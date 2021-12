Bolsonaro, algumas arrobas de estupidez

Leitores pedem que falemos sobre o que achamos do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ). Simples: numa palavra, um estúpido, que mais parece um troglodita da política. Qualificam-no como de extrema-direita. Se é que o é, desserve a própria causa a que se propõe. Não é a ideologia que define a descompostura. Liberdade de opinião não é o direito de xingar, muito menos estrilar racismo, como fez na Hebraica do Rio: 'Fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho que nem para procriador ele serve mais'.

Isso é crime puro e simples.

Arroba é uma medida de peso que se usa para animais. Mas, já que ele assim quer, digamos que Bolsonaro é daqueles que dão arrobas de contribuição para o atraso-mor.

Frente a frente

Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, vai se reunir nesta terça-feira, 11, 9h, no auditório com funcionários efetivos da casa, da ativa e inativos. O ponto alto: a reivindicação, de um grupo, de um reajuste com efeito retroativo, já na etapa final da tramitação judicial que equivale à bagatela de mais de R$ 400 milhões.

Marcelo Nilo (PSL) fez tudo para postergar o desfecho do caso e conseguiu. Agora, é a vez de Coronel. O encontro é inédito.

Rebu na Uefs

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está em ebulição. Motivo: falta de segurança no campus. O caso envolve uma tentativa de estupro há quatro dias, ônibus incendiado, assaltos, sequestros-relâmpago e tráfico de drogas, com a velha questão em pauta: deixa ou não deixa a PM entrar?

Na Ufba, em Salvador, já houve polêmica semelhante e a solução foi com a permissão para a entrada parcial da PM. Com a palavra o reitor Evandro do Nascimento e Silva.

Trava agropecuária

A liberação de negócios na área agropecuária baiana está travada pela burocracia.

Veja o imbróglio. O governo baixou decreto regulando a liberação de licenças pelo Inema, que o Ibama e o Ministério Público julgaram inconstitucionais e entraram na Justiça. Enquanto o processo tramitava, o governo aprovou uma lei já com os reparos nos pontos que motivaram a queixa.

Com a nova lei já em vigor, a Justiça (12ª Vara Federal) deu liminar proibindo o decreto. Embolou tudo: há mais de um mês o Inema não libera licenças e o juiz do caso está de férias.

Só no Brasil - João Lopes Araújo, presidente da Associação dos Produtores de Café, ontem estava na Federação da Agricultura com o presidente Carlos Martins:

– Só no Brasil acontece uma coisa dessas.

Estreia maldita

Tristemente, o Ba-Vi, o maior clássico do futebol baiano e um dos grandes do Brasil, estreou nos episódios violentos envolvendo torcidas, com morte, no caso, Carlos Henrique Santos de Deus, de 18 anos, torcedor do Bahia.

A repórter Juliana Lisboa, de A TARDE, que cobriu o jogo e o episódio, diz que na torcida mista foi tudo joia, cada qual torceu para quem quis, e, no fim, paz total.

– Na delegacia a grande maioria dos detidos era do Vitória. Isso revela que a polícia precisa apurar com mais rigor. Só do Vitória, e o pessoal do Bahia não agita?

A questão é fora - Um detalhe curioso: a polícia faz a vigilância dentro dos estádios mas a experiência mostra que o problema é fora. Nesta segunda, 59 torcedores do Vasco foram detidos após conflitos antes da partida com o Flamengo, fora do Maracanã.

A polícia constatou que muitos deles, integrantes de torcidas organizadas, já estavam proibidos de entrar no estádio. Não entraram, mas foram. E aprontaram.

Já vão na maldade. Virou epidemia?

POUCAS & BOAS

A Feirinha Criativa, parceria da SR Produções com a Devoção do Senhor do Bonfim, Basílica Santuário Senhor do Bonfim e Projeto Bom Samaritano, vai estar amanhã e quinta no Terminal de São Joaquim. Os donos de veículos na espera terão algo com que se divertir.

O vereador Sidninho (PTN) deu entrada ontem em uma representação no Ministério Público contra o pagamento da taxa de lixo em Salvador. O imposto vem sendo questionado por grandes geradores de resíduos, que alegam estar isentos do pagamento já há dois anos, por um decreto da própria prefeitura.

Colaborou: Patrícia França

