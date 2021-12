Baianos travam luta para segurar Codevasf

No bojo das pressões que Dilma está recebendo por conta do ajuste fiscal, o baiano Elmo Vaz, presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), entrou no olho do furacão: o senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP, pediu o cargo, fazendo chantagem, ameaçou não votar com o governo caso não tenha o pleito atendido.

Indicado por Jaques Wagner sob as bênçãos de Rui Costa, a demissão de Elmo ontem estava no prelo do Diário Oficial.

Mexeu com os brios dos baianos. Wagner estava no exterior, chegou ontem à tarde. À noite, esteve com Dilma tentando reverter o quadro. Pela manhã, Rui Costa ligou para o ministro Aloizio Mercadante (Casa Civil). O senador Otto Alencar (PSD) também ligou. E o vice-governador João Leão, que é do PP, disse que o partido se sente representado com Elmo na Codevasf.

A inquietação baiana tem a ver. Tradicionalmente a Codevasf era comandada por pernambucanos. Resulta que o projeto Baixios de Irecê, agora desencalhado, ficou 20 anos na gaveta. E Rui Costa tem na Codevasf, com o projeto Canal do Sertão (R$ 4 bilhões), uma das suas apostas.

Além disso, todas as ações de revitalização do São Francisco estão com Elmo. Se ele cair, a Bahia perde. E perde muito.

Outros planos

A demora na construção da Fiol e do Porto Sul foi discutida na Assembleia ontem. O secretário-chefe da Casa Civil, Bruno Dauster, diz que a ferrovia deve ficar pronta no segundo semestre de 2017.

E a mineradora Bamin, que deveria fazer o Porto Sul, vai receber ultimato:

- Se não começar a se movimentar até o final do ano, vamos pensar nos planos B, C e X. Não podemos correr o risco de ter uma ferrovia que liga o nada a lugar nenhum.

Bengala para todos

José Carlos Aleluia (DEM) entrou na Câmara com um projeto de lei que estende a todos os servidores o direito de se aposentar aos 75 anos. A PEC da bengala, aprovada recentemente, contempla apenas magistrados e o pessoal dos tribunais de contas.

Em suma, ele quer bengala para todos.

Pedindo reparação

Morando em São Francisco do Conde (é professora da Unilab), a ex-ministra Matilde Ribeiro (Promoção da Igualdade Racial) estava ontem na Marcha das Mulheres Negras.

Aproveitou o ensejo para dizer que Rui Costa deve um pedido de desculpas por ter dito que a PM agiu certo no caso dos 13 mortos na Vila Moisés, em fevereiro.

Deleite espanhol

Tido como um dos pensadores mais influentes do mundo contemporâneo, o sociólogo espanhol Manuel Castells causou sensação na noite de anteontem no Teatro Castro Alves, quando inaugurou a versão 2015 da série Fronteiras Braskem do Pensamento.

Ele disse que os espanhóis se deleitam com as manifestações de massa no Brasil, principalmente por três aspectos: o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) pregando a volta dos militares, o pastor Silas Malafaya querendo evangelizar todo mundo à força, e Aécio Neves pregando contra a corrupção.

A plateia foi ao delírio.

Furdunço na OAB

Tem furdunço na seção baiana da OAB. O edital para a formação da lista sêxtupla a fim de preencher a vaga de desembargador na Câmara do Oeste foi publicado 30 de janeiro, na boquinha do Carnaval, o que inviabilizou a coleta de documentos (a serem apresentados em 15 dias) de alguns pretendentes.

O caso será discutido hoje no conselho.

Só seis — Apenas seis candidatos se inscreveram, quatro dos quais entraram na última disputa (já tinham a documentação). Alguns querem a reabertura do edital. Dizem que não tem sentido eleição para uma lista sêxtupla com apenas seis candidatos.

Não ao tampão

Prefeitos de todo o Brasil estão articulando um ato em todo o país contra a intenção da Câmara dos Deputados de colocar no texto da reforma política, a pretexto de coincidir mandatos em todos os níveis, mandatos de dois anos para prefeitos e vereadores que serão eleitos em 2016.

Eles querem a coincidência, mas com a prorrogação dos atuais mandatos, ideia já descartada pelo presidente do TSE, Dias Toffoli.

Fala Quitéria — A prefeita de Cardeal da Silva e presidente da UPB, Maria Quitéria (PSB), diz que a opção é vista como desastrosa, prejudicial aos municípios:

- Já refutamos essa ideia, nos garantiram que ela estava descartada e agora ela volta. Não dá. A disputa nos municípios é pesada e cara. Com mandato de dois anos, prefeitos não querem disputar a reeleição e os opositores estão pensando duas vezes.

POUCAS & BOAS

Moradores da rua Coronel Felisberto Caldeira, antiga Rua da Matança, no Barbalho, que dá acesso a Baixa de Quintas, estão com medo da chuvarada. Há várias casas penduradas. Eles dizem que quando chega a noite o medo é geral.

A Câmara realiza hoje (9h) sessão especial para marcar o irmanamento entre Salvador e Havana, capital de Cuba. Detalhe: o projeto que formulou a irmandade é de 1993, ou de 22 anos atrás, e tal e qual o metrô, também não andou. A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) puxou a sessão para resgatar a amizade.

Já amanhã acontece na Biblioteca dos Barris a III Convenção Baiana de Solidariedade a Cuba e a Integração dos Povos Latino-Americanos e Caribenhos.

Instituições de saúde de Salvador realizam domingo (das 9h às 13h) o Workshop da Saúde no Espaço de Eventos Quintas da Madragoa, em frente ao Largo da Madragoa, na Ribeira.

O Workshop vai fazer atendimentos de acupuntura, osteopatia, ginecologia, iridologia, psicologia e psicopedagogia, reeducação postural global (RPG), nutrição, odontologia, beleza e testes de pressão, glicemia. E é tudo grátis.

