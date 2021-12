Bahia lucra com temporada de navios

A temporada 2018/2019 de cruzeiros marítimos segue lucrativa para a Bahia e o Brasil. Só nesta semana foram três grandes embarcações ancoradas no Porto de Salvador, incluindo uma que levava 900 passageiros de Miami à Inglaterra. A temporada que começou em outubro de 2017 e que vai até abril deste ano vai totalizar o transporte de 159 mil turistas, em sete transatlânticos diferentes, que cumprem 33 roteiros na costa brasileira.

De acordo com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil), está sendo oferecido um número de leitos 15% maior que na temporada passada, com forte impacto na economia dos locais onde os navios ficam ancorados – o montante previsto é de R$ 2 bilhões, considerando uma média de gastos de R$ 515 por turista em cada escala de navio. Calcula-se que 85% dos passageiros costumam desembarcar durante as viagens

Vagas – A geração de empregos também é expressiva: a expectativa é de oferta de 30 mil vagas diretas e indiretas, no total.

O vice-governador João Leão acompanhou a comitiva do governador Rui Costa na Lavagem do Bonfim e pediu que todos os políticos baixassem as armas e levantassem a bandeira da paz. Leão fez o apelo para que o governo estadual e federal, que estão em lados opostos, estabeleçam um entendimento.

– Vim aqui hoje pedir ao Senhor do Bonfim que ilumine a todos nós, políticos, para que arriemos as armas e levantemos a bandeira da paz. Vamos cuidar do povo, que é nossa obrigação – disse ele.

Resultado do Enem sai hoje

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 serão divulgados hoje às 10h, segundo anúncio feito ontem à noite pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As notas individuais poderão ser acessadas pela Página do Participante ou pelo aplicativo Enem 2018, com informação de CPF e senha. O Inep também divulgará os resultados gerais, com a proficiência média das quatro áreas de conhecimento e da redação, no portal da autarquia. O Inep divulgará, no dia 18 de março, detalhes da correção da prova de Redação, e nessa mesma data a nota dos treineiros, aqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram a prova apenas para testar os conhecimentos.

Racha na oposição

O novo líder da oposição da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Sidninho (Podemos), minimizou o racha na oposição da Casa e afirmou que a situação é de “paz”. Ele ressaltou que o correligionário José Trindade (Podemos) é um forte postulante ao cargo de presidente do legislativo municipal em 2020, além de assegurar que a sigla faz questão de manter a presença de Trindade no partido. Trindade já revelou que sequer foi procurado para indicar alguém ao posto. Além dele, o novo grupo é formado por Hilton Coelho (Psol), Aladilce Souza (PCdoB), Silvio Humberto (PSB) e Hélio Ferreira (PCdoB). Vale ressaltar que a partir de fevereiro Hilton segue para a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) para assumir o mandato de deputado estadual e será substituído por Marcos Mendes, que concorreu ao governo da Bahia pelo Psol.

