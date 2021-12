Baianos entram na briga por Dilma e Aécio

Não é aquela campanha do primeiro turno, em que os candidatos, ao governo, Senado e deputados, andavam nas caladas pedindo dinheiro a empresários (em alguns casos, até assediando) para depois despejar os milhares de milhões arrecadados na vastidão do território baiano. Mas dinheiro há algum, se não para o povão ver a cor, pelo menos para as lideranças de maior graduação se mexerem para um lado e outro.

Rui Costa reuniu ontem no Hotel Matiz deputados eleitos, reeleitos e derrotados para conclamar: ele precisa da reeleição de Dilma como peça fundamental para tocar bem o governo, ancorado nas obras federais.

ACM Neto, Paulo Souto, Geddel e aliados foram a Feira de Santana participar do lançamento da campanha Feira vota em Aécio, deflagrada por médicos.

Isso custa algum dinheiro, é verdade. O pessoal do PT diz que, no caso deles, a campanha de Dilma é quem vai pagar.

Eliana estreia - Novidade na movimentação só uma: Lídice da Mata declarou apoio a Dilma, mas ficou arredia a aparecer em atos públicos; Eliana Calmon nem tchum. Ela estreou ontem no novo time em Feira.

Agenda petista- Da reunião de ontem para organizar a campanha de Dilma saiu apenas a agenda de Rui Costa.

Na quinta ele vai a Feira; sexta, a Ilhéus e Itabuna; sábado, ao extremo sul; e domingo, a Camaçari. Lula deve aparecer por aqui, mas ainda não tem data marcada.

Isidório em cena - Na reunião dos governistas, ontem, o deputado Sargento Isidório (PSC), talvez empolgado com os seus 123 mil votos, soltou uma das dele. Disse que vai trazer Aécio 'para se tratar na Fundação Dr. Jesus'.

A entidade dele trata de drogados.

Imbassahy reage

O deputado Antônio Imbassahy, líder do PSDB na Câmara, disse achar absurda a declaração de Jaques Wagner à Folha de S.Paulo criticando Aécio por tratar, na campanha, do problema da corrupção no governo do PT:

- A sociedade tem o direito de conhecer os desmandos do PT. O que estão fazendo na Petrobras é criminoso, uma quadrilha se instalou na principal empresa brasileira. Como não quer que se toque no assunto?

Tocando o tambor

Luiz Alberto (PT) não conseguiu se reeleger deputado federal, ficou para lá da décima suplência, mas nem por isso perdeu o bom humor. Disse ontem que estava batendo o tambor para Dilma no segundo turno, fazendo força para reelegê-la. Como perdeu a eleição, um repórter perguntou a ele:

- E para o senhor?

- Aí, amigo, tenho que bater muito mais.

'Vumbora' em questão

O cantor Bell Marques, que na semana passada festejou uma vitória na Justiça contra o publicitário Nizan Guanaes, está de novo no Judiciário, mas noutra situação. O fotógrafo João Alvarez o acusa de ter usado na capa do seu primeiro CD carreira solo, o Vumbora!?, uma foto de autoria dele, sem pedir autorização, sem dar o crédito e sem pagar.

Quer R$ 50 mil de indenização por danos morais e R$ 33,3 mil por danos patrimoniais, mais a publicação com destaque três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação, dos créditos da autoria e domicílio do autor.

Sem segredo - O processo de João Alvarez contra Bell corre na 12ª Vara Cível de Salvador. O cantor pediu 'segredo de justiça' para o caso, mas não obteve sucesso. O juiz negou.

Na marca do pênalti

Desapropriado por João Henrique, quando prefeito, depois de ter sido arrematado num leilão pelo Atakadão por R$ 560 mil, o Estádio de Periperi, que pertencia ao Esporte Clube Periperi, virou motivo de angústia para a comunidade local, pela incerteza do destino.

A questão: João Henrique desapropriou, mas não pagou. O decreto de desapropriação expirou no dia 9 de outubro último.

Adalberto Teixeira de Souza, o gestor, diz que mais de mil crianças usam o estádio.

Ele pede que ACM Neto se posicione.

Motivo da derrota

Luís Eduardo Magalhães foi o único dos 24 municípios do oeste baiano em que Rui Costa perdeu. Ou melhor, Dilma ganhou (38,90% contra 36,47% de Aécio), Otto também; mas na disputa do governo deu Souto (51% a 41%).

Por quê? João Leão (PP), vice-governador eleito, atribui à insatisfação dos produtores com o caso do litígio das terras com Goiás.

O outro lado - Mas o deputado federal Oziel Oliveira (PDT), que não se candidatou para apoiar a mulher, Jusmari Oliveira (PSD), ex-prefeita de Barreiras, que não se elegeu, tem outra versão: ele culpa o desgaste do prefeito Humberto Santa Cruz (PP), ex-amigo, hoje principal adversário.

POUCAS & BOAS

Baianíssimo coração é o show que Valtinho Queiroz e o radialista Ruy Botelho farão hoje (20h) no Teatro Eva Heart da Livraria Cultura do Salvador Shopping. O ingresso é de quem chegar primeiro (entrada franca). Aviso: como a Rádio Metrópole vai transmitir ao vivo, a hora do início é impreterível.

A Setre está festejando a vitória do nadador baiano Allan do Carmo, que domingo conquistou a Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas 2014, em Hangzhou, na China. Só para lembrar: Allan ganhou porque mar para treinar em Salvador não falta. Se dependesse de piscina olímpica, estaria a ver navios.

Ainda para lembrar, a demolição da Fonte Nova levou junto a única piscina olímpica de toda a Bahia. A Setre prometeu construir outra imediatamente e até hoje a natação baiana espera.

Moradores da Rua Manoel Rangel queixam-se de um poste cujo núcleo está todo corroído pela ferrugem, sustentando a rede elétrica que abastece parte da comunidade do Alto de Ondina na interseção dessa via com a avenida Oceânica. Dizem que a Coelba já sabe há tempos, mas até agora nada fez.

Com os erros cometidos na Bahia, o Ibope virou mote de piada nacional. Se diz no sul e também em Brasília que em ternos de institutos a briga aqui foi o DataWagner (na real o Babesp, ou DataNilo) contra o DataNeto (Ibope).

