Bahia Pesca debate desafios do setor

A autarquia estatal Bahia Pesca comemora, com um debate em ambiente digital, amanhã, às 18 horas, a passagem do Dia Mundial da Água e do Dia Nacional da Aquicultura, este transcorrido ontem.

Com o tema Panorama da piscicultura na Bahia e no Brasil, a live, como já ficou conhecida esta proposta de formato, oferece acesso pelo perfil Bahia Pesca TV, no Youtube.

Confirmaram participação uma série de gestores de relevo, nas esferas pública e privada, respectivamente, os presidentes da empresa baiana, Marcelo Oliveira, e o da Associação Brasileira de Piscicultura, a Peixe BR, Francisco Medeiros, dentre outros.

– O mundo vive um momento muito peculiar e é importante entendermos como o contexto afeta a piscicultura – disse Marcelo Oliveira.

Aumento da área de cultivo – O dirigente informou ter a Bahia saído-se bem em 2020, apesar de ano pandêmico, alcançando o estado um aumento na área de cultivo de 6%, ocupando hoje a nona colocação no ranking, por toneladas de peixe.

A live vai viabilizar, entre outras boas possibilidades, seguindo a expectativa de Oliveira, perceber como as principais lideranças do setor avaliam este crescimento da produção baiana, honrando a extensão de seu piscoso litoral de mais de mil e cem quilômetros.

Serão debatidos o cenário da piscicultura no Brasil em momento da mais difícil crise, sanitária e econômica, a evolução da atividade na Bahia, em desafio à infecção, e as principais oportunidades do setor na atualidade.

Ricardo Lewandowski, ministro do STF, durante transmissão ao vivo ontem, quando declarou que a Lei de Segurança Nacional é “fóssil normativo” que precisa ter a sua constitucionalidade avaliada pela corte

Geração de emprego no agro

A produção oestina de soja posicionou a Bahia entre os estados geradores de emprego no agro nacional, situando-se o grão na vice-liderança no país, com a abertura de mais 9 mil postos de trabalho. A primeira colocação é das frutas de lavoura, com a necessidade de contratação de quase 13 mil trabalhadores do campo, excetuando-se do resultado divulgado, as laranjas. Bovinos, com pouco mais de 3 mil, e florestas plantadas, vêm a seguir, com mil, completando-se a lista dos principais empregadores, com carteira assinada, o café e o a uva. O resultado foi obtido a partir de dados fornecidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged.

Tecnologia aliada

Servidores públicos estaduais participaram de 137 mil reuniões de trabalho por meio eletrônico, nos últimos doze meses, no período de enfrentamento à pandemia de Covid-19. As reuniões virtuais ocorreram por meio da plataforma digital utilizada para ajudar a manter o funcionamento da máquina pública, durante a crise sanitária, sem gerar aglomerações. Funcionários de 54 órgãos públicos já utilizaram o aplicativo.

POUCAS & BOAS

O festival Domingo Tem Teatro (DTT) Online apresenta hoje o espetáculo ‘A Sabiá e o Menino’ com Neide Kocca e João Jesus, de Feira de Santana. A peça, que se desenrola no sertão nordestino, tem início às 10h30 com acesso pelo canal do Youtube da Cia. Cuca de Teatro.

A primeira etapa do “Cine em Transe – Festival de Cinema do Sudoeste Baiano” começa amanhã com seis oficinas de iniciação à formação audiovisual do público em geral, em programação que prossegue até o dia 27 de março. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no portal do evento. De 1º a 10 de abril acontece a segunda etapa, com três oficinas profissionais na área de audiovisual.

”Manejo e conservação da água e solo em bacias hidrográficas” é o tema da webinar que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) realiza amanhã em comemoração ao Dia Mundial da Água. Organizado pela Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação da instituição, o evento tem início às 19h no canal do Youtube da Codevasf Oficial.

