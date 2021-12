Autocrítica petista pula sobre os desvios éticos

A ficha não caiu para os petistas, ao que parece, a julgar pelos humores deles no congresso do PT que hoje se encerra.

Muito se falou em autocrítica, mas nada sobre desvios éticos. Muito pelo contrário, João Vaccari, o tesoureiro preso na Lava Jato, foi efusivamente aplaudido como herói.

O partido lamenta ter perdido o protagonismo político e, com ele, a oportunidade de implementar uma reforma política que mude as regras do financiamento de campanha, segundo os petistas, a raiz dos seus infortúnios. E nessa, não diz, mas deixa subentendido, que uma coisa é meter a mão no dinheiro público para embolsar, outra é fazer o mesmo para 'tocar o projeto'.



Nem de longe se toca que tal tese é uma versão contemporânea do velho patrimonialismo (a mistura do público e o privado). E fala em dar a volta por cima como se fosse possível, de uma hora para outra, seguir a vida como se tudo isso fosse algo pontual.

Não se toca que o mensalão antes e o petrolão agora colaram na legenda o selo da corrupção. E que isso se adensou no seio da sociedade. Se assim o é, vai ter que purgar muito até aprender. Mas fora do poder.

Infiltração - O congresso petista teve um tipo de 'infiltração' para além da política. Garotas distribuíram panfletos de uma casa de massagem 'em promoção'.

Pelo visto, não perderam viagem. Alguns embolsaram os panfletos.

Controle da mídia

Mesmo com a maré contra, o PT não desiste de insistir num tema polêmico, o controle social da mídia. No congresso do partido, a tese foi referendada, embora o ministro das Comunicações, Edinho Silva, tenha deixado claro: partido é partido e governo é governo. Na agenda de prioridades de Dilma não está a discussão sobre o tema.

- A prioridade é outra. O governo tem que debater se for chamado, mas a questão essencial é o ajuste fiscal.

Sem controle - André Curvelo, secretário de Comunicação da Bahia, participou ontem, em Gramado, do Encontro Nacional de Secretários de Comunicação.



Saiu de lá com uma vitória e um aviso: o próximo encontro será em Salvador, mas a agenda não inclui debates políticos.

"Esta é a hora de ver o quem é quem. Nos momentos de calmaria, há os que querem ser parceiros da vitória (...) Eu sei que o PT está engajado no governo que elegeu. Este governo não pode prescindir do apoio do PT"

Dilma, na abertura do congresso do PT.



O leão é outro

A mestre de cerimônia do congresso do PT tentava inflamar a massa de delegados presentes para ouvir Dilma, lá pelas 22h. E chamou para falar 'a mulher guerreira, coração valente, que mata um leão por dia'.

O problema é que o vice-governador, João Leão, estava no palco.

Dilma subiu e o saudou:

- Fique tranquilo, bonitão, que eu tenho certeza de que ela não se referiu a você.

Leão tem o hábito de tratar as pessoas chamando-as de 'bonitão' ou 'bonitona'.



Ainda a Faeb

Melou mais uma vez a assembleia geral da Federação da Agricultura da Bahia (Faeb) na tentativa de encaminhar o processo eleitoral, já suspenso pela Justiça.

O presidente João Martins aceitou formar uma comissão eleitoral, mas já a levou pronta: quatro nomes dele, um da oposição por ele mesmo indicado e membros da sociedade civil, entre eles o advogado Saul Quadros, ex-presidente da OAB.

O tempo esquentou. E Wilson Cardoso, da oposição, impugnou a assembleia.

Padrão Fifa - Definitivamente o padrão Fifa, até pouquíssimo sinônimo de coisa muito bem organizada, perdeu a moral. Ontem, Wilson Cardoso criticava o fato de João Martins estar há 16 anos na Faeb e tanto brigar por novo mandato de três anos:

- A longevidade de João Martins no poder é padrão Fifa.

Estrela gourmet

Autora de um projeto de lei que obriga a colocação de um percentual mínimo de 35% de cacau para que um produto seja considerado chocolate, a senadora Lídice da Mata (PSB) virou estrela no Festival do Chocolate ontem em Ilhéus.



Abraçada por produtores de cacau e funcionários da Ceplac, ontem à noite ela jantou com a imprensa especializada no Bataclan. Todos queriam detalhes do projeto.

Triplo castigo

Os 19 mil eleitores de Tancredo Neves, município do baixo sul entre Valença e Teolândia, vão às urnas amanhã eleger o seu novo prefeito, já que Moacyr Pereira (PDT) e o vice Moacyr Félix (PSC) foram cassados, acusados de crime eleitoral. Na disputa, o presidente da Câmara e prefeito em exercício, Balbino Mota (PV), e o também vereador Carlito Sacerdote (PSDB).



Detalhe: além de cassado e inelegível por oito anos, Moacyr Pereira ainda vai ter de pagar os custos da nova eleição.



POUCAS & BOAS

O senador Otto Alencar vai hoje a Camaçari empossar o novo presidente do PSD lá, o vereador José Cupertino. No fogo cruzado entre o prefeito Ademar Delgado e o deputado Luiz Caetano, ambos do PT, o partido fala em candidato próprio.

Rui Costa vai segunda a Catu inaugurar o Residencial Antônio Carlos Costa, na Estrada Alto da Esperança, com 400 imóveis do Minha Casa, Minha Vida.



POLÍTICA COM VATAPÁ

Pena dobrada

Conta Sebastião Nery em 1950 Histórias do Folclore Político Brasileiro que Ramos de Freitas, delegado arbitrário, virou um terror em Recife nos idos de 1920 para minorias marginalizadas.

Saía pelas ruas dia e noite fazendo arrastões à caça de ladrões, prostitutas, gays, desempregados e vadios pobres para infringir-lhes os horrores da cadeia com uma grossa palmatória.

Lá um dia chegaram presos dois gays. Pena: uma dúzia de bolo em cada. Mandou pegar a palmatória, chamou os dois, dirigiu-se ao primeiro:

- Seu nome?

- Valquíria.

- Você não tem vergonha, não?!

- Vergonha eu tenho, doutor. Eu não tenho é gosto por mulher.

- Vocês dois por acaso trabalham? O que é que você são?

- Nós semos homossexuais.

- Semos não, idiota! Nós somos!

- Desculpe, doutor. Eu não sabia que o senhor também é.

A pena dobrou.

