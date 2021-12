Bahiatursa fica fora da promoção turística

O novo secretário de Turismo do estado da Bahia, Fausto Franco, anunciou ontem a incorporação da área de promoção turística, que esteve a cargo da Bahiatursa por mais de 50 anos, desde a sua fundação, ainda em 14 de novembro de 1968. Segundo o secretário, entre as mudanças de estratégia já definidas, a diretoria encarregada da produção de estandes da Bahia em eventos do trade turístico, entre outras ações promocionais, passará a funcionar na mesma sede da Setur. A preparação para a mudança anunciada pelo secretário já havia sido sinalizada com a alteração de endereço do Palácio Rio Branco, área turística da cidade, para o Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Embora não tenha sido ainda oficialmente anunciada, é possível que a empresa estatal que desempenhou durante cinco décadas o papel de divulgadora do turismo local esteja na lista das que podem ser extintas, como forma de reduzir custos.

O novo secretário, sucessor de José Alves, visitou ontem a sede da Federação do Comércio da Bahia (Fecomércio-BA), onde foi recebido pelo presidente Carlos de Souza Andrade e diretores do Sesc e Senac, entre outros dirigentes e executivos da entidade. Andrade saudou o novo secretário, destacando a importância do turismo e pleiteando recursos para investimentos no setor na Bahia:

– É a mola do desenvolvimento a curto prazo; a atividade econômica responsável por gerar emprego com mais rapidez – afirmou.

O novo secretário esteve acompanhado do deputado federal José Rocha. Graduado em relações públicas pela Unifacs – Universidade Salvador, Franco tem como um dos destaques de seu currículo a gestão do grupo musical Chiclete com Banana durante 16 anos.

Fortalecimento partidário

A deputada federal e presidente do PSB na Bahia, Lídice da Mata, trabalha intensamente pelo fortalecimento do seu partido, já com 2020 num horizonte próximo. Durante o fim de semana, a socialista participou de atividades em Salvador e no interior para pavimentar o caminho para a conquista de novos espaços. Ela esteve em Nazaré, onde ocorreu amplo ato de filiação, e também em Feira de Santana, num encontro promovido pelo ex-deputado estadual Ângelo Almeida. Na capital, Lídice comandou ainda o ato de filiação de 60 lideranças de bairro. A ideia, segundo ela, é que o partido tenha candidatos a prefeito nas principais cidades do estado. Em 2018, a legenda dobrou suas bancadas, elegendo dois deputados federais e quatro estaduais.

Baianas em pauta

A Comissão de Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realiza amanhã, às 10h, a audiência pública “O Serviço de Receptivo das ‘Baianas’, Patrimônio Cultural e Valorização Profissional”. O objetivo é debater as circunstâncias em que este tipo de serviço pode acarretar práticas racistas e apropriação cultural de atividade tão importante no cenário cultural e histórico da Bahia. Patrimônio imaterial reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, o ofício da baiana de acarajé tem sido exercido por mulheres negras e é passado de mães para filhas, sendo que muitas “baianas” atuam de forma remunerada em eventos receptivos a turistas, além de celebrações religiosas e festas típicas.

