Baianos de olho em cassino para Salvador

Presidente da Comissão do Marco Regulatório de Jogos no Brasil, a que discute a legalização dos jogos, o deputado Elmar Nascimento (DEM) convidou ACM Neto a ir a Brasília nesta quarta, 17, participar de uma audiência pública que vai discutir a instalação e operacionalização dos cassinos.

Entre os presentes estarão representantes do magnata do jogo Sheldon Adelson, dono da Las Vegas Sand Corporation, uma fortuna estimada em US$ 38 bilhões. Fala Elmar:

- Sheldon acabar de construir um cassino em Cingapura ao custo de US$ 5,7 bilhões. E demonstra interesse em fazer um no Brasil, numa cidade com mais de 3 milhões de habitantes que tenha aeroporto internacional. Salvador é candidata, até porque eles gostaram muito da Baía de Todos-os-Santos.

Elmar, que foi aos EUA durante o recesso visitar cassinos, diz que a área do cassino em si é de 1,3% de um empreendimento que tem shopping, parque aquático e por aí.

Elmar acredita que, juntando os projetos que o Senado aprovou com o da Câmara, até o fim do ano o projeto estará pronto.

O próximo passo é discutir o jogo do bicho.





Em Lima, no Peru, funcionário dispara veneno contra o Aedes num cemitério: o combate lá está mais do que cá? (Agência AP)

Convocação zero

Na entrega de obras de encostas em Pau da Lima, nesta segunda, Rui Costa foi abordado por um grupo que queria saber quando ele vai chamar os aprovados num concurso para agentes penintenciários realizado em 2014.

Polidamente, descartou.

Disse que não há condições de chamá-los porque o governo já ultrapassou o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal:

- A previsão (de chamada) é quando chegarmos ao índice normal.

Ou seja, não tem previsão.

Cortes - Rui disse também que vai tomar várias medidas para cortar gastos:

- Vamos também apertar a fiscalização e auditoria da folha, de ativos e aposentados, para identificar eventuais erros ou distorções de pagamentos indevidos.

Desintegração

Ao falar sobre as reclamações de passageiros pela falta de integração nos terminais de ônibus e do metrô de Pirajá, o que faz os usuários pagarem pelo coletivo e pelo trem, separadamente, Rui Costa disse que a situação deve ser resolvida até março:

- Estão faltando os ajustes finais. Eu dei um prazo até o final de março para que as linhas sejam integradas. Essa será a data limite para a entrada dos ônibus nos terminais sob a gestão do metrô. Então, só acessarão as estações os coletivos integrados.

'Nenhuma presença é mais real que a falta'

'Sou náufrago de mim e invento minhas ilhas'

'Os poetas existem para que o impossível se cumpra'

Myriam Fraga, a poetisa baiana que nesta segunda, 15 nos deixou.

Conselho amigo

Myriam Fraga, figura respeitabilíssima na intelectualidade baiana, atendeu ao convite da jornalista Kátia Borges, em 2014, para ir à Casa de Tereza, no Rio Vermelho, participar do Sarau de Prosa e Poesia.

Kátia comentou que estava pretendendo fazer uma tese de doutorado sobre a Geração Mapa (anos 1960), liderada por Glauber Rocha e da qual Myriam Fraga e outros poetas fizeram parte. Myriam aconselhou:

- Kátia, faça logo esse projeto e nos entreviste. Estamos todos morrendo. Eu mesmo já estou a caminho dos 80.

Myriam morreu nesta segunda aos 78 anos.

Epigrama do Lúcio

O fato de o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB) ter dito que o importante é o deputado Bruno Reis ser fiel ao partido como condição para ser vice de ACM Neto, e que no mais 'ele pode até dormir com Neto', inspirou novo epigrama do poeta Antonio Lins.. Ei-lo:

Vieira Lima quem disse:

O que importa é ser correto!

Seu candidato a vice

Pode até dormir com Neto

Batalha aérea

A presença do ministro da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Guilherme Walder Mora, sábado passado, em Feira de Santana para participar das ações de combate ao mosquito Aedes aegypt deu o que falar na imprensa feirense.

Dizem lá que nada melhor que o ministro da Aviação para combater o mosquito, que afinal de contas, também voa (e como).

Pedra de Xangô

Autor da Lei do Tombamento, já sancionada por ACM Neto, o vereador Leo Prates (DEM) está pedindo ao prefeito o tombamento da Pedra de Xangô, localizada entre Cajazeiras X e Fazenda Grande II.

A pedra, com 27 metros de diâmetro, virou local sagrado para o povo de santo.

POUCAS & BOAS

Presidente da Comissão Estadual da Verdade, o professor Joviniano Neto lamenta a morte de Hosanah Leite, ex-preso político, ex-vereador e ex-secretário em Feira de Santana em vários governos. 'Fundamental é que ele cumpriu o dever cívico de contar tudo o que sabia sobre a ditadura em Feira de Santana'.

Levantamento feito pelo site Congresso em Foco sobre faltas no Senado mostra que a senadora Lídice da Mata (PSB) lidera entre os baianos. De 127 sessões, faltou a 25, todas justificadas. Walter Pinheiro (PT) faltou a 14 e justificou 11, Otto Alencar (PSD) faltou 9 e justificou as 9.

Maria Quitéria (PSB), presidente da UPB e prefeita de Cardeal da Silva, está em Brasília para discutir com líderes municipalistas a pauta da XIX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá entre 9 e 12 de maio. Os prefeitos querem saber como dar aumento sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O site Políticos do Sul da Bahia publica que moradores do condomínio Eco América, em Itabuna, estão denunciando uma morada do Aedes aegypt. Fica justamente na lona que cobre a caixa d'água do Hospital de Base. Ironia, não?

