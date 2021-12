Bahia bate recorde na marcha dos prefeitos

Já chega a 270 o número de prefeitos baianos inscritos na XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, programada para os dias 8 a 11 de abril, no Centro Internacional de Convenções do Distrito Federal. Segundo dados da União dos Municípios da Bahia (UPB), o número já é três vezes maior que a média das participações baianas nas marchas anteriores. E a tendência de crescimento permite a projeção de participação de mais de 350 prefeitos.

Realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), a marcha dos prefeitos integra o calendário de ações municipalistas nacionais. Como bandeira mais alta a ser levantada pelos prefeitos, está a correção dos valores dos programas federais, que estão no mesmo patamar há 12 anos, com evidente perda para a inflação do período. O presidente da UPB e prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, diz que a situação é insustentável por conta da falta de reajustes para as despesas, especialmente no setor de saúde, que segundo ele, é emergencial.

– Os programas federais precisam ter seus valores reajustados, sob pena de inviabilizar ações necessárias por parte das prefeituras – aponta ele.

100 dias – O presidente da UPB afirma que a marcha marca o encontro dos municipalistas com representantes do novo governo federal e Congresso Nacional, eleitos para 2019/2022. Segundo Ribeiro, a chegada dos milhares de prefeitos de todos os 26 estados da federação a Brasília vai coincidir com os primeiros 100 dias de vigência da nova gestão. Assim, todos poderão avaliar as pautas prioritárias e sugerir aprimoramentos. O desafio maior, acrescenta, é sensibilizar os novos mandatários do Executivo, bem como senadores e deputados, para os rumos da administração, em harmonia com as políticas públicas municipais.

Morte de Anísio Teixeira

Será no dia 4 de abril (17h) o lançamento do livro do professor da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA) João Augusto de Lima Rocha, que contesta a versão oficial de que o educador baiano Anísio Teixeira morreu por queda em um fosso de elevador no Rio de Janeiro, em março de 1971. De título “Breve história da vida e morte de Anísio Teixeira: desmontada a farsa da queda no fosso do elevador”, a obra resulta de pesquisa de 30 anos do autor, e toma por base documentos (fotografias e Auto do Exame Cadavérico) entregues à família do educador pela Comissão Nacional da Verdade.

– Tudo leva a crer que Anísio foi sequestrado e morto em outro lugar, e seu corpo levado ao fosso do elevador – diz Rocha.

O lançamento será na Reitoria da UFBA.

Investigações contra Nilo

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) mandou duas investigações contra o deputado federal Marcelo Nilo (PSB-BA) para a primeira instância. Uma delas está relacionada à Operação Opinião, deflagrada pela Polícia Federal em setembro de 2017, para apurar suspeitas de que ele usava o instituto de pesquisa Babesp para receber recursos de Caixa 2. Segundo as investigações, ele ainda seria o real dono da empresa e também atuava na manipulação dos resultados de pesquisas eleitorais do instituto. A outra corre em sigilo, mas a coluna apurou que se refere a crime de falsidade ideológica nas eleições de 2014. Ao declinar da competência, a desembargadora Cármem Lúcia, relatora dos processos, usou o entendimento do Supremo de que o foro privilegiado deve se restringir a crimes cometidos no exercício do mandato. Na época em que os fatos ocorreram, Nilo era deputado estadual.

POUCAS & BOAS

Amanhã tem início em Barreiras a programação da Semana de Conscientização sobre o Autismo. No 1º Encontro do Grupo de Estudos sobre Autismo da Ama/Barreiras, a psicóloga Vânia Farias vai apresentar os resultados da sua investigação sobre os desafios da inclusão do adolescente autista na educação. Além da Associação dos Amigos dos Autistas de Barreiras e região (AMA), participam da Semana as secretarias de Saúde e Educação do município.

Dentro da programação de aniversário da cidade de Luís Eduardo Magalhães, termina hoje o I Extreme LEM Veloterra/Motocross, com participação esperada de 200 motociclistas da região oeste da Bahia e de estados vizinhos.

Bruno Luiz Santos e Miriam Hermes

