Baianas se garantem em disputa da Nasa

Duas equipes de mulheres de Salvador garantiram classificação na fase final de um campeonato mundial de projetos de tecnologia promovido pela Agência Espacial Norte-Americana, a Nasa.

Será a primeira edição na qual apenas profissionais de sexo biológico feminino vão representar Salvador no mais importante certame promovido pela Nasa com o propósito de incentivar a inovação entre cientistas.

A competição, realizada simultaneamente em todo o mundo, acontece desde 2018 na capital baiana, onde as mulheres superaram os homens em participação, com a proporção de seis para quatro.

– Independentemente do resultado do mundial, estamos muitos contentes com este resultado, com a representação feminina que sempre buscamos aumentar em cada edição – ressalta Leka Hattori, representante local da acirrada competição.

Desenvolvimento do app – Leka desenvolveu o aplicativo Space&Terra exclusivamente para o evento, pois, devido à necessidade de evitar contato, por causa da pandemia, aconteceu em ambiente 100% digital.

Formada pelas engenheiras de petróleo Larissa Nery e Isabella Moresco, a arquiteta Natália Cunha e a designer Gabriela Pereira, a equipe campeã foi a Her, ao desenvolver um sistema de captação de água da atmosfera para voltar ao solo como chuva artificial.

Em segundo lugar ficou a equipe Hypatia, com Daniela Méria, Clara Fernandez, Ananda Savitri e Michelle Velasquez, autoras de um projeto para reduzir a desigualdade na nutrição no cultivo de batatas transgênicas.

“Estamos indo para o

precipício todos juntos,

se não tivermos

coragem de enfrentar

o problema (...) Então,

essa [regulamentar o

teto de gastos] é a

urgência número um

do Senado, da

Câmara, do Brasil”

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, em defesa da manutenção do teto de gastos do governo

Mineradoras na Bolsa

A atração através das aberturas de capital bolsas de valores é uma das opções para as empresas de mineração instaladas na Bahia, em um mercado que foi capaz de movimentar R$ 650 milhões apenas no ano de 2019.

Este foi o principal tema do encontro virtual entre o diretor da bolsa de Toronto, no Canadá, Guillaume Legaré, o secretário do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal, e representantes de algumas das principais mineradoras do país.

A videoconferência, promovida pela autarquia Companhia Baiana de Pesquisa Mineral e a revista sediada nos Estados Unidos, In The Mine, pode ser assistida, na íntegra, no canal da CBPM no YouTube, endereço bit.ly/youtubecbpm.

POUCAS & BOAS

‘Histórias que a vida conta 2’ é o livro que o médico baiano Delfin Gonzalez Miranda lança hoje, às 17h30, em evento online, no canal do Hospital Rio Grande no YouTube. As 40 histórias que fazem parte deste trabalho têm como pano de fundo as cidades de Miguel Calmon, Mairi e Pojuca, onde o médico atuou e construiu amizades. O autor, que começou a escrever os primeiros contos aos 10 anos, se inspirou na maioria das histórias em personagens reais e tem o humor como um dos principais ingredientes da obra.

Em Ibotirama os tradicionais festivais acontecem este ano da forma online para evitar aglomeração na cidade, que historicamente realiza os eventos na margem do rio São Francisco. Hoje acontece a fase eliminatória e amanhã a final da 44ª edição do Festival de Música Popular de Ibotirama (Fempi) com compositores e intérpretes de diversos estados brasileiros. Ontem foi a edição do 36º Festival de Poesia (Fepi), que, embora tenha 10 anos a menos que o evento de música, conta com o mesmo peso artístico e cultural dos participantes.

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan), divulgou ontem os números indicando crescimento de 8,5% nas vendas do comércio varejista baiano em agosto deste ano sobre o mês de julho. Quando comparado com o mês de agosto de 2019 a expansão foi de 6,7%. A indicação de recuperação animou comerciantes e comerciários, respaldados pelo crescimento também nos três meses anteriores. Os números foram apurados pela Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE e analisados pela SEI.

