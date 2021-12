Base governista trava o reajuste do estado

As insatisfações que deputados governistas externavam nos corredores da Assembleia se materializaram ontem. E, apesar de o governo desfrutar de ampla maioria, não conseguiu votar ontem o projeto do reajuste do servidor (3,5%, retroativos a março, e 2,91% em novembro, um total de 6,41%).

A queixa principal era contra o secretário Josias Gomes (Relações Institucionais), que, segundo alguns, 'não recebe os deputados' ou que 'não cumpriu acordos fechados'.

Óbvio que no bojo dos queixumes há a gula de uns por cargos, além de conflitos ideológicos de outros que são aliados de sindicatos contrários ao reajuste como o da saúde.

O deputado Alan Sanches (PSD), por exemplo, bateu o ponto e saiu. A deputada Fabíola Mansur (PSB) não apareceu. Do PDT, que tem quatro deputados, as secretarias da Agricultura e do Sistema Prisional, só tinha lá o próprio Marcelo Nilo, que presidiu a sessão.

No governo Wagner, Marcelo Nilo fazia isso. Com Rui, apesar de bem aquinhoado de cargos, parece ter cruzado os braços.

Outro risco — Zé Neto (PT), líder do governo, não admitiu o risco de derrota. Disse que o risco era regimental: era necessária a presença dos deputados das comissões e nem todos estavam lá.

PRB curte — Assim que a sessão caiu, o deputado Sidelvan Nóbrega (PRB) virou-se para a tribuna de imprensa e bradou:

- Quero ver o governo dizer agora que não precisa da gente!

O PRB, que, além de Sidelvan, tem José de Arimatéia, era da base de Jaques Wagner, pulou para Paulo Souto na campanha, tentou se chegar para Rui após a posse, que refutou. Disse que o partido estava 'fora de agenda'.

Fugindo da briga — Reajuste à parte, veja a quantas anda a articulação política do governo na Assembleia. O secretário da Educação, Osvaldo Barreto, iria ontem à Comissão de Educação falar sobre as atividades da sua área. Simplesmente esqueceram que o dia era o mesmo da votação do reajuste do funcionalismo, com a casa fervilhando.

Aí, veio o aviso: 'O secretário não pôde comparecer porque teve que ir a uma audiência de urgência com o governador Rui Costa'.

Colou. Mas esqueceram também que era mentira. Rui Costa estava em São Paulo.

"Vocês sabem qual é a diferença entre o ladrão comum e o ladrão político? É que o ladrão comum lhe escolhe para roubar. E o ladrão político você escolhe para lhe roubar"

Targino Machado, deputado estadual do DEM, ontem em discurso na Assembleia falando para os servidores que protestavam contra o reajuste proposto pelo governo. Depois ele puxou o coro: 'Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão'.

Vítima da chuva

A chuvarada que desabou sobre Salvador no início da tarde de anteontem fez uma vítima inusitada. Uma mulher achou de se proteger num dos toldos montados pela Sudesb no estacionamento da Assembleia para arrecadar donativos para as vítimas das chuvas (as outras) quando alguém chegou numa moto de revólver em punho e levou o celular.

Lá se diz que ela foi vítima da chuva. Os policiais que fazem a segurança da área até estavam lá, mas também correram para debaixo da marquise, se protegendo.

A Nestlé anunciou, segundo o deputado Eduardo Salles (PP), que vai desativar no fim do mês a fábrica de secagem em Itabuna.

Mesmo tendo incentivos fiscais do governo, a indústria deve ir para outro estado. Se for confirmado o fechamento, a Bahia perderá a última fábrica de leite em pó.

A Vale Dourado tinha uma em Itapetinga, mas está em recuperação judicial, e a CCLB já fechou em Feira de Santana.

Afronta — Eduardo Salles quer convocar a direção da Nestlé para explicar as razões da indústria para fechar a unidade. Diz que a decisão é uma afronta à população baiana, que através do governo incentivou o desenvolvimento da fábrica no estado.

- A Bahia ficará sem produção de leite em pó, algo fundamental para nossa pecuária após anos de seca e em período de recuperação.

Forró pede passagem

Quase esmagados por artistas que invadem o São João com cachês vultosos e aniquilam o forró pé de serra, forrozeiros baianos foram ontem à Assembleia pedir ao presidente Marcelo Nilo (PDT) a instituição de uma lei que estabeleça cota de 70% das verbas oficiais para eles no São João.

Os deputados abraçaram a causa. Ficou acertado que os líderes do governo, Zé Neto (PT), e da oposição, Sandro Régis (DEM), vão subscrever um projeto juntos.

Maurinho Malvadeza

Já batizado no Paraná de Maurinho Malvadeza, Mauro Ricardo, ex-secretário da Fazenda de ACM Neto e agora do governador paranaense Beto Richa (PSDB), que enfrenta séria crise, não tem trégua.

O deputado federal João Arruda (PMDB-PR) fez três disparos no Twitter dias 2 e 3 tendo como alvo Mauro, postagens que fizeram muito sucesso entre auditores fiscais de Salvador.

Os recados — Dia 2, Arruda fez os dois primeiros ataques:

- O Sr. Mauro Ricardo se acha mais esperto que a esperteza e logo ele volta p casa como o grande vilão. Essa é a estratégia do governador!!!

Depois emendou:

- Beto Richa reclama do caixa, mas autoriza renovação de contratos de publicidade para tentar calar a imprensa. Fala Mauro Ricardo!

E dia seguinte completou:

- Governo renova com agências de publicidade até 2016: R$ 107 mi.

POUCAS & BOAS

Dilma fará nova viagem à Bahia em junho. Vai a Camaçari inaugurar o Complexo Acrílico da Basf, investimento da ordem de R$ 1,5 bilhão, o maior da empresa na América Latina. A Basf tem nove unidades em São Paulo e mais em Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraná.

Lideranças do Complexo Quilombola do Iguape (Engenho da Ponte, Engenho da Praia, Kalembá, Kalolé e Embiara), em Cachoeira, queixam-se de que estão abandonados. A estrada de acesso é péssima, mas não é só. Lembram que num projeto do Minha Casa que nem foi inaugurado já tem casa rachando.

A Sociedade Israelita da Bahia realizará hoje o ato de Yom Hashoá, quando fará a 3ª homenagem Uccharta Bachaim Escolherás pela Vida, este ano tendo como foco o médium José Medrado, fundador da Cidade da Luz. Medrado diz ter ficado feliz pelo ato ecumênico. Colaboraram: Joyce de Sousa e Luiz Tito, de Feira de Santana

