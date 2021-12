Bell condenado a pagar 15 mil a Wilson Aragão

No CD Forró do Lago, Bell Marques cantou a belíssima Capim Guiné, que Wilson Aragão, o orgulho cultural de Piritiba, divide com Raul Seixas. É aquela que diz:

Plantei um sítio/ No sertão de Piritiba/ Dois pés de guataiba/ Caju, manga e cajá...

Mas a produção de Bell esqueceu um detalhe: creditar a participação de Wilson Aragão na autoria da música. Wilson não gostou, reclamou, a parte dos direitos patrimoniais recebeu, não se conformou. Achou que teve um direito ferido, o autoral, e entrou na Justiça por danos morais.

O juiz Joanísio de Mattos Dantas Júnior, da 5ª Vara Cível, condenou Washington Marques da Silva (irmão de Bell) e a Núcleo55 Produções Artísticas (empresa do grupo no tempo em que o Chiclete com Banana era um só) a pagarem R$ 15 mil de indenização, de uma pedida inicial de R$ 100 mil.

O advogado Rodrigo Moraes, de Wilson Aragão, diz que ainda vai recorrer por conta do que julgou ser uma falha da sentença: não obrigar Bell a colocar o crédito autoral nos CDs ainda a serem lançados.

Outro caso — Aliás, o advogado Rodrigo, que trabalhou na causa, tem outra causa contra Bell pelo uso de uma foto na capa de um CD, sem autorização do autor.

A produção de Bell parece estar carente de ajustes. Como deixa isso acontecer?

Made in Bahia

O fato de D. Eleuza Coronel, esposa do presidente da Assembleia, Ângelo Coronel, estar a cada dia ampliando sua participação em iniciativas filantrópicas no Legislativo criou ti-ti-ti na rádio-corredor da Casa.

Dizem que ela está criando a inédita figura da primeira-dama da Assembleia.

Ao saber, Coronel tirou sarro:

– Não foi na Bahia que tudo começou?

Virtual Educa

Em Bogotá, Colômbia, onde participa do Virtual Educa, evento da OEA, Walter Pinheiro, o secretário da Educação do estado, apresenta hoje a Bahia aos participantes.

A próxima edição do Virtual Educa, em junho de 2018, será em Salvador. A capital baiana foi escolhida também por ser uma cidade de maioria negra, já que no próximo ano os países africanos participam pela primeira vez. É evento para hoteleiro soltar o sorriso: esperam-se 15 mil pessoas.

Feijão zero

Comentando os efeitos devastadores da seca na região de Guanambi, sua terra, o deputado Luís Augusto (PP) dizia que ainda vai demorar um tempo para a recuperação:

– Hoje lá não tem um só produtor que tenha colhido um único saco de feijão.

Acordo bilateral

Deputados e representantes dos governos da Bahia e Sergipe selaram ontem um acordo inédito no país, que redefine os limites territoriais dos dois estados, com implicações em 11 municípios baianos e 12 sergipanos, inclusive Canindé do São Francisco, onde o ator Domingos Montagner morreu afogado gravando a novela Velho Chico.

O deputado Zó (PCdoB), presidente da Comissão de Divisão Territorial da Assembleia, diz que o momento é especial:

– Trata-se de um trabalho inédito, cujo pioneirismo vai servir de modelo para resolver questões similares em todo o país.

Fala Sergipe — O deputado sergipano Luciano Pimentel (PSB), que integra a comissão do acordo, disse que de início chegou a se preocupar, mas depois relaxou:

– Vi que não havia a preocupação das partes de agregar novos territórios.

Depois de aprovado nas duas assembleias e homologado pelos respectivos governadores, o projeto irá ao Senado, que dará a palavra final.

POUCAS & BOAS

* Júnior Magalhães, diretor-geral das prefeituras-bairro de Salvador, apresenta na 17ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa, que começa hoje e vai até segunda, em Montreal, no Canadá, o programa Ouvindo Nosso Bairro, da prefeitura de Salvador.

* Após 22 dias, a greve dos servidores da prefeitura de Vitória da Conquista acabou, com o envio à Câmara de um projeto de reajuste, mas os problemas, não. O prefeito Herzem Gusmão (PMDB) prometeu cortar os dias parados de todos os grevistas. E criou um furdunço. Os 21 vereadores tentam uma negociação.

Colaborou: Rita Conrado

