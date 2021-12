Bahia Farm Show movimentou R$ 1,9 bilhões

O crescimento da Bahia Farm Show, que este ano movimentou cerca de R$ 1,9 bilhão, já permite posicionar a feira entre as maiores do gênero na América Latina, de acordo com a avaliação dos organizadores. O balanço final mostra que o número do evento foi R$ 100 milhões maior que em 2018. Já o público de pessoas presentes passou de 67 mil, o que equivale a um aumento de 30%.

Os resultados animam os membros da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), que já anunciaram as datas de 26 a 30 de maio para a edição do próximo ano.

O objetivo é crescer progressivamente e realizar a edição com foco no número dois, coincidindo o número do ano da próxima edição – 2020 – com os R$ 2 bilhões esperados numa projeção mínima de movimentação. Apesar do fechamento de algumas linhas de crédito – uma queixa dos produtores –, o recurso circulante foi suficiente para produzir bons negócios em aquisição de novos equipamentos, produtos e serviços voltados para o segmento agrícola.

Novidades – Como inovações, a feira destacou este ano a participação da agricultura familiar e reservou espaço para a segurança, com a presença de corporações e profissionais da área. Dos 260 expositores, 62 fizeram sua estreia na Bahia Farm Show, que recebeu a visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do governador da Bahia, Rui Costa, entre outras autoridades.

Para a edição debutante da feira, que completou 15 anos e foi realizada entre 28 de maio e 1º de junho, a Aiba contou com apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, Fundação Bahia, Associação dos Revendedores de Máquinas Agrícolas do Oeste e prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.

Safra de milho

No mês em que se consomem mais alimentos à base de milho, a expectativa é positiva em relação ao aumento em quase 10% da safra este ano, comparando com 2018, beirando os 90 milhões de toneladas.

Os números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm como referência o Levantamento Sistemático de Produção Agrícola, que apontou o milho como o responsável pelo crescimento de 1% da safra total de grãos no País, compensando o declínio esperado para a produção de soja. De acordo com as projeções do IBGE, a safra agrícola de 2019 deverá ficar em torno de 229 milhões de toneladas. A estimativa leva em conta a segunda safra do milho, que deverá alcançar 63 milhões, ou 14% acima do número de 2018.

Reforço essencial

A defesa do conhecimento e dos valores de melhor convívio ganharam um reforço expressivo com o lançamento, pelo YouTube, de uma nova política de publicação, rejeitando todo conteúdo de racismo, intolerância, racismo e, principalmente, ignorância. Teorias absurdas, superadas há mais de 500 anos, como o terraplanismo, ou críticas à vacinação, que já vêm prejudicando o controle de doenças erradicadas, serão rejeitadas.

Os canais de ignorância já começaram a ser banidos da plataforma. O serviço não será mais utilizado para disseminar o ódio sob pretexto de liberdade de expressão. Ideologias como nazismo e fundamentalismo religioso terão de procurar outros meios para arregimentar adeptos.

Aluguel de ar-condicionado

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vai pagar quase R$ 1,2 milhão pelo aluguel de aparelhos de ar-condicionado para equipar a Casa. De acordo com publicação no Diário Oficial, a Alba prorrogou por um ano o contrato com a empresa Loc Tudo Locação e Assistência Técnica para prestação do serviço. Mensalmente, a Casa vai desembolsar R$ 98.488,00 pelos aluguéis. Com o valor total, seria possível, por exemplo, comprar mais de 340 aparelhos de 32 mil BTUs.

POUCAS & BOAS

Com mais de 30 modalidades esportivas, o 1º Oeste Cup termina hoje em Luís Eduardo Magalhães, com a chegada das equipes que participam desde sexta-feira do Rally Jalapão, com percurso de 1.200 km. Ao todo são 90 pilotos e navegantes de 40 cidades e 19 estados do Brasil. O evento, aberto dia 5 de junho, proporciona, além do envolvimento de esportistas e torcedores, a oportunidade de lazer e entretenimento na Praça dos Três Poderes, onde foi armada uma praça de alimentação com food trucks com variada oferta de refeições, 25 tipos de chope artesanal e um festival de vinhos. DJs e bandas de rock fazem a animação.

Em Juazeiro termina hoje a VIII Feira de Caprinos e Ovinos de Itamotinga, que visa fomentar a atividade da ovinocaprinocultura, com foco na produção e comercialização dos produtos derivados do leite de cabra.

A Festa do Divino Espírito Santo movimenta hoje a comunidade católica da paróquia Nossa senhora da Escada, em Olivença, distrito de Ilhéus.

Bruno Luiz Santos e Miriam Hermes

