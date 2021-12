Brasil paga caro pela corrupção desenfreada

Chega a dar pena ver o clamor dos empresários para que o Brasil não pare, fazendo as reformas que julgam necessárias e tentando sair do atoleiro com os maus índices da economia, um sufoco.

A questão: como não parar, se as delações da Odebrecht detonaram o que ainda restava de moral na representação política brasileira, todos melados, de cabo a rabo?

Que moral um Congresso apinhado de beneficiários de um esquema podre tem para tocar uma reforma da Previdência que só atinge pobres? E a reforma política?

Ora, a Odebrecht abriu o jogo porque negociou um abatimento nas penas da cadeia. E os políticos, em coro, de cabo a rabo, jurando inocência porque querem justamente se livrar da cadeia.

Querer buscar os caminhos para encarar os sérios problemas nacionais num cenário desses, convenhamos, é sonhar alto demais.

Está tudo indicando que o Brasil só vai entrar nos trilhos sob nova direção.

O sonho de Afif - Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae, compreende a profundidade do buraco e faz uma sugestão. A eleição (rápida) de uma Constituinte para a reforma política cujos integrantes não seriam remunerados e estariam proibidos de disputar as eleições de 2018. A questão é que nossos políticos não estão buscando saídas para o país. Buscam as deles.

Encontro útil

Se o encontro do presidente da Assembleia, Angelo Coronel (PSD), com funcionários efetivos da Casa vai produzir algum resultado não se sabe, mas com certeza politicamente fluiu bem. Marcos Gouveia, dirigente da Assalba, diz que há tempos isso não ocorre:

- O último foi com Coriolano Sales.

Há 27 anos atrás, portanto.

Salvador x Lauro

A Comissão de Divisão Territorial da Assembleia vai encarar, a partir da próxima semana, uma nova engrizilha entre Salvador e Lauro de Freitas por causa de limites.

Lauro muito brigou para ficar com o aeroporto Luís Eduardo Magalhães, perdeu. Agora quer a área em que vai ficar a última estação do metrô, argumentando que ela situa-se na banda de lá do Rio Ipitanga.

Salvador também quer e bateu pé.

Nó apertado - Aliás, o assunto já esteve em pauta, mas a radicalização foi tanta que o presidente da Comissão, deputado Zó (PCdoB) teve que adiar a apreciação, esperando ganhar tempo para tentar um consenso, até agora, sem sucesso:

- O nó está muito apertado.

A briga é boa. Agora é entre Moema Gramacho (PT) e ACM Neto (DEM).

Agonia acebolada

Diz o deputado Pedro Tavares (PMDB) que os moradores de Irecê e cercanias estão comendo o pão que o diabo amassou para ter acesso ao Banco do Brasil. Bandidos explodiram as agências do BB em Ibititá, João Dourado e Irecê. Resultado: todo mundo corre para Lapão, onde às 6 da manhã as filas já estão quilométricas.

- Em João Dourado, a terra da cebola, é pior. O BB funcionava numa casa alugada cujo dono morava em cima. Traumatizado com a explosão, ele não quer alugar mais.

POUCAS & BOAS

Everaldo Anunciação, coligado do deputado Valmir Assunção, ganhou novo mandato como presidente do PT na Bahia. Teve 11.640 votos (55,64%) contra 8.589 (41,06%) do bloco Muda PT, formado por seis tendências, com oito deputados federais e cinco dos sete estaduais.

O Martagão Gesteira lança segunda mais uma edição do Jantar do Bem, que vai ocorrer no restaurante Amado (Comércio), das 16 às 20h. A iniciativa pretende arrecadar fundos para a instituição, a maior referência em tratamento de câncer em crianças na Bahia.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Páscoa com Vatapá

Nova Jerusalém, em Pernambuco, virou a capital do cristinismo católico na Sexta Santa. Atrai gente do mundo inteiro para assistir o espetáculo da Paixão de Cristo, de fato um Espetáculo com E maiúsculo.

Ontem, não foi diferente. Tudo joia:

No meio da encenação, o ator Joaquim Lopes, que faz o papel de Pilatos, estrilou:

- Quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás?!

Alguém da plateia entrou em cena:

- Solte os dois e prenda Temer!

