Boas lições que alunos da rede pública nos dão

Hoje, Sexta-Feira Santa, deixemos de lado a Lava Jato e outros antros de pecadores para falar de coisas boas, como o show de criatividade que alguns alunos da rede pública estadual dão, para a alegria dos baianos em geral e das autoridades educacionais em particular.

Walter Pinheiro, secretário de Educação, cita os casos com brilho nos olhos:

— O que queremos é otimizar isso.

Veja dois exemplos:

Tailan - Na 15ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, em março, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), Tailan de Melo, 20 anos, aluno do Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Rio Grande, em Barreiras, ganhou o terceiro lugar com um projeto sobre a Biomassa de banana verde como fonte alternativa de alimentação.

A banana verde, cozida, vira uma grande fonte de nutrientes. O melhor: aproveita as sobras nas colheitas das fazendas que até então iam para o lixo.

Cristiana e Noemy - Na mesma feira, Cristiana Aparecida Couto e Noemy de Souza Queiroz, alunas do 2º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Geovania Nogueira Nunes, de Itatim, apresentaram o projeto Toxicidade de plantas medicinais em larvas do mosquito Aedes Aegypti".

Elas provaram que a erva cidreira e o eucalipto são letais para a larva do Aedes.

Hora de vacina

E já que estamos falando de coisas positivas, a partir de segunda os 110 postos de saúde da Prefeitura de Salvador vão iniciar a vacinação contra a febre amarela.

Terça, começa a vacinação contra a gripe, para idosos, que vai até o fim de maio.

Acredito que o pecado hoje em dia manifesta-se com toda força de destruição nas guerras, nas várias formas de violência e abusos, no abandono dos mais frágeis Acredito que o pecado hoje em dia manifesta-se com toda força de destruição nas guerras, nas várias formas de violência e abusos, no abandono dos mais frágeis

O que nós temos no Brasil não é um negócio de cinco, dez anos. Estamos falando de 30 anos atrás O que nós temos no Brasil não é um negócio de cinco, dez anos. Estamos falando de 30 anos atrás

Tititi feirense

Vez ou outra o nome de Zé Ronaldo (DEM), prefeito de Feira de Santana, emerge nas rodas políticas como protagonistas de supostos movimentos bombásticos.

No primeiro, estaria se articulando com Rui Costa para mudar de lado, com direito a participar da chapa majoritária governista nas eleições do próximo ano. No segundo, estaria articulando com ACM Neto para tomar o PP de João Leão, vice-governador.

Com a palavra, Zé Ronaldo:

- É tudo tititi da política. Nunca procurei ou fui procurado para falar desses assuntos.

Convergência pouca

Do deputado Sildervan Nóbrega (PRB), que é evangélico da Igreja Universal, sobre o deputado Jair Bolsonaro, pretenso candidato a presidência pelo PSC:

- Ele foi militar, eu também fui. Ele gosta de armas, eu também. Nossos pontos de convergência se esgotam aí.

Aplausos, com ressalvas

O presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, aplaudiu, mas com ressalvas, a decisão do Banco Central, de reduzir em um ponto percentual a taxa básica de juros. Ele diz que caminha na direção das expectativas do setor industrial, mas lembra que com a inflação em trajetória descendente e a atividade econômica ainda sem mostrar sinais claros de recuperação, há espaço para recuos ainda maiores.

Mais ousadia - Alban defende uma redução mais ousada na taxa:

- Isso permitiria a recuperação da produção e do emprego, estimulando a retomada do crescimento econômico, sem comprometer a estabilidade dos preços.

Queda - A indústria muito tem sofrido com a crise, no caso da Bahia, um pouco pior. Segundo a Fieb, em 2010 era 27% do PIB. Em 2014, a participação desabou para 21%.

POUCAS & BOAS

Sobre a presença dos Voluntários do Sertão de segunda a sexta da semana que vem em Irecê, convém pontuar. Eles vão fazer 1.500 cirurgias, cedem o pessoal, mas quem paga é a Sesab (R$ 800 mil).

O criador do grupo é Doriedson Pereira, o Dorinho, que mora em Ribeirão Preto, mas é baiano de Condeúba. E como ele é amigo de Xuxa Meneguel, convidou a apresentadora e ela vai lá dar uma força.

Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador, vai receber segunda (10h) a Comenda 2 de Julho da Assembleia da Bahia. A iniciativa da homenagem é do deputado Alex da Piatã (PMDB).

Colaborou: Aurélio Lima

adblock ativo