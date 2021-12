Barro Branco, mais uma tragédia prevista

Terra rola morro abaixo quando a chuva bate forte em Salvador desde que Thomé de Souza aqui chegou. A história da capital baiana é ponteada de episódios trágicos.

Eles se agigantaram a partir dos anos 80. A cidade historicamente se desenvolveu pelas cumeadas dos morros. Assim o é na Liberdade, Brotas, Vitória, Federação, Fazenda Grande, Pau da Lima e por aí.

Depois que ACM desbravou as avenidas de vale e o êxodo do interior para a capital se acentuou, surgiu o fenômeno da ocupação precária das encostas, e com ele as tragédias monumentais. São cenas tenebrosas - 90% das pessoas morrem asfixiadas pelo barro, segundo a Codesal. Em 1995, no Arraial do Retiro e no Parque Sílvio Leal, em Cajazeiras, foram 60 mortos no espaço de uma semana.

Fernando José, quando prefeito, deu um bom abatimento numa área muito problemática, o Bom Juá. Antônio Imbassahy deu um grande pique e baixou bem tais estatísticas. Mas, mesmo assim, as áreas de risco ainda são mais de 600.

O Barro Branco sempre frequentou tal lista. Em 1996 lá morreram 13. Ontem, mais 11. Até fizeram algum trabalho de contenção, mas sem manutenção, deu no que deu.

Tiroteio — Os vereadores Vânia Galvão, Arnando Lessa e Luiz Carlos Suíca, todos do PT, aproveitaram a chuvarada para atirar contra ACM Neto, dizendo que ele não investe em infraestrutura.

Joceval Rodrigues (PPS), Leo Prates e Cláudio Tinoco, ambos do DEM, saíram em defesa dizendo que os oposicionistas demonstram falta de sensibilidade. Até uma tragédia vira alvo de picuinha. Dá para aceitar?

Nas pontes — Vá lá que as ocupações desordenadas dão grande contribuição para os alagamentos em Salvador, mas tem coisas que não dão para entender.

Exemplo: as três pontes da orla de Salvador (Rio Vermelho, Costa Azul e Piatã). Todas alagam no bojo da pista.

Parabéns ecumênico

Teve bolo, com direito a 'parabéns pra você', na presidência da Assembleia ontem. Marcelo Nilo (PDT) completou 60 anos e reuniu os colegas num encontro ecumênico. Governistas e oposicionistas estavam lá.

Anchieta Nery

O bom jornalismo ficou mais pobre. Anchieta Nery, professor de literatura da Uefs, ex-editor do jornal Feira Hoje e secretário de Comunicação de Feira de Santana nos dois primeiros governos de Zé Ronaldo (DEM), não resistiu a um AVC que sofreu na semana passada e ontem partiu.

Figura afável, sempre risonha, ele colecionou amigos por onde andou.

Se a vida muito vale pelos exemplos de decência e dignidade que legamos para a posteridade, Anchieta deu o bom recado.

Disputa na Faeb

Reinando absoluto há 15 anos no comando da Federação da Agricultura na Bahia (Faeb), João Martins este ano vai enfrentar acirrada disputa. Wilson Cardoso, pecuarista e também prefeito de Andaraí, já está com uma chapa pronta para encarar a disputa. O pleito deve ocorrer até 60 dias antes de expirar o mandato, 18 de setembro. Como há 86 sindicatos rurais aptos a votar e a chapa deve ter 32 membros, ele se articulou desde já:

- A qualquer hora que ele quiser convocar a eleição, topamos. Já houve mudança na Fieb e na Fecomércio, agora é na Faeb.

Apoios — A longa lista de apoio que Wilson coleciona inclui os senadores Otto Alencar (PSD) e Lídice da Mata (PSB), além da presidente da UPB, a prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria (PSB).

No cacau — Milton Andrade, presidente do Sindicato Rural de Ilhéus, conta que a região cacaueira até hoje se bate com um velho problema: o endividamento dos cacauicultores, 25 mil pessoas devendo R$ 1 bilhão:

- Há 25 anos não vemos dinheiro novo. E a Faeb nunca se manifestou.

Na caatinga — Carlos Henrique, presidente do Sindicato Rural de Feira de Santana, diz que a caatinga, semiárido, precisa de políticas para conviver com a seca:

- Não podemos evitar a seca, mas podemos fortalecer mecanismos de convivência. Não contamos com a Faeb.

POUCAS & BOAS

Hélio Vinhas (PMDB), presidente da Câmara e prefeito interino de Terra Nova após a cassação de Francisco de Souza, o Jajá (PMDB), parece ter tomado gosto pelo cargo e tenta uma jogada no tapetão para ficar. Entrou com um mandado de segurança no TSE tentando fazer com que a eleição do novo prefeito, marcada para 14 de junho, seja indireta. É a primeira vez que alguém tenta algo assim.

1º de Maio, sexta que vem, as centrais sindicais vão marcar a passagem do Dia do Trabalho com shows da banda Baiana System e Adelmário Coelho. A festa começa às 13h no Terreiro de Jesus. A CUT quer colocar 20 mil pessoas na praça.

Dia 13 Caetité lamentou a morte de dom Alberto Rezende, bispo emérito da Diocese local, e domingo levou um susto com o padre Ademar. Ele ia para a missa quando foi obrigado por bandidos a voltar em casa. Levaram R$ 400.

Aliás, ontem enquanto Salvador travava por causa da chuva, bandidos faziam arrastões na BR-324 e na Avenida Paralela. Fica a sensação de que o mundo marginal a cada dia ganha mais espaços sobre a civilidade. Deveria ser o inverso.

A presidente do Sindicato das Agências de Propaganda da Bahia (Sinapro), Laura Passos, reuniu-se com o secretário de Comunicação, André Curvelo, pedindo que ele consulte a PGE sobre a regulamentação da veiculação da publicidade legal. Quer com isso que os editais voltem a ser feitos por agências.

A Associação dos Produtores de Café da Bahia (Assocafé) festeja os seus 20 anos de 11 a 13 próximos, no Othon, com o Simpósio Nacional do Agronegócio Café (Agrocafé). O evento seria em março e foi adiado por causa das mudanças dos governos estadual e federal.

O deputado Arthur Maia (PSDB) negou ter encontrado com Manoelito Argolo Jr., irmão do ex-deputado Luiz Argolo, num voo entre Salvador e Brasília, quando teria falado algo sobre Mário Negromonte. 'Há anos eu não vejo Manoelito. E nem tenho amizade com ele'.

*Colaborou: Xando Pereira

