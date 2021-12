Bahia continua líder em café arábica no NE

Os produtores baianos de café do tipo arábica vão manter a primeira colocação no Nordeste, com a previsão de 1,2 milhão de sacas e produtividade de 16 sacas por cada um dos 75 mil hectares de colheita.

A projeção mais recente foi divulgada este mês pelo Sumário Executivo do Café, a partir de dados coletados pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, que está disponível na íntegra no Observatório do Café, coordenado pela Embrapa.

O Nordeste perde apenas para a região Sudeste, na lavoura de café arábica, que alcançará, em todo o País, 36,9 milhões de sacas de 60 quilos, com produtividade média de 25 sacas por hectare este ano. O café arábica preenche 1,47 milhão de hectares.

Características – O café arábica caracteriza-se por tipo de grão maior e polpa mais espessa que o conillon e tem um plantio quase cinco vezes maior. O volume de sacas do arábica também é muito superior aos 13,9 milhões de sacas previstos para o tipo conillon.

A produção do café arábica sofre o efeito do que os especialistas chamam de “bienalidade negativa”: produz muito em um ano e cai no seguinte. Em porcentagem, estima-se uma redução, este ano, de 22% em relação a 2018.

Por este motivo, é provável que a produção do conillon supere o de arábica, em número de sacas, na Bahia, alcançando 1,7 milhão. As principais regiões produtoras são o sudoeste e a Chapada Diamantina.

Minas Gerais, maior estado produtor do País, ocupa 977 mil hectares, que correspondem a 73% do total da região. A previsão é de produção de 26,12 milhões de sacas, com produtividade de 26,73 sacas por hectare.

Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto

Se o presidente sabe sobre o caso e demais ‘desaparecidos’, nossas famílias querem saber

Irecê tem novo clube

Nem todo clube profissional e de tradição do futebol brasileiro dispõe da estrutura do recém-fundado Canaã Esporte Clube, criado por iniciativa de uma instituição de origem neopentecostal, sediada em Irecê, na região central do estado.

Além de cinco campos, alojamentos e um colégio, construído dentro do clube, a agremiação é uma oportunidade de negócios, sabendo-se que a Bahia tem sido exportadora de talentos.

O Canaã já se prepara para disputar o Campeonato Baiano da Segunda Divisão no próximo ano. O aproveitamento de jogadores revelados em Irecê e cidades vizinhas pode facilitar a formação do plantel visando ao acesso para a disputa do campeonato da primeira divisão já em 2021.

Avante em Feira

Levando à frente seu projeto de ser candidato a prefeito de Feira de Santana em 2020, o ex-prefeito de Salvador João Henrique andou procurando o Avante, partido comandado na Bahia pelo deputado federal Pastor Sargento Isidório, para sondar a possibilidade de entrar na disputa pela sigla. Atualmente, ele é filiado ao PRTB, legenda pela qual concorreu ao governo do estado em 2018, sendo derrotado. Segundo uma fonte do Avante, o partido não demonstra, inicialmente, resistência a JH, mas tem outro nome em mente para pleitear o comando da Princesa do Sertão no próximo ano: o ex-deputado estadual e radialista Carlos Geilson. Atualmente sem filiação, o ex-parlamentar já recebeu convite de Isidório para disputar a eleição na cidade pela sigla. De acordo com esta mesma fonte, as negociações já estariam encaminhadas, apesar de Geilson ainda não ter respondido ao convite. Caso ele aceite, será o nome do Avante em Feira.

