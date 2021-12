Aumento no consumo anima cafeicultores

As estratégias de aumento da produção e consumo de café foram debatidas no II Fórum Mundial de Produtores, realizado em Campinas, São Paulo, com a participação de cafeicultores de todo o País. Em todo o mundo, a rubiácea teve seu maior crescimento em consumo no Brasil, em 2018, dado que interessa aos produtores baianos, principalmente porque, apesar deste aumento na sede pela bebida preta, os países asiáticos registram maior avanço na produção em número de sacas.

O aumento do uso das mídias sociais para divulgação do produto tem levado países que habitualmente preferiam o chá a trocarem de bebida pelo café, como é o exemplo da Indonésia, onde o consumo virou hábito social depois de uma intensiva campanha publicitária pela web.

O café baiano é representado por 17 cooperativas de agricultura familiar, que vêm obtendo reconhecimento nacional em todos os concursos nos quais participam, devido ao sabor peculiar do produto cultivado em áreas de clima ameno da Chapada Diamantina. A mais conhecida delas, a Cooperativa de Cafés Especiais e Agropecuária de Piatã (Coopiatã), vem enfrentando concorrência forte há anos de outras coirmãs da região, especialmente de Mucugê, onde o cultivo é feito em solo considerado ideal.

Sustentabilidade – Não basta para os cooperados alcançar os melhores resultados comerciais, embora eles sigam as leis de mercado para obter mais saldo em vendas. O valor maior entre os cooperados é o desenvolvimento da cafeicultura sustentável. Esta sustentabilidade perseguida pelos produtores está relacionada ao respeito no trato com o meio ambiente e o trabalhador rural, visando um comércio mais justo, no qual os ganhos são compartilhados.

Todas as investigações (que utilizaram dados do Coaf e da Receita Federal), inclusive as do PCC, vão ficar paradas por meses e não vamos poder obter novos dados

OAB critica PEC de Guedes

A proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, de liberar os operadores de direito da inscrição obrigatória no teste da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) após a graduação gerou reação do Conselho Federal da entidade, que divulgou nota afirmando que a iniciativa do ministro representa uma tentativa de fragilizar instituições da sociedade civil. Guedes apresentou à Presidência da República a PEC 108/19, entendendo como desnecessária a seleção realizada pela OAB e alterando a natureza jurídica de conselhos profissionais.

A OAB – seção Bahia divulgou na íntegra a nota oficial do Conselho Federal, alertando que a PEC foi apresentada sem debate com os conselhos e que traria “em sua essência, um ataque a mecanismos que protegem o cidadão”.

