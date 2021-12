Brasil se arrasta sem conseguir sair da crise

A imprevisibilidade do momento político deixa a nação em suspenso para os desdobramentos dessa que é uma das maiores crises políticas do Brasil desde o fim da ditadura. É mais uma semana de expectativas. Temos uma presidente enfraquecida politicamente, manifestações de rua, inflação nas alturas e um Congresso Nacional que não ajuda a sair da crise.

E a sombra da Lava Jato, que a qualquer momento pode desfechar a próxima etapa da Operação.

Resta saber até quando o País aguenta.

Energia positiva

Com toda essa crise política, turbinada pelas trapalhadas do Palácio do Planalto, passou despercebido uma iniciativa, pra lá de positiva, da área de energia.

Estiveram em Sobradinho, na sexta, o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, o presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho Neto, e o presidente da Eletrobras-Chesf, José Carlos de Miranda Farias, para lançarem projeto de pesquisa para exploração de energia solar com uso de flutuadores no lago da hidroelétrica de Sobradinho.

A ideia é simples e aparentemente óbvia, razão pela qual se estranha não ter sido pensada antes.

Uma placa com 60 metros quadrados, equivalente a cinco campos de futebol, será implantada no lago para captar energia solar de até 5 megawatts e transmitir para os acumuladores da hidroelétrica de Sobradinho.

Sistema semelhante e com mesma capacidade de captação já foi instalado na hidroelétrica de Balbina, no Amazonas.

Os protótipos servirão para o governo estudar viabilidade econômica de expansão do projeto. Junto com a energia eólica, a produzida pelo sol é uma das mais limpas em termos ambientais.



Arena Fonte Nova

Está previsto para a sessão da próxima quinta-feira, no Tribunal de Contas do Estado, a devolução de vista, pelo conselheiro Pedro Lino, dos autos do processo que analisa o contrato de Parceria Público-Privada firmado pelo governo estadual e a Fonte Nova Participações (consórcio formado pelas empreiteiras OAS e Odebrecht) para construção e gerenciamento da Arena Fonte Nova.

O conselheiro Lino pediu vista para analisar os novos dados da defesa apresentados pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), que representa o governo baiano no julgamento.

'Considero o Sr. José Carlos da Costa Marques Bumlai um homem de bem, honesto e pai de família exemplar'

Lula, ex-presidente, na declaração que assinou sobre Bumlai enviada ao juiz Sérgio Moro

Contra autonomia

Numa mostra de que o clima interno na Polícia Federal não é dos melhores, a Fenapef - Federação Nacional dos Policiais Federais diz ser contra a PEC 412 que os delegados da corporação lutam para aprovar, como medida para tornar a PF um órgão independente e autônomo.

O presidente da Fenapef, Luiz Boudens, classifica a PEC como uma "monstruosidade".

Na sua visão, "as polícias modernas têm o acúmulo de recursos tecnológicos e capacidade de captação e armazenamento de dados que poderão ser usados abusivamente, sem um controle da sociedade".

Mais um pepino para o incerto novo ocupante do Ministério da Justiça.

Três vezes médico

Um médico do setor público conseguiu a façanha de "trabalhar" em três lugares ao mesmo tempo: no estado e em duas prefeituras baianas, prática expressamente vedada pela legislação.

O caso foi descoberto pela Operação Multivínculo, movida pela Corregedoria Geral da Secretaria estadual da Administração, a Saeb, que apura o acúmulo ilegal de cargos públicos por servidores. Ao sofrer o Processo Administrativo Disciplinar, o doutor requereu e conseguiu se aposentar pelo Estado. Não adiantou. Teve o benefício cassado pela irregularidade cometida quando estava na ativa.

Curso sobre corrupção

Os intrincados caminhos da roubalheira que assola a nação serão desvendados no "Curso de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro", promovido pela Escola de Magistrados da Bahia (EMAB).



O curso ocorre entre os dias 9 e 11 de maio, em Salvador, em parceria com o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), do Ministério da Justiça. Inscrições gratuitas e abertas até o dia 15 de março.



Magistrados e convidados poderão se inscrever pelos fones (71) 3321-1541/0844.

Extorsão

Uma consumidora caiu pra trás quando tentou pagar seu plano de saúde Sulamérica/Qualicorp com atraso.

O valor é de R$ 620 por mês e, pelo dia de atraso, recebeu uma multa de R$ 62, ou seja 10%.

É por isso que é voz corrente que a Agência Nacional de Saúde (ANS) foi criada apenas para proteger os planos de saúde. A consumidora lesada tem uma nome para a cobrança: "extorsão".

POUCAS & BOAS

O Sindipetro Bahia promove nessa segunda às 10 horas, na Assembleia Legislativa, o "Debate Público em Defesa dos Campos Terrestres do Pré-Sal e da Petrobras".

O sindicato diz que a atual situação da política da alta gerência da Petrobras, "vem contribuindo e acelerando o desmonte da empresa, o que está ocasionando a demissão em massa de centenas de trabalhadores indiretos e ameaçando os postos de trabalho dos diretos". Foram convidados os senadores Roberto Requião (PMDB-PR e Linderbergh Farias (PT-RJ).

