Bahiafarma avança na produção de remédios

É papel do estado montar uma indústria para fabricar remédios? No duelo ideológico entre esquerda e direita que permeia nossas vidas, em princípio, não. Mas às vezes sim. A Cesta do Povo, uma estatal vendendo feijão, arroz e sabão, coisa que qualquer biboca faz bem, hoje parece piada, mas um dia, num tempo de inflação galopante, já teve muito sentido.

A mesma coisa é a indústria farmacêutica. Só investe pesado em pesquisas para medicamentos que significam grandes lucros e desprezam os baratos, como a hidroxiureia, que trata a anemia falciforme.

É por essas, a de baratear remédios ou suprir as áreas de pouco interesse, que a Bahiafarma, reaberta em junho de 2014, faz sentido. E muito sentido.

Ontem, em Copenhague, na Dinamarca, o secretário Fábio Vilas-Boas (Saúde) e o presidente da Bahiafarma, Ronaldo Dias, começaram a negociar com a dinamarquesa Lundbeck a transferência de tecnologia para a fabricação de remédios psiquiátricos como depressão, ansiedade, psicoses, epilepsia, doença de Huntington, doença de Alzheimer e doença de Parkinson.

Não é pouca coisa. Só a Lundbeck pretende faturar no Brasil, até 2018, R$ 300 milhões.

Contágio lavado

A nomeação de Jaques Wagner para o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo gerou polêmica ontem, a partir de uma nota do jornalista Cláudio Humberto. Disse ele que Wagner estava querendo foro privilegiado. E que, se o caso fosse questionado, Wagner nem poderia assumir, como aconteceu com Lula e Dilma.

Impressiona no caso um detalhe: por que tanta celeuma em cima de um fato que não existe? O cargo não gera o tal foro.

É o contágio da Lava Jato.

"Levar é o cacete. Eu não vou. Isaías do Borel, tem um monte de preso lá que foi tudo eu que botei na cadeia. Estão doidos para me levar para lá para me matar"

Anthony Garotinho, em vídeo, esperneando ao ser informado que iria para o Presídio de Bangu.

"O mito do Estado Robin Hood a Dilma acabou de desmoralizar"

Flávio Rocha, presidente das Lojas Riachuelo, em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

Pagando a festa

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) vai começar quinta o primeiro de uma série de eventos (que vão acontecer ao longo de 2016) para marcar a passagem dos seus 50 anos com um show de João Bosco, no Teatro Castro Alves.

Detalhe: nestes tempos de dinheiro pouco e muitos escândalos, os organizadores fazem questão de avisar que não há um centavo de dinheiro público na festa.

A associação de procuradores e o sindicato dos servidores bancam a festa.

Ponto falho

O mutirão da Justiça para resolver pendengas resolvíveis com conversa tem um ponto falho. Os caixas eletrônicos da sede do TJ, no CAB, só funcionam a partir das 11h e atendem exclusivamente servidores do Judiciário.

Uma cidadã que foi lá ontem quitar dívidas com a prefeitura se disse decepcionada. E foi informada de que podia pagar lá.

POUCAS & BOAS

De 9 a 12 de dezembro o médium Divaldo realiza em Salvador mais uma edição do movimento Você e a Paz. Dia 9, Federação (campo de futebol do Parque São Braz, 20h); dia 11, Rio Vermelho (Praia da Paciência, 18h); dia 14, Dique do Tororó (no píer, 20h); dia 16, Farol da Barra (20h); e dia 19, fecha no Campo Grande (18h30).

Com 86 anos, 60 dos quais fotografando personalidades, momentos e lugares da Bahia, o acervo do fotógrafo Anízio Carvalho será digitalizado. O professor Emiliano José levou o secretário Jorge Portugal (Cultura) para ver e saiu a decisão.

O grupo chileno Cencosud inaugura terça nova loja do Mercantil Rodrigues em Feira de Santana, a segunda na cidade, que vai ficar no bairro de Cidade Nova. O diretor de negócios Eduardo Wanderley estará lá.

Colaborou: Luan Santos

POLÍTICA COM VATAPÁ

Suavemente

Conta Sebastião Nery que José Maria Alkmin, jovem advogado (depois foi ministro da Fazenda de Juscelino Kubitschek e vice-presidente de Castelo Branco), defendeu um réu autor de crime bárbaro.

O dito-cujo pegou oito anos, Alkmin recorreu, a sentença foi reformada: subiu para 30. O acusado ficou uma arara:

– Eu disse para o senhor não recorrer, que deixasse os oito. Agora eu vou mofar na cadeia!

– Calma, calma, não é bem assim, meu filho. Primeiro não são 30, são 15. Se você tiver bom comportamento, só cumpre a metade. Depois esses 15 anos são feitos de dias e noites e quando a gente está dormindo, tanto faz estar preso ou solto, dá no mesmo. Então são sete e meio. Sete e meio que você não vai pagar de vez. Vai pagar dia a dia, suavemente...

