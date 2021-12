Baianos comentam decisão de Jean Wyllys

Parlamentares baianos dos níveis federal, estadual e municipal se manifestaram ontem sobre a decisão do jornalista Jean Wyllys, que por dois mandatos atuou como deputado federal pelo Rio de Janeiro e se elegeu para um terceiro, em renunciar ao cargo e deixar o Brasil, alegando estar sendo ameaçado.

Pelo twitter, a senadora e deputada federal eleita Lídice da Mata comentou que o fato de não terem solucionado o assassinato de Marielle Franco (vereadora do Psol no Rio de Janeiro) “encoraja criminosos e sufoca cada vez mais a democracia”.

Outro a prestar solidariedade foi o líder do PT na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Joseildo Ramos (PT), que classificou o momento como “de uma gravidade sem precedentes” e citou que o país atravessa tempos sombrios e opressores. “A execução da vereadora Marielle Franco e as constantes ameaças às vidas de Marcelo Freixo e do próprio Jean mostram o ambiente perigoso e fascista ao nosso redor”, afirmou. Joseildo considerou ainda qualquer comemoração como um ato de “gente leviana, delinquente e lamentável”.

Líder do PT na Câmara de Salvador, a vereadora Marta Rodrigues também repudiou as ameaças que o deputado do Psol diz estar sofrendo ao longo dos últimos anos. Para ela, quando um parlamentar sofre ameaças de morte ao ponto de abandonar o País, “há uma nítida demonstração de que a população não mais vive em um estado de direito”. A vereadora acredita que a decisão de Wyllys deve ter sido tomada a partir de muita reflexão por parte dele e de seus familiares, mas representará “uma enorme perda para todos os movimentos sociais, ONGs e brasileiros que lutam por justiça social e contra a LGBTfobia”.

Alerta para a dengue

O risco de surtos e epidemias diante do aumento do número de casos de dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, levou a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep), da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a divulgar um alerta voltado para os profissionais de saúde nos municípios. O objetivo é acautelar os profissionais para estarem atentos aos sinais e sintomas compatíveis com as arboviroses (doenças transmitidas por insetos que incluem Zika vírus e dengue), bem como mobilizar equipes para medidas de prevenção e controle. O número de casos de dengue cresceu 94,1% em 2019, se comparado ao mesmo período de 2018, quando houve 204 ocorrências. Este ano, até o dia 18, foram notificados 400 casos da doença, em 55 municípios.

POUCAS & BOAS

O sambista carioca Diogo Nogueira é a principal atração de hoje do Ilhéus Samba Fest, que agita a partir das 21h a Concha Acústica da cidade. Com movimento intenso nas primeiras semanas de janeiro, o trade turístico local comemora a grande procura por parte dos visitantes, com quase 100% dos leitos ocupados desde o Revéillon.

Membro da Academia Barreirense de Letras (ABL), Durval Nunes lança hoje, a partir das 19h, no Palácio das Artes, em Barreiras, o terceiro livro solo ‘Ao santo Velho Chico’, com crônicas e contos que mesclam a realidade com a ficção. Ele, que já participou de outras três obras literárias construídas em equipe, disse que o título do atual trabalho é uma homenagem ao rio São Francisco.

Começam hoje com maculelê, capoeira e samba de roda as apresentações culturais e artísticas relativas à programação da 167ª Festa do Senhor Bom Jesus dos Passos, que termina dia 2 de fevereiro em Lençóis. As apresentações seguem até dia 30 de janeiro e acontecem sempre depois da novena.

Estão abertas as inscrições para o primeiro Encontros Holiste de 2019, que vai debater questões ligadas à sexualidade e que podem se tornar transtornos mentais, causando sofrimento. O evento, gratuito, é aberto ao público e ocorre no dia 30 de janeiro, às 19h, no auditório da Holiste Psiquiatria, em Salvador. Para acessar o encontro é preciso realizar inscrição prévia pelo site encontros.holiste.com.br, pois as vagas são limitadas.

Mariana Carneiro e Miriam Hermes

