Bancada governista patina na Assembleia

O projeto em que o governador Rui Costa pede autorização para tomar um empréstimo de US$ 400 milhões virou mais um show de inabilidade da bancada governista na Assembleia. Na semana passada não teve quórum; na terça-feira, 29, não foi votado porque o presidente Marcelo Nilo chegou atrasado; e nesta quarta-feira, 30, a oposição pediu vistas.

Ora, se o parecer da CCJ tivesse sido publicado no DO, tal procedimento seria nulo.

Isso no Legislativo é beabá. Mas os governistas não aprenderam, parece.

Voz corrente

Na mídia nacional, é corrente que Dilma decidiu colocar Jaques Wagner na Casa Civil atendendo Lula. Com a notícia já na rua, Deus e o mundo sabendo, Wagner nem negou nem carimbou, dissimulou:

- Se eu for convidado, aceito.

Já estava convidado.

Repúdio ao retrocesso

A Fecomércio entrou no coro da indignação generalizada que a proposta de extinção da CGU causou. Ontem, o presidente Carlos Souza Andrade soltou nota de repúdio:

- A CGU audita o Sesc e o Senac há muito tempo. É um órgão idôneo. Diluir as suas funções será um retrocesso, que pode favorecer o crescimento da corrupção.

Queda anunciada

Alexandre Paupério disse anteontem que se saísse da Secretaria de Gestão, como se dizia, seria com direito a nota oficial e pronunciamento do prefeito ACM Neto.

Foi atendido. Nesta quarta, a nota foi divulgada e Neto lhe agradeceu os serviços prestados.

Paupério disse que vai estudar administração e se dedicar à família.

Placar OAB

Eis aí o placar da votação online que a OAB realizou nesta quarta-feira, 30, para a definição da lista sêxtupla da qual sairá o novo desembargador da Câmara do Oeste: Lia Barroso teve 3.358 votos; Custódio Lacerda, 2.117; Sérgio Nogueira Reis, 1.750; Sérgio Cafezeiro, 1.699; César Enéias Macha, 945; e Kleber Andrade, 779.

Dos seis, o TJ escolhe três e Rui Costa dará a palavra final, definindo um.







"Em rede nacional, (o PSDB) bate panelas e fala como o Salvador da Pátria. Mas, na prática (no Paraná), exerce uma gestão corrupta, que bate em professor, aumenta impostos, pedala a olhos vistos"

Requião Filho, deputado estadual do Paraná, filho do senador Roberto Requião (PMDB), dizendo que o PSDB bate forte contra Dilma, mas esquece a administração do governador Beto Richa, no Paraná.



Moema ministra?

O nome da deputada federal Moema Gramacho circulou forte nesta quarta-feira, 30, para assumir o novo Ministério da Cidadania, que reunirá as secretarias de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos.

A princípio o nome cotado para o novo ministério era o de Miguel Rossetto (atual secretário-geral), mas, ao que parece, ele deverá ser nomeado em outra pasta.

Os adversários de Moema em Lauro de Freitas adoraram a notícia. Ela lidera as pesquisas para prefeito lá.

Brito muda

O deputado federal Antônio Brito (PTB) mudou o domicílio eleitoral. Tirou de Salvador e mudou para Jequié, o que leva a duas conclusões: deixou de ser prefeiturável na capital, mas em Jequié está firme.

Aliás, Brito ressalva que isso não quer dizer que ele topou se candidatar a prefeito, 'até porque o pessoal da área de saúde, especialmente das santas casas, me pedem muito para ficar no mandato'.

Mas admite: Jequié terá atenção especial.

Isidório na briga

O deputado Sargento Isidório chegou a planejar ir nesta quinta-feira, 1º, a São Francisco do Conde mudar o domicílio eleitoral para disputar a eleição de prefeito lá, mas nesta quarta-feira à tarde, por unanimidade, o TRE concedeu-lhe o direito de deixar o PSC sem risco de perder o mandato.

Em miúdos: ele vai mesmo disputar a eleição em Salvador. Só falta definir o partido, que, segundo ele, será 'um afinado com Rui'.

Guerra das encostas

O duelo entre Rui Costa e ACM Neto para ver quem faz mais pelas encostas continua.

Nesta quinta-feira, 1º (9h30), Neto assina ordem de serviço para a contenção de encosta do Barro Branco, onde 13 pessoas morreram este ano.

Além da obra de contenção, a prefeitura também irá construir uma praça lá.

Zé Guedes, um ícone

O PMDB perdeu nesta quarta-feira, 30, um dos seus mais antigos e fiéis quadros. Filiado ainda nos tempos do velho MDB, o advogado José Guedes de Souza, o Zé Guedes, prefeito de Ruy Barbosa de 1977 até 1980. Guedes estava ativo até poucos dias e foi vítima de um fulminante câncer no fígado. Morreu esta madrugada no Hospital da Bahia e será sepultado nesta quinta-feira, 1º (10h), em Ruy Barbosa.

DELÍCIAS DA HONESTIDADE — Cultor dos bons princípios, Zé Guedes costumava dizer que os corruptos lhe davam ojeriza e pena. 'Ojeriza pelo que praticam e pena pelo desprezo da boa coisa que perdem. Não sabem o que é a delícia de ser honesto, ser respeitado por todos e dormir em paz'.

POUCAS & BOAS

O presidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz, recorreu ao CNJ contra a decisão do presidente do TJ, Eserval Rocha, de transferir para o Fórum do Imbuí quatro varas. Diz que, antes disso, é preciso olhar os Juizados Especiais, muitos deles em situação de penúria física, para os quais ele acha que deve haver prioridade.

A Fundação Lar Harmonia, juntamente com o TJ, MP, Amatra e Saeb, instituições com as quais mantém parcerias, realiza nesta sexta-feira, 2 (das 8h às 14h), em sua sede (Piatã), a 1ª Feira de Justiça e de Cidadania. Vai levar serviços jurídicos gratuitos à população.

Na Feira, será possível tirar novos documentos, fazer teste de DNA, ter orientações previdenciárias e abrir processos judiciais, entre outros serviços.

Nesta sexta, o Dia dos Animais, será bem lembrado. O deputado Marcel Moraes (PV) promove uma sessão especial na Assembleia (9h30) e a vereadora Ana Rita Tavares (PEN) promove uma sessão especial na Câmara de Salvador (18h30). Os dois disputam os espaços da causa.

O prefeito de Ribeira do Pombal, Ricardo Maia (PSD), está soltando foguetes numa festa toda particular. Pesquisa do Instituto Séculos realizada entre 15 e 17 de setembro dá a ele 68,20% de aprovação.

Colaborou: Patrícia França

