Benefício fiscal para a Azul sai pela culatra

O trade turístico baiano está reclamando: o benefício fiscal que o governo deu para a Azul, reduzindo o ICMS do combustível de 17% para 4%, a propósito de ampliar o número de voos, surtiu efeito contrário.



Melhor explicando: em vez de o preço da passagem para Porto Seguro cair, subiu.



Entenda o caso: a Azul passou a operar em Porto Seguro após o governo baiano conceder exclusivamente para ela o benefício da redução fiscal. Na época, a Gol também operava, com a taxação de ICMS normal, diariamente com dois horários para Porto Seguro de diversos destinos, especialmente de Salvador e cidades do Sul e Sudeste.

Como a Gol reivindicou e não teve o mesmo benefício, deixou de operar a linha Salvador-Porto Seguro e outras cidades.

Achou, com razão, que a concorrência ficou desleal e tirou o time.



Resultado: a intenção do estado de reduzir o ICMS do combustível era estimular novos voos, contudo aconteceu o contrário, saiu pela culatra. Voando sozinha, a Azul botou os preços das passagens nas alturas.



Comparativo — Para ilustrar a discrepância nos preços praticados pela Azul, eis um comparativo: o bilhete que ela cobra de Salvador para Porto Seguro, cuja distância

em linha reta é de 392 km, custa R$ 532,90 - ou R$ 1.065,80 ida e volta.

Já para Recife, cuja distância é 676 km, o preço é R$ 283,90 - ou R$ 567,80 ida e volta.



Apelos — A prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira (PSD), e lideranças políticas de lá já reivindicaram a solução ao governo. O receio é que outras cidades sejam penalizadas com a saída de outros voos. Em Salvador, a TAM, por exemplo, já reduziu a frequência.



Tinta fresca



Ao falar ontem na reunião do Pacto pela Vida, Rui Costa reafirmou a sua disposição de enfrentar as distorções em aposentadorias de funcionários públicos da Bahia.

E até fez piada com o fato dos seus antecessores nunca terem ligado para isso:



- É como aquele funcionário que escreveu a placa numa cadeira: 'Não sente. Tinta fresca'. Três anos depois alguém perguntou: por que você não tira a placa? A tinta não está mais fresca. 'É porque me mandaram botar e não tirar'.

"Registro nossa profunda insatisfação com o processo de negociação em relação ao ministério da saúde. Não é discussão de programa, de política, é a tábua mais rasa que se pode pensar do processo de toma lá, da cá"

Jorge Solla, deputado federal do PT baiano, protestando contra a entrega do Ministério da Saúde ao PMDB.

Abacaxi grapiúna



Empenhado em construir a união da base governista em Itabuna, para enfrentar o deputado Augusto Castro (PSDB), líder nas pesquisas, o secretário Josias Gomes (Relações Institucionais) só vê a situação se complicar.



Primeiro, viu o deputado Davidson Magalhães (PCdoB) disparar a artilharia contra Rosemberg Pinto (PT), que tomou dele a Ciretran. No calor da briga, o prefeito Vane da Renascer (PRB) declarou que não é candidato, mas apoia Davidson, jogando o petista Geraldo Simões para escanteio.



Rede em campo



A Rede de Marina Silva já está em campo na Bahia, mas o coordenador do partido no estado, Júlio Rocha (ex-superintendente do Ibama), diz que embora tenha recebido telefonemas de 20 presidentes de câmaras e mais de 100 vereadores, toca o barco com cautela. Não vai aceitar qualquer um.



- As filiações terão parecer da coordenação estadual e o ok da nacional. Para começo de conversa, nem presidente nós temos. Queremos pessoas comprometidas com um projeto diferente de tudo que está aí.



Projeções — Diz Júlio que, se o prazo de filiação ficar como está, a Rede vai priorizar 20 municípios com pessoas que já estavam engajadas. Se for ampliado para março, conforme o projeto aprovado, o foco será em 50.



Sábado o partido realiza na Escola de Administração da Ufba o seminário Gestão Municipal & Pautas Locais Sustentáveis.

Será o primeiro ato oficial.



Redução cautelar



Imitando colegas de outros pontos da Bahia, o prefeito de Irecê, Luizinho Sobral (PTN), decretou a redução do próprio salário, do vice e secretários em 20% e 10% dos demais cargos comissionados. Ele diz que a prefeitura está bem, mas se acautela com a crise.



- Vou poupar R$ 100 mil por mês, o que até o fim da gestão dá R$ 1,5 milhão. Se o país se recuperar, poderemos rever isso.



Sinais da crise



A crise econômica está mesmo castigando os baianos em cheio. Edmilson Costa, coordenador de captação de vagas do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), da prefeitura de Salvador, diz que antes atendia uma média de 200 pessoas de segunda a quarta e sobravam vagas.

Hoje, atende uma média de 600 pessoas de segunda a sexta e a média de vagas disponíveis varia de 100 a 150.



Para deficientes — Aliás, amanhã, o Simm vai dedicar o dia para atender apenas a deficientes físicos. Diz Edmilson que nada menos que 50 empresas estão em vias de ser notificadas por não cumprirem a cota legal de emprego de pessoas com deficiência.



As notificações estão emperradas por causa de greves como a do INSS.



POUCAS & BOAS

D. Gilka Sant'anna, viúva do ex-deputado Fernando Sant'anna, visitou ontem Joseildo Ramos (PT), que está organizando uma sessão especial da Assembleia, dia 1º de outubro (15h), para celebrar o centenário de Fernando, que marcou época na política baiana.

Joseildo também protocolou um pedido para que a Assembleia conceda a Comenda Dois de Julho post-mortem a Fernando e faça a entrega no dia da sessão. Nascido em Irará, Fernando morreu em março de 2012, aos 96 anos. Ele se destacou como líder top do Partido Comunista Brasileiro (PCB).

O jornalista Sérgio Mattos lança dia 8 na Reitoria da Ufba (17h) o seu 49º livro: Vida privada no contexto público.

Fábio Lordello é o novo presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia (Adpeb). Tem como vice a delegada Janaína Miranda Dore.

O PTC realiza amanhã a sua convenção em Barreiras, reunindo municípios do oeste baiano. Rivailton Cardoso e Ricardo Grey, presidente e vice, estarão lá.

O Seminário da Força Invicta da PM, que ontem divulgamos como se fosse acontecer terça, na real vai acontecer amanhã (13h30) no Hotel Bahia Sol.

Colaborou: Biaggio Talento

adblock ativo