Brasil, a única certeza é o mar de incertezas

Definitivamente o Brasil é um país dividido, a maioria do povão contra o governo, segundo os opositores (e as pesquisas), e a 'maioria qualitativa' (acreditem, arranjaram essa) com o governo.

O certo é que no trabalho, nos bares, nas ruas, onde quer se ajunte gente, o assunto é sempre a pauta do dia com debates acalorados.

Tal situação, inédita no Brasil pós-ditadura, revela-se preocupante pelo que expõe de incertezas. Se Dilma conseguir os 171 votos para barrar o impeachment, terá na Câmara 342 contra. Já fragilizada, sem governança num país em crise clamando por saídas, vai governar como?

E se passa o impeachment, o que será de um eventual governo Temer, com os movimentos organizados favoráveis a Dilma acesos?

A única certeza: estamos num mar de incertezas. Ou ainda temos muito a sangrar.

300 a 100 — Diz ACM Neto que na contabilidade do impeachment hoje a oposição tem 300 votos e o governo 100. Como o conjunto da Câmara é de 513, a briga é pelos 113.

Em tese, o governo precisa ganhar mais 71 e a oposição 42. Para a oposição é pior, embora não pareça. Segurar um conjunto tão grande é sempre mais complexo.

Efeito Lava Jato

Definitivamente a Bahia sairá mais pobre depois da Lava Jato. Para além da desativação da exploração petrolífera em terra, já anunciada pela Petrobras, duas das suas maiores empresas, a Odebrecht e a OAS, estão seriamente avariadas.

A Odebrecht deve a bancos R$ 100 bilhões e tenta renegociar a dívida enquanto faz um acordo de leniência. E a OAS deve R$ 10 bilhões. A única coisa certa é que jamais serão as mesmas.

"Eu tenho dito sistematicamente que ele é o chefe da quadrilha política que assola e achaca o Brasil"

Cid Gomes, ex-governador do Ceará, na petição em que pede o impeachment de Michel Temer.

Fogão sem gás

As vendas de fogão na Bahia têm sido um dos termômetros da crise no varejo, segundo o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), Antoine Tawil:

— Antes, quando havia um lançamento de fogão de seis bocas, logo, logo a gente via vários saindo para as casas, inclusive da classe C. Hoje, ficamos com o fogão de quatro bocas mesmo, até quando três delas não estão funcionando.

A vez do leão

Após Rui Costa anunciar a reabertura do Jardim Zoológico de Salvador neste fim de semana, o deputado Marcell Moraes (PV), que é contra a existência de zoos, bradou:

— Até o leão sumiu!

Não sumiu. Há um acordo entre o zoológico baiano e o de São Paulo para de tempos em tempos levar o leão daqui para lá a fim de cruzar e ver se nasce um leãozinho.

Ou seja, o leão foi pegar uma leoa, que ele também não é de ferro.

Persona non grata

Por todos os lados, a ministra Kátia Abreu (Agricultura) virou persona non grata entre os baianos. Na região do cacau, com o rebaixamento da Ceplac, a indignação é geral. O deputado Davidson Magalhães (PCdoB) a chamou de traidora. E o estadual Pedro Tavares foi no mesmo tom:

— Ninguém sabe quem é pior para o cacau, se Kátia Abreu ou a vassoura de bruxa.

Quem matou Marcus?

Um grupo de entidades de usuários de saúde mental, professores e estudantes da UFBa, mais a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), esteve com o secretário Maurício Barbosa (Segurança) para cobrar o esclarecimento do assassinato do professor Marcus Vinicius, o Marcus Matraga, ocorrida na quinta do carnaval no povoado de Pirajuia, em Jaguaripe.

O grupo saiu animado. O secretário Maurício explicou que há grandes chances do caso ser totalmente esclarecido.

POUCAS & BOAS

Donos de barracas de praia, em todo o litoral baiano, estão à beira de um ataque de nervos. É o medo de serem deletados do trabalho pela justiça.

Colaborou: Joyce de Sousa

POLÍTICA COM VATAPÁ

Boato a favor

1985, fim da ditadura, o Brasil em festa, Tancredo Neves havia acabado de eleger-se presidente da República (morreria antes de assumir; José Sarney, o vice, tomou o lugar), vivia o mais doce momento que um político experimenta, a fase entre a eleição e a posse. Desgaste zero, só bajulação, a lua de mel do poder, tão boa quanto rápida.

E eis que numa das reuniões para discutir a formação do ministério chega um assessor, e o chama para uma conversa particular, assunto sigiloso e delicado.

Tancredo levantou, ele cochichou:

— Dr. Tancredo, é que estão dizendo que o senhor está tendo um caso com D. Antonia... (a secretária).

E Tancredo, 74 anos, falando alto:

— Deixa pra lá, Henrique! Isso é boato a favor!

Foi daí que surgiu a expressão: boato a favor não se desmente.

