Bahia se une contra a volta do sarampo

O coordenador de imunização da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Saeb), Ramón Saavedra, não tem meias-palavras quando o assunto é o alerta nacional para evitar a volta do sarampo ao Brasil, 19 anos depois. A doença já havia sido erradicada, mas o Ministério da Saúde divulgou números preocupantes, que revelam apenas 49% da cobertura vacinal realizada em 2018, quando a meta mínima deveria ser 95%. Para Saavedra, ampliar a cobertura vacinal requer um esforço conjunto que inclui as secretarias municipais, como forma de evitar um retrocesso indesejável da incidência desta doença.

– Urge uma mobilização de toda a sociedade para ampliarmos, já, a cobertura vacinal com uma ampla campanha de divulgação – aponta.

Na Bahia, o exemplo a ser seguido é o de municípios como São Sebastião do Passé, com 42 mil habitantes e mais de 95% de cobertura em todas as nove vacinas oferecidas, incluindo a de sarampo. Segundo Saavedra, os municípios da região oeste também estão de parabéns pelo bom desempenho, mas há muito trabalho a fazer para a Bahia recuperar o bom índice de 90% que já ostentou em 2015. Nos últimos anos, a cobertura no estado caiu seguidamente, para 85% em 2016; 76% em 2017; e chega agora a perigosos 60% no ano passado.

Risco – Para o coordenador de imunização, a população passou a ter uma percepção de risco menos apurada das doenças depois de terem sido erradicadas. Além disso, acrescentou, há o enfrentamento de falsas informações pela internet e ocorrência de grupos antivacinas.

– A população com acesso à internet, mas de pouco conhecimento, termina acreditando nestas absurdas fake news.

Movimentação cai

Dados analisados e divulgados ontem pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), instituição ligada à administração pública estadual, apontam que em dezembro de 2018 o Índice de Movimentação Econômica de Salvador decresceu 4,2% ante o mês anterior, na série livre de influências sazonais.

O resultado exibido neste indicador em relação a novembro foi determinado, principalmente, pela redução do dinamismo da atividade econômica na capital baiana, motivado pelas festas de final de ano.

Seguindo a mesma trajetória, o indicador apontou retração de 0,2% quando comparado com o mês de dezembro de 2017, acumulando no ano ampliação de 0,8%.

Ondulações em shopping

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) notificou ontem o Shopping Paralela, em Salvador, para que faça correção do piso de um dos estacionamentos, onde são verificadas ondulações. Fiscais do órgão realizaram uma vistoria no local depois de receber denúncias acerca da situação do piso do estacionamento G2. O shopping tem um prazo de 20 dias para fazer a correção, além de apresentar um laudo estrutural atestando a estabilidade do nivel do pavimento. Em nota, o Paralela informou que as ondulações não possuem nenhum risco estrutural e atestou a solidez e a segurança de todos os pilares de sustentação do empreendimento.

Famílias dos povoados Samambaia e Ilha do Vítor, bem como do assentamento Vitória, todos na zona rural de São Desidério, receberam ontem kits de irrigação doados pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). Para dinamizar a produção nas pequenas propriedades, os produtores terão acompanhamento de técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura e da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri).

A Escola Municipal de Trânsito de Itabuna abre na próxima segunda-feira as inscrições para processo seletivo simplificado para candidatos de baixa renda obterem a primeira carteira nacional de habilitação (CNH) nas categorias A e B. As inscrições devem ser feitas no site da prefeitura até o dia 20 de fevereiro.

Termina amanhã o projeto Morro em Arte (M.ARTE), em Morro do Chapéu, que promoveu oficinas audiovisuais, de música, teatro e poesia.

