Brigada busca apoio para debelar fogo

Água mineral, barra de cereal, macarrão, pilha para lanterna, dinheiro de combustível, frutas, crédito em farmácias, mercados e postos de combustíveis. Estas são algumas das necessidades da Brigada de Combate a Incêndios Florestais de Lençóis para enfrentar o dragão, como chamam as labaredas nas matas da Chapada Diamantina.

Adentrar o terreno pedregoso e de pouca visibilidade, devido à fumaça, sem suprimentos e com poucos equipamentos, amplia a aventura dos brigadistas, daí a importância de terem seus pedidos atendidos, embora, em outras oportunidades, tenham partido para enfrentar as chamas de barriga vazia e com poucos abafadores e utensílios.

Para surpresa dos brigadistas, pois este ano o volume de chuvas não indicava risco de incêndio, o fogo já está alastrando-se nas cercanias de Mucugê, já alcançou Andaraí e aproxima-se perigosamente de Lençóis na direção de Palmeiras. O fato de o fogo ter-se iniciado em locais distantes, simultaneamente, em vez de trazido pelos ventos de um ou dois pontos de mato seco incendiado, é indício forte de incêndio criminoso.

Um dos líderes brigadistas, Esmeraldo Senna, mais conhecido como Mel, estava inconformado, ao estimar o investimento no trabalho do pessoal da região em valores muito mais em conta em relação a equipes que pouco conhecem os locais atingidos e segundo ele, têm mais receio de arriscar-se para debelar as chamas.

– Em vez de grandes despesas com aviões, helicópteros, diárias para bombeiros, temos de trabalhar com prevenção e apoiar a brigada de Lençóis, já experiente neste confronto nesta época do ano – afirmou Mel, filho do primeiro guia do Parque Nacional da Chapada Diamantina, Esmeraldo Alves Senna, em 1985 responsável pela primeira demarcação da área federal, junto a Joaquim Muniz de Sá.

“Aconteceu o desastre

porque nós tínhamos

muita matéria orgânica

seca que, talvez, se nós

tivéssemos um pouco

mais de gado no

Pantanal, isso teria sido

um desastre até menor

(...) O boi é o bombeiro

do Pantanal”

Tereza Cristina, ministra da Agricultura, sobre os incêndios que devastam o Pantanal este ano

Riqueza do campo em alta

O Produto Interno Bruto (PIB) dos negócios agrícolas apresentaram crescimento de quase 7% de janeiro a julho de 2020 na comparação com o mesmo período do ano passado. A safra recorde de grãos, noticiada em manchete na edição de ontem de A TARDE, é a melhor explicação para os dados divulgados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O sucesso do setor, especialmente a soja, tem atendido à crescente demanda internacional, tendo a China como um dos principais compradores. O alcance social do resultado, no entanto, não pode ser mensurado pelo PIB, pois, na soma dos rendimentos, uma grande corporação de poucos investidores pode apresentar números muito mais expressivos em relação à maioria de pequenos e microprodutores.

POUCAS & BOAS

A feira livre que acontece no centro de abastecimento da cidade de Barreiras aos sábados, suspensa desde o mês de março com o início das ações para conter o avanço da Covid-19 no município, recomeça seu funcionamento hoje entre 6h e 14h. As demais feiras livres que são realizadas nos bairros de Vila Rica e Santa Luzia aos domingos estarão liberadas a partir do dia 18 de outubro. A decisão foi publicada esta semana no Diário Oficial do Município (DOM), que restabeleceu a comercialização de bebidas alcoólicas e funcionamento de bares todos os dias da semana, mas só até as 23h59.

Em Buerarema termina hoje, com início às 16h, textos de Jenyffer Santana e Bia Andrade, a Jornada de Contação de Histórias, resultado das oficinas que vinham ocorrendo desde o dia 12 de setembro em comemoração ao Dia das Crianças. A programação é da Casa de Cultura Jonas e Pilar e pode ser assistida por meio do canal da casa no YouTube.

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) divulgou ontem análise do nono Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do ano, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicando que a produção baiana de cereais, oleaginosas e leguminosas deve ser de 9,9 milhões de toneladas para este ano. O número representa uma expansão de 20,3% na comparação com 2019. No levantamento do mês de agosto deste a projeção feita foi de 9,7 milhões de toneladas.

adblock ativo