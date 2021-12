Bahia reduz custos com pioneirismo digital

Primeiro estado nacional a implementar o SEI (Sistema Eletrônico de Informação) na gestão de processos e documentos administrativos digitais do Poder Executivo, a Bahia, em um ano, colhe os frutos deste projeto criado e cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

De acordo com o governo do estado, o SEI Bahia tem 200 mil processos administrativos cadastrados (uma média de quatro mil novos documentos eletrônicos no sistema a cada uma hora) e já proporcionou aos cofres públicos uma economia superior a R$ 3,4 milhões. O software ainda dá agilidade ao serviço público, além de ser sustentável ao eliminar o papel como suporte físico para documentos.

Avanço

Para Anderson Vasconcelos, coordenador de implantação do projeto, os números do estado são animadores, além da economia de 25 milhões de folhas de papel.

– Existem órgãos que têm três anos ou mais de implantação e ainda não alcançaram ou atingiram 200 mil processos.

Por pouco

O futuro ministro da Economia do governo de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, quase perdeu o horário da diplomação do presidente eleito. Faltando pouco tempo para o horário previsto para a cerimônia, que seria às 16 horas, mas começou com meia hora de atraso, Guedes chegou ao local onde funciona o governo de transição. Questionado pelos jornalistas que ficam no local se não acompanharia a cerimônia, percebeu que estava no local errado e correu para o Tribunal Superior Eleitoral.

Sem vaidade

Luciano Bivar, o presidente nacional do PSL, chegou ontem à diplomação de Jair Bolsonaro com um fardo que disse não querer carregar: ser o presidente da Câmara dos Deputados na próxima Legislatura. A candidatura é defendida pelo senador eleito Major Olímpio (PSL), mas rechaçada pelo próprio Bivar:

– O PSL não tem a vaidade de pegar a presidência da Câmara. O PSL quer que a gente tenha um bloco, e esse bloco deve dar ao governo a tranquilidade para que a gente aprove as reformas que a sociedade exige – disse o presidente do partido, ontem, ao chegar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Amanhã, a cúpula do PSL se reunirá para organizar a casa.

Direito animal

A defesa dos direitos dos animais em Salvador está em pauta hoje na Câmara Municipal. Um substitutivo pede que processos relacionados a essa área fiquem sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em vez da Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação (Secis). Também vai à discussão em Plenário nesta terça-feira o Conselho Municipal de Bem-Estar, Proteção e Defesa dos Animais. O intuito, explica o autor da proposição, Marcell Moraes (PSDB), hoje deputado estadual, é permitir que a cidade ganhe fórum permanente para discutir e tratar das questões de defesa dos animais, além de poder idealizar projetos voltados aos bichos. Louvável o poder público também pensar nos pets.

