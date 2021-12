Brasília se agita com Marcelo Odebrecht

Brasília fervilha com o depoimento de Marcelo Odebrecht em relação ao futuro de Michel Temer no processo do TSE que investiga as doações à chapa Dilma-Temer. As conjecturas que se fazem são:

1 – Nada vai acontecer.

2 – Temer está na berlinda, correndo o risco de ser cassado.

3 – Vai acontecer, mas depois que Temer acabar o mandato (o que só implicaria a perda de direitos políticos).

Se diz que o Brasil, já em crise, desceria a ladeira de vez caso houvesse novo tombo na governança presidencial.

Pode ser. Mas que a Lava Jato tem potencial para sacudir o país, é certo como sem dúvida. Vai acontecer quando o sigilo sobre as delações da Odebrecht acabar.

É certo que vem tempestade por aí.

Defendendo Kannário

Bombardeado por colegas (principalmente da oposição a ACM Neto) depois de ter dito num show na Liberdade que “o crime organizado está lá dentro (da Câmara)”, o vereador Igor Kannário (PHS) encontrou um defensor, Henrique Carballal (PV):

– Está na hora de o vereador José Trindade parar de fazer o jogo do governador Rui Costa. É preciso parar de fazer essa exploração midiática descabida. Kannário errou quando estava no palco, mas já pediu desculpas, e isso deve ser considerado.

Noutras palavras, o caso está descambando para o duelo entre Rui e Neto.

A folia de Rui

E por falar em Rui Costa, governistas avaliam que 2017 foi o melhor dos carnavais dele.

Dizem que em 2015 e 2016, ainda cristão-novo no governo, praticamente assistiu a ACM Neto desfilar nas mídias da avenida. Agora, não. Jogou de igual para igual.

“O Velho Chico finalmente chegou ao sertão para melhorar as milhões de pessoas que antes estavam condenadas

a ter vidas secas”

Lula, no Face, comemorando a transposição.

“O Carnaval do centro está ferido de morte. A situação é gravíssima”

Moisés Rocha, vereador do PT e presidente da Comissão do Carnaval da Câmara de Salvador.

Racha na Ceasinha

Comerciantes do Mercado do Rio Vermelho, a antiga Ceasinha, hoje repaginada, travam uma queda de braço com a Bahia Park, operadora do estacionamento.

A questão: a empresa quer aumentar o valor da hora no estacionamento de R$ 1,50 para R$ 3, ou seja, dobrar, e os comerciantes acham que isso é gol contra, vai tirar clientes.

Questão lógica — Em reunião recente, os comerciantes decidiram manter o preço vigente em dezembro. O presidente da Associação dos Permissionários do Mercado do Rio Vermelho, Dionízio Rios, diz que é uma mera questão de lógica:

– Os clientes ficam, em média, de três a quatro horas. Com o aumento, ficarão bem menos tempo. A Bahia Park deve entender que a crise financeira afeta todo mundo.

Queda boa

Corrigindo informação ontem publicada, o movimento na Estrada do Coco durante o Carnaval, em torno de 200 mil carros, não caiu 1,32% como dissemos e sim 0,32%, um percentual bastante pequeno.

Em compensação, o número de acidentes desabou de 38 em 2016, para 22 este ano, uma queda de 44%, com a vantagem: nenhuma vítima fatal. A CLN, concessionária da rodovia, solta foguetes.

POUCAS & BOAS

Acontece hoje ao lado da Barraca do Lôro, próximo ao Gran Hotel Stella Maris, a 7ª edição do projeto Passando o Rodo nas Praias, evento que tem como objetivo conscientizar a população sobre as agressões que o lixo pode causar ao meio ambiente. Participam 200 estudantes do Colégio Gênesis.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Bira Gordo

Roberto Albergaria, antropólogo, com a sua descontraída e divertida verve esculhambativa, contava que o historiador Ubiratan Castro, professor da Ufba (falecido em janeiro de 2013), corpo de gigante e alma de menino, amigo de sempre e eventual companheiro de exílio em Paris, pelo corpanzil ganhou o carinhoso apelido dos mais chegados de Bira Gordo.

Voltou do exílio e decidiu se candidatar a vereador em Salvador lá por volta de 1982. Chegou a Itapuã para fazer comício, soltou a língua:

– Temos que mudar este país, meus amigos! Temos que acabar as desigualdades que tanto maculam a dignidade nacional! Não é possível que entre nós ainda haja gente passando fome!

Da plateia, alguém gritou:

– Passa fome porque você come a comida toda, seu gordo!

adblock ativo