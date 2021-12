Bienal em defesa da universidade

A defesa da universidade pública e gratuita, com a proposta de servir a sociedade como uma ‘máquina de produção de conhecimento e quebra de preconceitos’, deu o tom do discurso do reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), João Carlos Salles, no principal debate da 11ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (Une), no campus de Ondina. Salles vê uma clara ameaça à universidade como instituição plural e aberta a toda a sociedade, em vez de servir a poucos, em uma perspectiva elitista que ele repudia como um ataque aos princípios democráticos que sustentam a razão de ser da instituição.

– A universidade é muito mais, é uma máquina de produção de conhecimento, de arte e de cultura.

Salles alertou ao público de estudantes e professores que virão pela frente quatro anos de um governo que já sugeriu que pretende interferir na escolha dos reitores. Ele esteve acompanhado do renomado cientista social e escritor português Boaventura de Sousa Santos, da Universidade de Coimbra, Portugal. O visitante falou sobre “os desafios para uma educação crítica e emancipadora no século XXI”.

Para o professor Boaventura, “o que é trágico nesse momento no Brasil é que as fábricas de ódio, do medo e da mentira estão se transformando nas políticas públicas de educação”. O cientista social não teve dúvidas ao reportar-se sobre a figura do novo ministro da Educação, o colombiano Ricardo Velez Rodriguez, a partir das seguidas gafes com as quais vem surpreendendo a comunidade acadêmica internacional, uma vez que é o responsável pela educação de um dos maiores países do mundo. Sem meias palavras, Boaventura definiu:

– Com todo respeito, quero dizer que o senhor é um ignorante.

Frente pelo turismo

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) assumiu a função de primeira-secretária da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, grupo de deputados e senadores que foi recriado. Ela já havia sido vice-presidente da mesma frente nos anos de 2016 e 2017, quando senadora. A parlamentar baiana defende uma integração do turismo com a área cultural:

– Ninguém visita um destino apenas em busca de sol e de praia. Os turistas querem vivenciar a gastronomia, a história, a religiosidade e usar os produtos do local – afirma.

No período de 2011 a 2018, Lídice destinou, por meio de emendas parlamentares, R$ 18 milhões para ações no Turismo, como promoção, infraestrutura e qualificação.

