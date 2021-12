Aumenta venda de flores a homoafetivos

O aumento de arranjos florais vendidos para casais homoafetivos acompanhou, esta semana, a sanção da Lei Teu Nascimento, punindo estabelecimentos por discriminar pessoas identificadas pela sigla LGBTQIA+. Desde o Dia dos Namorados, quando a venda das flores geralmente registra elevação, tem-se observado a maior procura por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e outras orientações sexuais não identificadas, daí o sinal de + ao final das letras. Segundo a comerciante Simone Nunes, estabelecida no ramo há sete anos, operando em parceria com os fornecedores do município paulista de Holambra, de cada 10 pedidos, sete foram para os alternativos ao modelo heteronormativo (casal de homem e mulher como sexos biológicos).

– Os casais homoafetivos preferem lírios, orquídeas, girassol, flores de vaso, que vêm plantadas e seguem já no embrulho; mas, no caso das namoradas mulheres, as rosas cor-de-rosa são as preferidas – afirmou a florista.

Outra curiosidade verificada por quem acompanha o mercado de perto é a distinção entre as mensagens, pois os casais alternativos escrevem longas cartas de amor, enquanto os héteros preferem um breve “eu te amo”, ou algo similar, na maior parte das vezes.

A oferta maior de flores para este público pode ser interpretada como uma celebração da lei, sancionada pelo prefeito ACM Neto, impondo multas entre R$ 10 mil e R$ 100 mil, além de cassar o alvará de empresas de prática preconceituosa. Projeto de autoria da vereadora Aladilce Souza, a lei passou por dois anos de debates em comissões distintas da Câmara, até ser regulamentada, com o nome de Teu Nascimento, como referência ao apelido de Thadeu, homem trans brutalmente assassinado.

Comércio abre amanhã

Amanhã o comércio abre normalmente porque não houve acordo para a convenção coletiva do trabalho entre comerciários e os empresários lojistas. A terceira segunda-feira do mês de outubro era para ser dia de folga para a categoria, como comemoração ao Dia do Comerciário, porém não foi possível porque não aconteceu a troca pelo trabalho no dia 12, feriado nacional. O Sindicato dos Lojistas (Sindilojas) ofereceu 42 reais de bônus, acrescentado à comissão acertada individualmente por cada empresário, mas houve desacordo em relação ao pagamento de vale-transporte e tíquete-refeição por parte dos empregadores. Agora, além desta segunda, dia 19, também haverá trabalho no dia30 de outubro, quando se comemora, por lei federal, o Dia do Comerciário.

Arrecadação com minérios

Recursos da ordem de R$ 32 milhões entraram nos cofres de municípios baianos devido à arrecadação de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, conhecido por CFEM. O montante corresponde a um aumento de47%emrelaçãoaomesmoperíododoano passado, de acordo com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. O crescimento do valor arrecadado foi confirmado pela Agência Nacional de Mineração (ANM) ao contabilizar os números de extração de minério até o mês de agosto deste ano. A Bahia é o quarto estado na classificação do volume arrecadado de CFEM no país. São 30 mil postos de trabalho distribuídos em 574 empresas em atividade na mineração em todo o estado.

POUCAS & BOAS

. Começa amanhã a 17ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, com o tema “Inteligência artificial: a nova fronteira da ciência brasileira”. Dentro da programação, que prossegue até o dia 23 de outubro, a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) realiza a “Jornada Científica do Oeste Baiano: a inteligência artificial como a nova fronteira do desenvolvimento científico”. Entre outras atividades, serão ofertados minicursos, palestras e oficinas, envolvendo os cinco campi da universidade. O evento será virtual e pode ser acompanhando pelo canal da Ufob no YouTube.

. Em Itabuna o feriado do Dia dos Comerciários, comemorado dia 30 de outubro, foi antecipado para esta segunda-feira. O decreto municipal atendeu a pedido do Sindicato dos Comerciários, Associação Comercial e Empresarial (ACI), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e demais entidades representativas do comércio local. A medida, no entanto, não se aplica às repartições públicas, cujos serviços considerados essenciais não podem sofrer interrupção.

. Em Lauro de Freitas a Clínica Veterinária da Faculdade Unime vai retomar os atendimentos a partir desta segunda-feira com atendimentos previamente agendados pelo fone (71) 3378-8168 para evitar aglomerações. Sem atendimentos de emergência, os serviços disponíveis são para consultas de clínica médica e clínica cirúrgica para pequenos e grandes animais, exames laboratoriais e de imagem, procedimentos cirúrgicos de baixa, média e alta complexidades, atendimento clínico e cirúrgico para animais exóticos e silvestres, além de vacinação.

