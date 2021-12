Baianos premiados em olimpíada de ciências

A Bahia teve três de seus estudantes laureados com medalha de bronze e outros 10, distinguidos com menção honrosa, na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações.

Do município de Miguel Calmon, no norte do estado, destacaram-se os estudantes Alícia de Oliveira e Gabriel de Jesus, enquanto Ilhéus, no sul, aplaudiu Laysa Emília Sá Schat, da Escola Adonias Filho.

Subir ao pódio de uma competição nacional é um reconhecimento ao empenho dos educadores baianos, ao formarem a nova geração de profissionais e pesquisadores, com o objetivo de contribuir para o progresso da ciência brasileira.

– Fiquei muito feliz, pois mostra que estou aprendendo os assuntos e no caminho certo – disse o aluno do 9º ano do ensino fundamental Gabriel de Jesus, medalha de bronze.

Inspirada nos gregos – A Olimpíada segue os moldes dos jogos originais gregos, adaptados para o ambiente escolar contemporâneo, envolvendo estudantes das últimas séries dos ensinos fundamental e médio, ocorrendo em duas etapas.

Para não arriscar a vida dos estudantes, em razão da ameaça de contágio pelo novo coronavírus, a competição acadêmica foi toda realizada em ambiente virtual, com a aplicação de provas online, testando, portanto, a ética como condição para o convívio.

Os estudantes da Rede Sesi de Educação também participam de certames de robótica e feiras científicas, como forma de sentirem-se desafiados a ampliar o aprendizado, conforme observou o coordenador de iniciação científica, Fernando Moutinho.

“O final de semana foi

de ataque a mim e

a governadores e

prefeitos do Brasil

inteiro, mas não iremos

nos intimidar com

mentiras e ameaças.

Reafirmo meu

compromisso com o

combate à pandemia”

Rui Costa, governador, sobre o uso político da morte de um PM contra as medidas de combate à Covid-19

Crédito para o Agro

A revisão de custos administrativos e tributários e as diretrizes aplicadas à carteira agro das instituições financeiras estão entre as demandas de produtores para a safra 2021. Em recente videoconferência, representantes do setor condicionaram o sucesso rumo a novos recordes de colheita à oferta de crédito rural. Outras propostas são: fortalecer as cooperativas de crédito, limitar a exigência de reciprocidade pelos bancos e distinguir condições de crédito para produtores, visando reduzir eventuais riscos de inadimplência.

– É um setor que responde rápido, garante a segurança alimentar e reflete em números na economia – lembrou o superintendente técnico da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), Bruno Lucchi.

Cenário político e reformas

O Grupo Business Bahia promove amanhã, às 17h, em parceria com a BP Money e a BP Investimentos, evento online com a presença de Erich Decat, sócio e analista político da XP, que vai falar sobre “Cenário político e as reformas no Congresso Nacional”.

Participam ainda do evento Carlos Falcão, líder do Business Bahia, Nicolau Eloy, sócio da BP Money, e André Luzbel, sócio da BP Investimentos.

A transmissão será realizada pelo canal youtube.com/bpmoney.

POUCAS & BOAS

Começa a funcionar hoje em Itabuna o Hospital de Campanha inaugurado ontem, com a oferta de 40 leitos para tratar casos da Covid-19, dos quais 20 são de UTI. A administração da unidade será da Fundação Fabamed, que já faz a gestão de outros hospitais no estado, somando cerca de 500 leitos. No município entra em vigor hoje um novo decreto municipal sobre horário de funcionamento do comércio e serviços, que estão liberados até as 21h e proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas das 21h do dia 1º até as 5h do dia 5 de abril.

O Programa de Cinema e Audiovisual da Uesb (Procine) e o Programa Janela Indiscreta Cine-Vídeo termina hoje a Mostra Poca Zói 2021, em versão virtual. Aberta dia 15 de março a mostra estimula a reflexão e a difusão de materiais independentes produzidos especialmente na região do sudoeste baiano. Criado em 2018 o evento contempla este ano 25 curtas produzidos entre 2019 e 2021, em especial obras que tem foco na pandemia.

