde de 2010. Só falta a canalização.



Usuários da BR-330, no trecho que liga Ipiaú a Ubaitaba, estão pedindo socorro ao Dnit. É buraco por todos os lados e os acidentes se sucedem.

E por falar em estradas esburacadas, a BA-420, que liga São Félix a Maragojipe, impera absoluta como campeã da buraqueira também em longevidade. O trecho de Maragojipe a São Roque também virou um caos. Os moradores de Nagé, a meio caminho, já protestaram queimando pneus. Deu em nada.



Oito homens fortemente armados assaltaram ontem pela manhã a agência do Banco do Brasil em Campo Alegre de Lourdes, na divisa com o Piauí. Causou tumulto na cidade, mas o povo diz que, no frigir dos ovos, ficou no lucro: 'Pelo menos, os bandidos não explodiram os caixas'. Ou seja, foi o mal menor.

