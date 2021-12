Boas novas no setor aéreo baiano

O aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, já tem mais de 90% de suas obras concluídas, cumprindo atualmente a fase final de instalação de equipamentos para ser inaugurado antes do carnaval, que ocorre no início do mês de março. No programa “Papo Correria” desta semana o governador Rui Costa relatou que foi solicitada à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorização para construção de um retorno na BR 116 para viabilizar a saída do terminal, enquanto o contorno definitivo não é instalado. Também estão sendo intensificadas conversas com companhias áreas para implantação de novos voos com passagem por Conquista, ainda ao longo deste semestre.

Instalado no Distrito Aeroportuário, distante sete quilômetros da cidade, o equipamento consumiu investimentos de R$ 140 milhões, divididos entre a União e o Estado. O aeroporto será gerido por período de 30 anos pelo consórcio VDC Aiport, formado por duas empresas de capital nacional.

Teixeira de Freitas – Boas novas aéreas também vêm de Teixeira de Freitas, no extremo-sul baiano. Lá o prefeito Temóteo Brito comemora o patamar de ocupação superior a 90% nos novos voos diretos de Teixeira de Freitas para Salvador e do município para Vitória (ES), operados pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Na avaliação de Brito, os resultados expressivos obtidos no Aeroporto 9 de Maio desde novembro de 2018 demonstram a viabilidade das rotas e atestam a necessidade de se investir no desenvolvimento regional.

– Ter mais opções de voos disponíveis no nosso aeroporto é garantir mais oportunidades de negócios e mais desenvolvimento, além de qualidade de vida para nossa população – aponta.

Renúncia a mandato

Proposta de Emenda à Constituição (448/18) de autoria do deputado federal baiano Bacelar (Pode) prevê renúncia ao mandato municipal de quem tomar posse como suplente de deputado federal ou senador. A admissibilidade da PEC será votada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), seguindo para comissão especial constituída para esse fim e, depois, a o Plenário da Câmara dos Deputados. Bacelar quer evitar situações como a de vereador que toma posse como suplente de deputado federal e permanece com o mandato municipal. Hoje a Constituição já proíbe deputados e senadores de serem titulares de mais de um cargo ou mandato público, mas não impede que o titular de um mandato assuma provisoriamente o cargo e mantenha o primeiro mandato.

“Eu acredito nele, mas ele tem que explicar tudo o que aconteceu com ele nessas acusações infundadas. Mas não é justo o que estão fazendo com ele para tentar me atingir”

