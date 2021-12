Brasil investe em cursos técnicos

O Brasil tenta reestruturar a matriz educacional para se equiparar aos países mais desenvolvidos. Rafael Lucchesi, diretor do Senai, diz que apenas 7% dos jovens brasileiros entre 15 e 19 anos cursam educação profissional junto com a educação regular.



Para se ter uma ideia do disparate, nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a média é de 50%.



- A situação é grave e precisamos urgentemente elevar este índice.



Investimentos - Neste sentido, o governo federal, ao lado do Senai, investirá R$ 2,5 bilhões em 26 institutos nacionais de inovação e 60 institutos nacionais de tecnologia. Nestes projetos, o carro-chefe é o Pronatec.



Matrículas - O governo Dilma duplicou a quantidade de jovens matriculados em programas como o Pronatec. Saiu de dois milhões para encerrar 2014 com quatro milhões.



- O Pronatec é o maior programa deste tipo da América Latina e um dos maiores do mundo.



Rafael, no entanto, reconhece que é preciso aprimorá-lo, ou seja, elogia o programa iniciado por Lula e Dilma, mas faz coro com Aécio, que dizia durante a campanha que era necessário melhorar. Disse o óbvio.



APLB também concorda



Rui Oliveira, presidente da APLB, concorda com o diretor do Senai. Para o sindicalista, é preciso que o governo estadual amplie o investimento no ensino técnico.



- Tem um monte de 'biboca' ganhando caminhão de dinheiro aí com curso de técnico de enfermagem, por exemplo. Gente pobre pagando caro por esses cursos. É preciso que a rede pública ofereça isso. Os cursos profissionalizantes precisam ser ampliados.



Não tão bem assim



Por falar em professores, Rui Oliveira faz uma conta rápida sobre os principais candidatos da última eleição que têm relação direta com a APLB. Ele afirma que tiveram mais de 150 mil votos, sem contar os mais de 84 mil de Zé Raimundo (PT). Rui Oliveira teve 18 mil.

"É muito engraçado, para mim, ver o PT cobrando diálogo, responsabilidade com o Brasil e coisas tais à oposição. Eu estava no Congresso e vi o PT fazendo oposição. É realmente hilário assistir a esse discurso deles e lembrar dos caras fazendo oposição"

Geddel Vieira Lima, candidato ao Senado derrotado ironizando os adversários no Twitter



Munição para oposição



Um projeto de lei que está circulando na Assembleia promete dar munição à oposição. Nos próximos dias deve ser colocada para votação a matéria que garante ao governador Jaques Wagner (PT) a aposentadoria. Além de todo o incêndio provocado pelo bate-chapa presidencial, esse também vai render.



PP se reúne I



O PP elegeu cinco deputados estaduais na última eleição. A bancada pepista se reuniu na semana passada com o vice-governador eleito João Leão para discutir a posição do partido na disputa presidencial da Assembleia. De lá saíram duas possibilidades:



1 - Se Rui tiver um candidato, o PP marchará com ele.



2 - Caso não haja candidatura oficial, os cinco estão liberados para apoiar quem quiser.



PP se reúne II



A bancada formada por Eduardo Salles, Antônio Henrique Júnior, Aderbal Caldas, Luiz Augusto e Robinho deve se unir ao PSL, que elegeu apenas Nelson Leal, para formar um bloco parlamentar e conseguir cargos na mesa diretora e comissões temáticas. Eleitos para a Câmara Federal, Cacá Leão, Mário Júnior e Ronaldo Carletto participaram da reunião.



PP se reúne III



O mais votado dos cinco foi Eduardo Salles, com 78.311 votos. O ex-secretário estadual da Agricultura iniciou uma espécie de "estágio" remunerado no gabinete de Mário Negromonte Júnior em novembro. Salles receberá um salário de R$ 5 mil.



Reorganização do PV



Embora tenha eleito dois deputados estaduais, a avaliação interna do PV é que o dever de casa não foi feito. O partido tinha o objetivo de eleger ao menos um deputado federal. Neste caso, o ex-presidente estadual da sigla Ivanilson Gomes era a aposta. Não deu.



Recado - Na avaliação feita na última semana, ficou decidido que os quadros, inclusive os eleitos, que não seguirem as diretrizes devem sair. O recado foi dado. Voto - Ivanilson teve 22.782 votos. Na conta do partido, cinco dos seis prefeitos do PV deram 26 mil votos a candidatos de outras legendas.



Buraco bom



Os moradores de Ibicoara, na Chapa Diamantina, em conjunto com ambientalistas da região estão coletando assinaturas para pressionar a Cabral Resources a interromper as atividades preparatórias para extração de minérios próximo à Cachoeira do Buracão.



- Os nossos corações ficam apertados em saber que uma área de 1,195 km² pode ser destruída, e é nessa área que se encontram as nossas maiores belezas, entre elas a Cachoeira do Buracão.



Os moradores entregaram um cópia do abaixo-assinado ao Jornal da Chapada.



POUCAS & BOAS



O deputado estadual Alan Sanches (PSD) promete lançar a plataforma de campanha para a presidência da Assembleia nesta semana. O fim da reeleição é certa. Resta saber quais os outros pontos.



O vereador de Salvador Carlos Muniz (PTN) trabalha nos bastidores da Câmara para viabilizar a candidatura à presidência da Casa. Por outro lado, não atende a telefonemas e os assessores não conseguem colocá-lo em contato com a imprensa.



O 1º Seminário de Música Contemporânea vai até amanhã. Hoje, às 20h, a Mivos Quartet se apresenta no teatro do Icba. Os ingressos custam R$ 40 (inteira). O encerramento acontece na terça no Salão Nobre da Reitoria.

adblock ativo