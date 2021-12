Babesp prevê segundo turno entre Souto e Rui

A nova pesquisa do Babesp, ou DataNilo, ontem divulgada, aponta pela primeira vez, desde o início da campanha, a possibilidade de haver segundo turno na Bahia.

Paulo Souto aparece com 37%, caindo dois pontos em relação à amostragem feita dia 9, e Rui Costa, com 28%, subindo um, enquanto Lídice da Mata ficou com os mesmos 9%.

Já na pergunta 'com apoio', Souto com Aécio Neves e ACM Neto tem 36; Rui com Lula, Dilma e Wagner tem 32; e Lídice com Marina, 10.

O Babesp é bombardeado como suspeito pela oposição por ser ligado a Marcelo Nilo (PDT), presidente da Assembleia.

Já o Ibope, que deve sair amanhã, é atacado pelos governistas por ser contratado da TV Bahia, que é da família de ACM Neto.

Vamos ver o que dirá o Ibope.

Espontânea - O segundo turno, segundo a pesquisa do Babesp, daria 42% para Souto e 36% para Rui. Na espontânea, 55,9% não responderam. Souto teve 20,1; Rui, 14; e Lídice, 2,1.

Presidência - Deu Dilma 53%, Marina 26% e Aécio 10%. Dos pequenos, Pastor Everaldo teve 1%; Luciana Genro, Rui Pimenta e Eduardo Jorge, menos de 1%. O Babesp pesquisou também deputados federais e estaduais. Mas o Senado, mais uma vez, não divulgou.

Guerra é guerra

Um vídeo distribuído no WhatsApp, muito bem produzido, mas sem paternidade oficial, atribui a Geddel, candidato ao Senado na chapa de Paulo Souto, a responsabilidade pela matéria A arte de roubar dos pobres, publicada na revista Veja, em que Dalva Sale, presidente do Instituto Brasil, acusa petistas, entre eles Rui Costa, de serem beneficiários de um esquema de desvio de dinheiro.

Sem falar explicitamente, mas 'em off', a mesma convicção os petistas alastram.

Dilema marqueteiro

Aliás, na semana passada os 'cabeças' da campanha de Otto Alencar ao Senado estavam num dilema: as pesquisas qualitativas mostram que a população desconhece o que eles julgam ser os pontos fracos de Geddel.

A dúvida deles: atacar ou não atacar? Até o fim de semana estava prevalecendo o 'não'.

Crise no PSB

Há mais de duas semanas a coordenação de campanha de Lídice da Mata (PSB) não se entende com a produtora Ontop. R$ 410 mil foram pagos, mas o valor global do contrato ultrapassa os R$ 2 milhões. O saldo não foi pago e o contrato foi suspenso.

Carlos Tramm, coordenador da campanha de Lídice, diz que a produtora deixou de cumprir diversos pontos contratuais e gerou prejuízos para a candidatura de Lídice.

Ânimo oposicionista

Extasiada com as acusações de Dalva Sale publicadas na Veja, a oposição já fala em abrir CPIs na Assembleia e em Brasília.

Elmar Nascimento (DEM) diz que as denúncias são as mesmas que eles já fizeram em 2010, 'agora se dando nomes aos bois'.

- Vamos, sim, lutar por uma CPI.

A oposição acha que se Paulo Souto ganhar no primeiro turno, a CPI emplaca.

De caixa alto

Mas Rui Costa fala sem meias-palavras que foi uma articulação eleitoreira e que o nome dele foi envolvido por razões óbvias:

- Alguém botou dinheiro nesse negócio. Como é que Dalva Sale responde a 17 processos, alguns por dívidas pessoais, como condomínio, de repente achou dinheiro para quitar dívidas e passear na Europa?

Processo para todos

O deputado Nelson Pelegrino (PT), um dos acusados por Dalva Sale na Veja, diz que sua honra foi atingida e promete ir à Justiça:

- Eles tinham que me envolver por conta do meu desempenho em Salvador. É uma armação que atacou minha honra. Vou processar a senhora Dalva Sale, a revista Veja e o repórter autor da matéria. Todos eles serão responsabilizados criminalmente.

Epigrama da ONG

Nossos leitores adoram epigramas, e entre eles o nosso dileto mestre, o historiador Cid Teixeira, que já nos pediu a continuidade regular das publicações.

Estourou o escândalo do Instituto Brasil e o poeta Antonio Lins evocou a verve para fazer mais um dos seus. Ei-lo:

Mais uma "lavanderia"

sem água na dita-cuja

A ONG deixa a Bahia

Com muito mais roupa suja.

Amor ao carro

Há duas semanas o advogado Thiago Martins assumiu a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), órgão da prefeitura de Salvador, e passou a se debater com um problema inusitado: o antecessor dele, Rubens Carneiro Filho, simplesmente 'esqueceu' de devolver o carro oficial do gabinete.

Até agora, a prefeitura de Salvador tenta uma devolução amigável, sem sucesso.

Se não houver jeito, a alternativa é a clássica: chamar a polícia.

POUCAS & BOAS

A Associação Bahiana de Medicina (ABM) e a Sesab realizam de quinta a sábado na sede da ABM (Ondina) o congresso Transplante de Órgãos e Tecidos. Vai discutir estratégias para reverter estatísticas ruins no setor: a Bahia tem um dos maiores índices de negativa das famílias a doação de órgãos: 70%.

Choveram reclamações com a nota Protesto inócuo, na qual o presidente do TCE, Inaldo Paixão, diz que o concurso realizado em 2013 já está esgotado por terem sido chamadas 25 pessoas. Os insatisfeitos dizem que o edital foi alterado e eles recorreram ao Ministério Público pedindo a apuração do caso.

O prefeito ACM Neto sanciona hoje (15h) o programa de parcelamento incentivado para ambulantes. O vereador Leo Prates (DEM), autor da ideia, diz que os pequenos vão poder parcelar suas dívidas de uma forma justa e equilibrada.

