Biometria diminui o número de eleitores

A redução do eleitorado nas 29 cidades que tiveram a votação com biometria era esperada pelo TRE. No total, mais de 90 mil pessoas migraram de cidade ou tiveram o título cancelado por não fazer o recadastramento até maio deste ano.

A soma dos que tiveram o título cancelado com as abstenções comprometeu a eleição de candidatos a deputado federal e estadual.

Para se ter uma ideia do impacto deste cenário, em 2012, nas eleições municipais, 63.711 pessoas estavam aptas a votar em Santo Antônio de Jesus. Neste ano, nas eleições gerais, eram 55.269 cadastrados e apenas 49.852 efetivamente votaram; 19.859 é um quantitativo que pode eleger um deputado.

Sul baiano - Canavieiras também teve esta redução: saiu de 26.196 em 2012 para 18.848 aptos neste ano, e apenas 15.821 foram às urnas. O quadro se repetiu Bahia afora.

De lá também vem o testemunho de pessoas que passaram mais de quatro horas para votar nas eleições gerais deste ano.

Segundo turno - A expectativa é que as filas sejam menores no segundo turno. Principalmente pelo fato de que a votação será apenas para presidente.

No primeiro turno eram cinco candidatos para cargos diferentes.



Abstenções crescem

O percentual de abstenções na Bahia cresceu neste primeiro turno comparado ao de 2010. Saiu de 21,6% para 23,19%. A diferença é 300 mil votos. Este aumento é visto com naturalidade, já que as eleições gerais (para presidente e governador) não atraem tanta gente quanto as locais (prefeituras e vereadores).

O percentual pode chegar próximo aos 30% no segundo turno.



As contas da oposição

Pedro Tavares (PMDB), reeleito deputado estadual, comemorou a eleição dos atuais deputados da bancada de oposição da Assembleia. Até os que disputaram a Câmara Federal conseguiram se eleger. O único que não se deu bem foi Coronel Gilberto Santa (PTN). Foi a exceção.

Geddel rachado

Após perder a disputa para o Senado, Geddel Vieira Lima se engajou na campanha de Aécio Neves. Não sabe ainda que fará no futuro, mas garante uma coisa: não ocupará cargo algum num eventual segundo mandato de Dilma.

- Nem eles me querem, nem eu quero eles. E isto não está sendo discutido.

PMDB dividido

O PMDB continua sendo o mais heterogêneo do país. Geddel enumera os estados que estão com Aécio: Bahia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Acre, Santa Catarina e metade do Rio de Janeiro.

Volta Lídice I

Antes de declarar apoio a Dilma Rousseff e apresentar seus argumentos, Lídice da Mata recebeu uma ligação de Wagner. A conversa aconteceu na quinta-feira (9) antes do evento com a candidata à reeleição em Salvador. O governador queria a presença da senadora lá no Museu do Ritmo, mas não houve acordo.

Volta Lídice II

O conselho político de Lídice tem o grupo que quer continuar como força independente na Bahia e outro que topa ingressar na base de Rui Costa. Lídice ainda não se decidiu, mas na mesa estão algumas propostas. Entre elas não está a secretaria estadual do Turismo.

Eleição cara

Esta foi a eleição mais cara de todos os tempos! A afirmação é feita por 10 entre 10 candidatos. Além de gastar muito, teve gente gastando mal. Tem candidato não eleito tentando reaver o dinheiro investido em liderança de bairro ou associação que não conseguiu dar a votação esperada. O problema é que este dinheiro dificilmente volta. Os recursos empregados em carros do som, placas e comitês regionais já foram utilizados. O que prova que quando a maré está boa a conta não é feita, mas quando dá errado o refugo é grande.

Prisco liberado I

Com a terceira maior votação para deputado estadual, Marco Prisco (PSDB) pode ser liberado das restrições impostas pela Justiça nesta terça (14). Outro pedido de habeas corpus pode entrar na pauta do STF.

Prisco está otimista e quer fazer campanha para Aécio.

Prisco liberado II

A despeito de não poder viajar pela Bahia ou sair de casa após as 20 horas, Prisco teve uma campanha mobilizada no interior do estado. Os relatos dos próprios amigos dão conta disso. O bloco de Prisco estava na rua e até carreata sem a presença dele teve. Não por acaso ele conseguiu 108 mil votos.

Sem falsa modéstia, disse que teria mais votos se fosse liberado para viajar.

Licitações de Neto

A prefeitura de Salvador espera a liberação dos recursos da Caixa Econômica Federal para licitar o BRT. A expectativa é que saia até dezembro. O valor gira em torno de R$ 1 bilhão. Enquanto o segundo turno das eleições presidenciais não acabar, é pouco provável que qualquer dinheiro saia para ACM Neto.

No dia 20 de outubro deve ser assinado o contrato do transporte de Salvador.

POUCAS & BOAS

Na esteira de ações do Outubro Rosa, a Concessionária Bahia Norte coloca o Mama Móvel nas ruas de Camaçari e Dias D'Ávila. A ação acontece de 14 a 18 deste mês e a meta é realizar 500 exames de mamografia.

Votação na Assembleia só depois do segundo turno presidencial. Até lá, pouca coisa acontece no Legislativo, mas os salários e verbas indenizatórias continuam em dia.

A TV Câmara Digital, da Câmara Municipal de Salvador, já está no ar no canal 61.4 na HDTV.

O primeiro debate entre Aécio Neves e Dilma Rousseff neste segundo turno acontece na terça-feira (14). O embate será às 22 horas na Band.

