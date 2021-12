Bahia, destino de cenário de novela

A Bahia em evidência no horário nobre da TV brasileira é um deleite para o setor turístico. Entre os dias 26 e 28 de setembro, em São Paulo, o estado será atração na 46ª Abav – Expo Internacional de Turismo 2018 como ‘Cenário de Novela’, num estande de 100 m². Outro estande, de 25 m², compartilhado com o Ministério do Turismo, vai divulgar o calendário de festas populares do estado.

A Bahia foi, aliás, o estado mais vendido como destino turístico no Hiper Feirão de Viagens Flytour de Santos (SP). A cidade mais procurada continua sendo Porto Seguro, responsável pela comercialização de 869 passagens e 395 hospedagens, mas a demanda por Salvador cresceu 10%. No total, foram vendidas 1.953 passagens e 888 hospedagens para os destinos baianos. É sensata a análise do secretário estadual do Turismo, José Alves, quanto às promoções dos destinos turísticos da Bahia. A procura pelas cidades do estado só aumenta em tempos de altas do dólar.

Ira provocada

O sangue de Ciro Gomes ferveu durante campanha eleitoral em Goiânia, na sexta-feira, 21. O pedetista deixou as suas propostas do eventual governo de lado, caso eleito presidente da República na eleição de outubro, para desferir duras críticas ao também presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Num momento, ele recebeu uma camiseta supostamente com a imagem do adversário político, que estaria ali, segundo Ciro, apenas para tumultuar. Com palavras de baixo calão e ligando Bolsonaro a regimes totalitários, o culpou pelo episódio porque, segundo Ciro, dissemina “cultura de ódio”. A provocação com a camiseta acendeu foi a ira do ex-ministro.

“Por meio do diálogo, abertura e compreensão, as culturas podem transformar-se em pontes de união entre o Oriente e o Ocidente Europeu”

Censura em juízo

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) divulgou um dado que expõe a quantidade de pedidos de remoção de conteúdo na internet. Só este ano, 37 pedidos de candidatos à presidência foram feitos pela remoção de textos e artes, impetrados na Justiça. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 36 pedidos, e o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) recebeu uma ação. Bolsonaro (PSL) lidera a batalha jurídica: fez 24 pedidos aos tribunais para que conteúdos de internet sejam apagados da rede. Ciro Gomes (PDT) entrou com seis ações; Guilherme Boulos (PSOL) ingressou com três; Marina Silva (Rede), com duas; Geraldo Alckmin (PSDB), também com duas; e Álvaro Dias (Podemos), com uma ação. No total, os tribunais receberam 250 destes pedidos.

Integração

A obra da Ferrovia de Integração Oeste-Leste foi debatida na sexta-feira, 21, em Ilhéus, sob a coordenação da Agência Nacional de Transportes, Portos e Aviação Civil. Foi a oportunidade de receber as contribuições aos estudos sobre a concessão da Fiol e submetê-los à apreciação da sociedade, explicou o superintendente substituto de ferrovias da ANTT, Fernando Formiga. O próximo passo, segundo ele, é analisar estas contribuições e editar num relatório final, para depois prosseguir com a licitação. Na terça-feira, 25, haverá nova audiência pública sobre o tema, em Brasília.

